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    ‘ഭൂമിക ബഹ്‌റൈൻ’ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ നവംബർ 5ന്

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    ‘ഭൂമിക ബഹ്‌റൈൻ’ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ നവംബർ 5ന്
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ‘ഭൂമിക ബഹ്‌റൈൻ’ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവാദ സന്ധ്യയും നോവൽ ചർച്ചയും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് അദ്‌ലിയയിലെ ഓറ ആർട്സ് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രശസ്ത സിനിമാ-സാഹിത്യ നിരൂപകനും സംവിധായകനുമായ ഡോ. വി. രാജകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംവദിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ഇ. എ. സലിം രചിച്ച ‘പൊന്നൊഴുകി വന്ന കാലം’ എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദവും ആസ്വാദന ചർച്ചയും നടക്കും. മുഴുവൻ കലാ-സാഹിത്യ സ്നേഹികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Bhumika Bahrain Cultural Evening
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