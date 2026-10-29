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    ബദർ അൽ സഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ദിനാചരണം

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    ബദർ അൽ സഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ദിനാചരണം
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    ബദർ അൽ സഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ദിനാചരണം

    മനാമ: സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുമായി ബഹ്‌റൈൻ വിമൻസ് യൂണിയനുമായി സഹകരിച്ച് ബദർ അൽ സഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ദിനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും വിവിധ വനിതാ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. ബഹ്‌റൈൻ വിമൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുമയ്യ അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ ജൗദർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.

    ഡോ. സാറ നയിച്ച ബോധവൽക്കരണ സെഷനിൽ സ്തനാർബുദം നേരത്തേ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ യഥാസമയം വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച ബഹ്‌റൈൻ വിമൻസ് യൂണിയൻ, വിവിധ വനിതാ സംഘടനകൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, സംഘാടകർ എന്നിവർക്കു മെഡിക്കൽ സെന്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു.

    സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ആരോഗ്യകരവും ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ബദർ അൽ സഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Badr Al Samaa Medical Centre Promotes Early Breast Cancer Detection
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