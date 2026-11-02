ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ അനന്തപുരി അസോസിയേഷന് കിരീടം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ അനന്തപുരി അസോസിയേഷന് കിരീടംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Ananthapuri Association wins the cricket tournament
മനാമ: ഹോപ്പ് ബഹ്റൈന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ അനന്തപുരി അസോസിയേഷൻ ജേതാക്കളായി. വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മികച്ച ടീം പ്രകടനവും ഒത്തൊരുമയും കാഴ്ചവെച്ചാണ് അനന്തപുരി അസോസിയേഷൻ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ടീമുകളും മികച്ച കായികമികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിജയികളായ അനന്തപുരി അസോസിയേഷൻ ടീമിനെ ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും അഭിനന്ദിച്ചു. ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹോപ്പ് ബഹ്റൈൻ സംഘാടകരെയും ടീം നന്ദി അറിയിച്ചു. കായിക സൗഹൃദവും കൂട്ടായ്മയും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story