മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ അനധികൃത പണമിടപാട് പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സഭാ നടപടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെന്ന് വി. മുരളീധരൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ അനധികൃത പണമിടപാട് പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന വാർത്ത " നിയമസഭാ നടപടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി " എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. കാര്യോപദേശക സമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഇതിലും മികച്ച " സഹകരണാത്മക പ്രതിപക്ഷം " എവിടെയുണ്ടാവും എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പാർലമെൻറിൽ സ്വയം പരിഹാസ്യരായി " അദാനി അദാനി " വിളിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിൽ "കർത്ത, കർത്ത" എന്ന് വിളിക്കാൻ നാവുപൊന്താത്തതെന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

V. Muralidharan said that immediately after the illegal money transactions of the Chief Minister's daughter came out, the assembly proceedings were cut short.