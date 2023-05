cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: എം.​വി. ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​ക് താ​ന്ത്രി​ക് ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന്റെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ചാ​ക്കോ​യും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ ജോ​ണും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

ഇ​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഞ്ചി​ക്ക​ലും അ​ധാ​ർ​മി​ക ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​ണ്. ലോ​ക് താ​ന്ത്രി​ക് ജ​ന​താ​ദ​ൾ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ശ​ര​ത് യാ​ദ​വ് 2022ൽ ​ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ ല​യി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ആ​രും പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ൽ.​ജെ.​ഡി നി​ല​വി​ലി​ല്ല. പാ​ർ​ട്ടി ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ ല​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ജെ.​ഡി എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞഞു. . Show Full Article

LJD does not exist and its activities are illegal - Rashtriya Janata Dal