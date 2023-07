cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ജെ.​ഡി-​എ​സ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വെ​ട്ടി​ലാ​വും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ജെ.​ഡി-​എ​സ്. ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ മു​ന്ന​ണി​യി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മു​ന്ന​ണി വി​ടു​ക​യോ പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യോ ആ​വും മു​ന്നി​ലെ വ​ഴി.

ബി.​ജെ.​പി​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​മെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജെ.​ഡി-​എ​സ് ദേ​ശീ​യ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി അ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ മ​നം​മാ​റ്റം. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​യും മൂ​ത്ത​മ​ക​ൻ എ​ച്ച്.​ഡി. രേ​വ​ണ്ണ​യും അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനമാണ് കർണാടകയിൽ ജെ.​ഡി-​എ​സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഐ​ക്യ​സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഇന്ന് ര​ണ്ടാമത് യോ​ഗം ചേരുമ്പോൾ ജെ.​ഡി-​എ​സ് പങ്കെടുക്കില്ല. എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി ഡൽഹിക്ക് പോകുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി.എസും തമ്മിൽ സ​ഖ്യ​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കുകയാണെ​ന്ന് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​സ​വ​രാ​ജ് ബൊ​മ്മൈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം​ പറഞ്ഞിരുന്നു. Show Full Article

Kerala JDS will be in trouble if the party joins hands with BJP