cancel By കെ.എ സൈഫുദ്ദീൻ ആന്ധ്രയെ വെട്ടിമുറിച്ച്​ തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ച 2014ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്ധ്രയിൽ ദൃശ്യമായത്​ ജഗൻ തരംഗമായിരുന്നു. അതിനു കാരണം, ആ​ന്ധ്രയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്​. രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ എന്ന പ്രത്യേക തന്നെയാണ്​. ഹെലികോപ്​റ്റർ അപകടത്തിൽ​ കൊല്ലപ്പെട്ട പിതാവിനെ അനുകരിച്ചും ഓർമിപ്പിച്ചും ആന്ധ്രയെ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ച്​ ജഗൻ നടത്തിയ ഒതർപ്പ്​ യാത്രക്ക്​ കിട്ടിയ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജഗൻ തരംഗം ഉണ്ടെന്ന്​ തോന്നിപ്പിച്ചത്​. അതുകൊണ്ടാണ്​ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന്​ പോയ ഞാനടക്കമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ ‘പുലിവെന്തുലയിലെ പുലിക്കുട്ടി’ എന്ന്​ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്​.

2004ലും 2009ലും വെട്ടിമുറിക്കാത്ത ആ​ന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വൈ.എസ്​.ആർ ജയിക്കുന്നത്​ കോൺഗ്രസുകാരനായാണ്​. 2009 സെപ്​തംബർ രണ്ടിന്​ നല്ലമല വനമേഖലയിൽ ഹെലികോപ്​റ്റർ തകർന്ന്​ മരിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസുകാരനായാണ്​. ആ സമയം ജഗൻ കഡപ്പ മണ്ഡലത്തിലെ പാർലമെന്‍റ്​ അംഗമായിരുന്നു. രാജശേഖര റെഡ്ഡി മരിക്കുമ്പോൾ അനന്തരാവകാശിയായി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിമുറുക്കാമെന്ന ജഗന്‍റെ മോഹ​ങ്ങളെ കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടിയിലെ കാരണവന്മാർ മുളയിലേ നുള്ളി. രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ പിന്മുറക്കാരനായത്​ കെ. റോസയ്യ എന്ന കാരണവരായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ റോസയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന്​ പിന്മാറുമ്പോഴും ഹൈക്കമാൻഡും സോണിയയും ജഗനെ അടുപ്പിച്ചതേയില്ല. കുടുംബവാഴ്ച പതിവുരോഗമായ കോൺഗ്രസ്​ ജഗനെ പാടേ ഒഴിവാക്കി. പകരം, പഴയ രഞ്​ജി ക്രിക്കറ്റ്​ താരവും എം.എൽ.എയുമായ കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. മൂന്നു വർഷവും നാല്​ മാസവും റെഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രി സ്​ഥാനത്തിരുന്നു. 2014 ആന്ധ്ര രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അതോടെ ആന്ധ്രയിൽ കോൺഗ്രസ്​ എടുക്കാച്ചരക്കായി. 2009ലെ രണ്ടാം മൻമോഹൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ്​ എം.പിമാരെ (33) സംഭാവന ചെയ്ത ആന്ധ്രയിൽ വിഭജനാനന്തരം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ കിട്ടിയത്​ തെലങ്കാനയിലെ രണ്ട്​ സീറ്റ്​. ആന്ധ്രയിൽ പൂജ്യരുമായി. ആന്ധ്ര വിഭജിക്കുമ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെങ്കിലും കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്‍റെ കണക്കു കൂട്ടൽ. പക്ഷേ, തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടി.ആർ.എസ്​) എന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രശേഖര റാവു കോൺഗ്രസിനെയും പറ്റിച്ച്​ തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്​ ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസുകാർക്ക്​ കണ്ണീരോ​ടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടിവന്നു. മറുവശത്ത്​ ആന്ധ്രയിൽ തന്നെ അടുപ്പിക്കാത്ത കോൺഗ്രസുകാരോടുള്ള പ്രതികാരമായി അച്ഛന്‍റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി (വൈ.എസ്​.ആർ. കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടി - വൈ.എസ്​.ആർ.സി.പി) ജഗൻ നാടിളക്കി മറിച്ചു. കോൺഗ്രസിനായി പ്രചാരണം നയിക്കാൻ ആന്ധ്രയിൽ ആളില്ലാതെയായി. തെലങ്കാനയെ വെട്ടിമുറിച്ച കോൺഗ്രസിനോട്​ ആന്ധ്രക്കാർക്കുള്ള കലിപ്പ്​ താങ്ങാനാവാതെ കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസ്​ വിട്ട്​ ‘ജയ്​ സമൈക്യാ​ന്ധ്ര പാർട്ടി’ രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു പോരാട്ടം. അതോടെ ആന്ധ്രയിലെ കോൺഗ്രസിനെ പേറേണ്ട ബാധ്യത അത്യാവശ്യം ആളുണ്ടായിരുന്ന ‘പ്രജാരാജ്യം’ എന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിച്ച തെലുങ്ക്​ സൂപ്പർ താരം ചിരഞ്ജീവിയുടെ ചുമലിലായി. തിരുപ്പതിയിൽ ചിരഞ്ജീവിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നിരത്തിയിട്ട കാലിയായ കസേരകൾ മാത്രമാണ്​ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്​. അത്രക്കും കോൺഗ്രസിനെ വെറുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആളൊഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്​ കൂടാരത്തിൽ അനുയായികൾ പോലുമില്ലാതെ കടുത്ത ഏകാന്ത അനുഭവിച്ച ചിരഞ്ജീവി മെല്ലെ ആന്ധ്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്രസക്​തമായി. മറുവശത്ത്​ ഭരണം പിടിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ച്​ ജഗൻ ആന്ധ്രയിളക്കി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ്​ ഞാൻ ഹൈന്ദ്രബാദ്​ സെൻട്രൽ യൂനിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റിൽ പോയത്​. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പൾസ്​ അറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഉച്ചനേരത്ത്​ ഒരു പ്രഫസർ മാത്രമായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്​. (അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര്​ ഇപ്പോൾ ഓർമയില്ല) ജഗന്‍റെ ഇളക്കിമറിക്കൽ ആന്ധ്രയിൽ ഭരണം പിടിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആമുഖം ഒരു ചിരിയായിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്ക്​ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്​ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്​. ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ആന്ധ്രയിലേക്ക്​ മാറ്റിയ ആളാണ്​ അദ്ദേഹം. 140 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ പുറത്തുനിർത്തി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ദേവഗൗഡയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയതിന്‍റെ പിന്നിലെ തലയാണ്​ നായിഡു. പിന്നീട്​ ഐ.കെ. ഗുജറാളിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയത്​ മുന്നണി കൺവീനറായ നായിഡുവായിരുന്നു. ആ തലയിൽ നിന്ന്​ വരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ എത്രകണ്ട്​ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നതായിരിക്കും ‘ജഗൻ തരംഗ’ത്തിന്‍റെ അളവുകോൽ’ - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്​ ഇപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്​. ആ പറഞ്ഞത്​ ശരിയായിരുന്നു. 2014 മോദി വർഷമാണെന്ന്​ തിരിച്ചറിയാൻ നയിഡുവിനായി. കോൺഗ്രസ്​ തൂഫാനായിടത്ത്​ ജഗനെന്ന ഒറ്റയാനെ മറിച്ചിടാൻ മോദിയെ തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഒപ്പം ചിരഞ്ജീവിയുടെ അനുജനായ പവൻ കല്ല്യാണിനെയും അയാളുടെ ജനസേന പാർട്ടിയെയും കൂടെ ചേർത്തു. രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കർഷകരെ മറന്ന്​ ഹൈദരാബാദിനെ സൈബറാബാദാക്കാൻ പോയതിന്‍റെ പഴി ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വരെയായ ഭാര്യ സഹോദരി പുരന്ദേശ്വരി ബി.ജെ.പിക്കാരിയായി മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ സിറ്റിങ്​ സീറ്റായ വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിർണായക സാന്നിധ്യമായ രാജംപേട്ടിലേക്ക്​ ഒതുക്കി. എൻ.ടി. രാമറാവുവി​ന്‍റെ മകളാണെന്ന പരിഗണന പോലുമില്ലാതെ രാജംപേട്ടുകാർ പുരന്ദേശ്വരിയെ തോൽപ്പിച്ചു. 175 അംഗ ആന്ധ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയുടെ 102ഉം ബി.ജെ.പിയുടെ നാലും അംഗങ്ങളുമായി ചന്ദ്രബാബു നയിഡു മുഖ്യമന്ത്രിയായത്​ ഏതാണ്ടെല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും മറികടന്നായിരുന്നു. ഭരിച്ചേക്കുമെന്ന്​ തോന്നിച്ച വൈ.എസ്​.ആർ.സി.പിയെ 67 സീറ്റിൽ പിടിച്ചുനിർത്തി. പുലിവെന്തുല വിട്ട്​ പുലി പുറത്തേക്ക്​ വന്നില്ല. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള മധുവിധു 2018ൽ അവസാനിപ്പിച്ച്​ ടി.ഡി.പി മുന്നണി വിട്ടു. രണ്ട്​ മന്ത്രിമാരെയും പിൻവലിപ്പിച്ചു. തെലങ്കാന വേർപെട്ട ​ശേഷം ശോഷിച്ചുപോയ ആന്ധ്രക്ക്​ ​മോദി വാഗ്​ദാനം ചെയ്ത പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു നായിഡു ബന്ധം വിഛേദിച്ചത്​. 2024ൽ വീണ്ടും നായിഡു മോദിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്​ അതേ ആവശ്യമാണ്​. ഒപ്പം സ്പീക്കർ പദവിയും. 2014ൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ ഒറ്റക്ക്​ കേവല ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നായിഡുവിനെ അവഗണിച്ച പോലെ ഇക്കുറി പറ്റില്ല. ഒപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ എങ്ങോട്ടു വേണേലും ചായാവുന്ന നിതീഷ്​ കുമാറുമുണ്ട്​. പക്ഷേ, മുന്നണി ഭരണക്രമത്തിന്‍റെ തായമെറിഞ്ഞ്​ ചുവടുവെച്ച്​ തഴമ്പിച്ച നായിഡുവിന്​ മുന്നിൽ ഇക്കുറി അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന്​ തോന്നുന്നില്ല. 2014ൽ മോദി വാക്ക്​ ലംഘിച്ച​പ്പോൾ 2019ൽ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി മന്ത്രിസഭയും കൊണ്ടു​പോയ അനുഭവമുണ്ട്​ നായിഡുവിന്​. അതുകൊണ്ട്​ നാരാ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്‍റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും വടക്കേന്ത്യൻ യജമാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഹുങ്ക്​ മാത്രമുള്ള മോദി - ഷാ സഖ്യത്തിന്​ ചില്ലറ തലവേദന ആയിരിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ സകല ഊടുവഴികളും വെട്ടിത്തെളിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കുരുട്ടുബുദ്ധിയുള്ള നായിഡുവിന്‍റെ തലയും ഘടകക്ഷികളെ വിലപേശി വിഴുങ്ങി തങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന മോദി - ഷാ തലയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും കൂടിയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ എൻ.ഡി.എ ഭരണം. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആകാശത്തിൽ ചിറകുവിരിച്ച്​ പറക്കുന്ന മോദിയല്ല ഇക്കുറി എന്നത്​ കൂടി ഓർക്കണം. ഇടംവലം പിടിവിട്ടാൽ താഴെ വീഴാവുന്നത്രയേ ഉള്ളൂ. മുറിവാൽ: 2024ലെങ്കിലും രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മകനെ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്​ പൂജ്യനിലയിൽ തുടരേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. പകരം, മ​കളെ കൂട്ടാൻ എടുത്ത തീരുമാനം കൊണ്ട്​ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലവും ആ​​ന്ധ്രയിലുണ്ടായുമില്ല. 