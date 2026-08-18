കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിലായതോടെ ‘തൂഫാൻ’ ഒതുങ്ങിയെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിലായതോടെ ‘തൂഫാൻ’ ഒതുങ്ങിയെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോഓഡിനേറ്ററെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പെരുമ്പാവൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അറസ്റ്റിലായ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ‘ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ’ ഒതുങ്ങിയെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. 40 ലേറെ തവണ ഹുസൈൻ വി.ഡി. സതീശനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോഴും പലതവണ നേരിട്ടുകണ്ടു. ഹുസൈൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പും ഇരുവരും നേരിട്ടു കണ്ടിരുന്നു. കാസർകോട് ലഹരിക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലും വീട്ടിലും ഏത് സമയത്തും പ്രവേശിക്കാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ പ്രതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ബന്ധമുള്ള ലഹരിക്കേസായിട്ടും പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ നൽകാതിരുന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫോൺകോളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് കടക്കും. ഫോൺകോൾ പരിശോധിക്കാൻ വിലക്കുള്ളതായി സംശയമുണ്ട്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി. സ്വന്തം ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ‘തൂഫാനും’ കെട്ടടങ്ങുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു.
കാസർകോട് ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെയും മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെയും സി.പി.എം നേതാക്കളുടെയും വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇ.ഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. പാർട്ടി നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സി.പി.എം അതിജീവിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകും. റെയ്ഡിന്റെ പേരിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കാൻ ഇ.ഡി മനഃപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാറിന്റെ വിപണി ഇടപെടൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കാത്തതാണ് കാരണം. 10 വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളം വിലക്കയറ്റത്തിൽ വലയുന്ന ആദ്യ ഓണക്കാലമാണ് ഇത്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം മൂലം കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റി. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വില പിടിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ 27 പേർ മരിക്കുകയും 68 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായുമാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ, ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇതുവരെ സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പോലും തയാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പാവപ്പെട്ടവരോട് കരുണയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സർക്കാറിന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ സർക്കാർ കടക്കെണിയിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ഖജനാവ് പണം കൊണ്ടു നിറക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ, പത്താംതവണയും കടമെടുക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓണക്കിറ്റ് പോലും ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
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