നാഗ്പൂര്‍: ഏഴ് വര്‍ഷത്തെ ഏകാന്ത തടവറയിൽനിന്ന് പ്രഫ. ജി.എന്‍ സായിബാബ പുറത്തേക്ക്. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് 2014 മെയ് ഒമ്പതിനാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ രാം ലാല്‍ ആനന്ദ് കോളജില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായ ജി.എന്‍. സായിബാബയെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു സര്‍വകലാശാല വിദ്യാർഥിയായ ഹേമന്ത് മിശ്രയുടെ മൊഴിയാണ് സായിബാബക്കെതിരായ തെളിവായി പൊലീസ് നിരത്തിയത്.

മാവോവാദികളുമായി സായിബാബ നിരന്തരം ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ അവകാശ വാദം. സായിബാബയുടെ വസതിയില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ മാവോവാദി ലഘുലേഖകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, ഡിവിഡികള്‍ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു. കേസില്‍ 2016ല്‍, സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയെങ്കിലും, 2017 മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് ഗച്രോളി ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി സായിബാബക്ക് എതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിവച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. യു.എ.പി.എ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമായിരുന്നു ശിക്ഷ.

90 ശതമാനവും തളര്‍ന്ന ശരീരവുമായി ജീവിച്ച സായിബാബ, ഓപ്പറേഷന്‍ ഗ്രീന്‍ ഹണ്ട് പോലുള്ള മാവോവാദി വിരുദ്ധ നടപടികളെ വിമർശിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാക്കി മാറ്റിയത്. കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണത്തിന്റെ മറവിൽ ഡൽഹിയിലെ വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും സായിബാബയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രംഗം ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് 'ഒരു മണൽ ചാക്ക് എടുത്തെറിയുന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ അവർ വീൽ ചെയറിൽ നിന്നും എടുത്ത് അവരുടെ വലിയ വണ്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്നും എഴുപത്തിരണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ നിങ്ങളെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും രക്ത സമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യ മരുന്ന് നിഷേധിച്ചുവെന്നും കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി…." -എന്നാണ് ഭാര്യ വസന്തകുമാരി എഴുതിയത്.

അഞ്ചാം വയസിൽ സായിബാബക്ക് പോളിയോ ബാധിച്ചു. അരക്കു താഴോട്ട് തളർന്നു പോയി. പിന്നീട് വീൽ ചെയറിൽ ജീവിച്ചയാളാണ്. കടുത്ത ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന (90 ശതമാനം എന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ), പൂണെയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ കോഴിമുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സെല്ലിൽ ചക്ര കസേരയിൽ ഏകാന്ത തടവുജീവിത്തിലേക്കാണ് തള്ളിയത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു. ജയിൽ അറക്കുള്ളിലെ ടോയ്ലറ്റ് പോലും സി.സി.ടി.വി കാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

വീല്‍ചെയർ ബന്ധിതനായ സായിബാബയുടെ "ഇടത് വെന്‍ട്രിക്കുലാർ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്- ഹൈപ്പര്‍ട്രോഫിക് കാര്‍ഡിയോമയോപ്പതി, രക്ത സമ്മർദം, വൃക്കയില്‍ കല്ലുകള്‍, തലച്ചോറിനുള്ളില്‍ മുഴ, പാന്‍ക്രിയാറ്റിക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഗുരുതര രോഗങ്ങളുണ്ടെന്നും, തോളിന്റെയും കൈയുടെയും പേശികളുടെ ശോഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈകാലുകള്‍ ഭാഗികമായി തളർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും സായിബാബയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല.

ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ഗച്ച്‌റോളി വിചാരണക്കോടതിയുടെ 2017ലെ വിധിക്കെതിരെ സായിബാബ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നല്‍കിയ അപ്പീലാണ് മോചന വഴിതുറന്നത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ രോഹിത് ദിയോ, അനില്‍ പന്‍സാരെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റേതായിരുന്നു നിർണായക വിധി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാഗ്പൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലെ ഏകാന്ത തടവില്‍ നിന്ന് ഗോകരഗൊണ്ട നാഗ് സായിബാബയെന്ന ജി.എന്‍ സായിബാബ മോചിതനാകും. കേസിലെ മറ്റ് അഞ്ച് പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടു. പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ അപ്പീല്‍ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ മരിച്ചിരുന്നു.

ജയിലിലെ ദുരിതകയത്തിലും സായിബാബ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കവിതകളും കത്തുകളും എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ സമാഹാരം എന്റെ മാർഗത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു? (' Why Do You Fear My Way So Much'?) എന്ന പേരിൽ 2022 മെയ് അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മികച്ച ജയിൽ സാഹിത്യമായി ആ പുസ്തകം. ഭാര്യ വസന്തകുമാരിക്കും മകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ജസ്റ്റിസ് കട്ജുവിനും എഴുതിയ കത്തുകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യ എ.എസ് വസന്തകുമാരി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സായിബാബക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്താണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ അവതാരിക.