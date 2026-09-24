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    പി​ണ​റാ​യിക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണത്തിൽ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് സി.പി.എം; ഒപ്പം കൂടാതെ സി.പി.ഐ

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    ഒ​ന്നും അ​ധി​ക​മാ​യി പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് സി.​പി.​​ഐ നിലപാട്
    https://www.madhyamam.com/tags/cpm-cpi
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    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, ബിനോയ് വിശ്വം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രാ​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ‘ഇ.​ഡി​യും വി.​ഡി​യും മോ​ഡി’​യും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ വേ​​ട്ട​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ​യും ഒ​പ്പം കൂ​ടാ​തെ​യും ത​​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മൗ​ന​ത്തി​ൽ സി.​പി.​​ഐ. വ്യ​ക്​​തി​ക​ളെ​യ​ല്ല, പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഉ​ന്ന​മി​ടു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യു​ടേ​തെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും ‘നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ന്നും അ​ധി​ക​മാ​യി പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്’ സി.​പി.​​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ക്​​സാ​​ലോ​ജി​ക്​ കേ​സും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ര​ണ്ടും ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബി​നോ​യ്​ നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ച്ചാ​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​തി​നെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​രം സി.​പി.​ഐ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പും ബി​നോ​യ്​ വ​ര​ച്ചി​ടു​ന്നു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​തി​​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക്​ പോ​ലും ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ ഇ​തൊ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ പ​റ​യാ​തെ പ​റ​യു​ന്ന​തും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ‘രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വേ​ട്ട’ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പോ​ലും പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ങ്ങ​ളെ സ്വ​യം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക് കേ​സ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​​ന്‍റെ മ​ക​ളു​ടെ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടാ​യ​തി​നാ​ൽ, അ​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യോ മു​ന്ന​ണി​യോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന സ​​ന്ദേ​ശ​വും സി.​പി.​ഐ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് ബി​സി​ന​സും ത​മ്മി​ൽ പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ക​ലം ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​മി​താ​ണ്.

    കേ​സി​ന്റെ മെ​റി​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​തെ​യും അ​ന്ധ​മാ​യി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നോ സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​സ​മീ​പ​നം. ഇ.​ഡി കേ​സി​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം മാ​ത്രം നി​ല​പാ​ട്​ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലു​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ പോ​ലും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും വി​ധ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് പൊ​തു​വി​ൽ അ​മ​ർ​ഷ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ​യെ​ല്ലാം സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​വും മാ​സ​പ്പ​ടി നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

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