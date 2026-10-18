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    മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ക​ഥ

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    ച​രി​ത്രം മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ ആ ​ഫോ​ൺ കോ​ൾ
    മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ക​ഥ
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     1991 ജൂലൈ 24ന് കന്നി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി ഡോ.മൻമോഹൻ സിങ് പാർലമെന്റിലെത്തിയപ്പോൾ

    ഒ​രു രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഫോ​ൺ കോ​ൾ. അ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. 1991ൽ ​ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ത്ത് മു​ൻ​പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​രും അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്.

    1991 ജൂ​ൺ. മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് അ​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഗ്രാ​ന്റ്സ് ക​മീ​ഷ​ൻ (യു.​ജി.​സി) ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി വീ​ട്ടി​ൽ​വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​രു ഫോ​ൺ​കാ​ൾ എ​ത്തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പി.​വി. ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു​വി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ പി.​സി. അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​റാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ. മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ വി​ജ​യ് ത​ൻ​ഖ​യാ​ണ് ഫോ​ൺ എ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങു​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​റു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​നെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ൻ ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​നി​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ആ​ദ്യം വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ല്ല. അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​റു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത്ര ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യും എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ജൂ​ൺ 21ന് ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു. യു.​ജി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലാ​യി​രു​ന്ന മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ത​യാ​റാ​യി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഭ​വ​നി​ലെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ തി​ക​ച്ചും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു.

    മ​ക​ൾ ദ​മ​ൻ സി​ങ് ര​ചി​ച്ച ‘സ്ട്രി​ക്റ്റ്ലി പേ​ഴ്സ​ന​ൽ: മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗു​ർ​ശ​ര​ൺ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ആ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്കാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​മ്പ​ര​ന്നു​വെ​ന്നും വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​.

    മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 2,500 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കു​പോ​ലും തി​ക​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം ര​ണ്ട​ക്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി. വി​ദേ​ശ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വാ​യ്പ ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ‘ലൈ​സ​ൻ​സ് രാ​ജ്’ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    1991 ജൂ​ലൈ 24ന് ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു​വി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ദാ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. 18 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ഴി​കെ വ്യ​വ​സാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ​ക​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും വ്യാ​പാ​ര​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ധ​ന​ക്ക​മ്മി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ‘ബോം​ബെ ക്ല​ബ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു​വും മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി.

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    News Summary - Manmohan Singh’s 1991 Reforms
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