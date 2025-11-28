Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightViewschevron_rightഎ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്...
    Views
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 6:00 AM IST

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    sadiqali thangal
    cancel

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും, അ​ത് ത്രി​ത​ല​മാ​യാ​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യാ​യാ​ലും ലോ​ക്സ​ഭ​യാ​യാ​ലും നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​വാ​റു​ണ്ട്. നി​ല​മ്പൂ​രി​ലും തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യി​ലു​മൊ​ക്കെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന വി​ജ​യം ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ​​ല്ലോ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​പ്പം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും പ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും പ​​ല​പ്പോ​ഴും ഫ​ണ്ടു​ക​ളൊ​ന്നും വേ​ണ്ട​ത്ര ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക്. അ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ എ​തി​ർ​വി​കാ​രം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​തി​നു പു​റ​മെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.​ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​ത്ത​ക​ർ​ച്ച വ​ലി​യ വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു കു​​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​യി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് സു​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മെ​ന്ന മോ​ശം പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യാ​ണോ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യം​?

    ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് അ​തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​​വ​രെ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ൾ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ​പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​​നെ​ല്ലാ​​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​വും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക.




    സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കി​ല്ലേ​​?

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യം മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​നും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​തൊ​ന്നും ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ശു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ബി​ഹാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ, കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ വി​ത​ര​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ബി​ഹാ​റി​ൽ 10,000 രൂ​പ കി​ട്ടു​ക എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ കി​ട്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ​​ല്ലോ. അ​ത്ര​യും സം​ഖ്യ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ​ർ ​വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. പ​ക്ഷേ, അ​തെ​ല്ലാം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ- രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തും ആ​വേ​ശ​വും​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഓ​രോ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ന​മ്മ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​വി​ടെ ആ ​ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ത​നി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും ആ​ദ​ർ​​ശ​ബോ​ധ​ത്തി​നും​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.




    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​ലെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ വി​ജ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടോ?

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യ ഫ​ല​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​ന്ന​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ​യു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം ഇ​​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ലെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സ്വാ​ധീ​ന​വു​മ​ട​ക്കം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ, വേ​ണ്ട​വി​ധം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    അ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. നി​ല​മ്പൂ​ർ ​ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി ആ​ഞ്ഞ​ടി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​രം നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തെ​ല്ലാം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത​നി​ര​​പേ​ക്ഷ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ലേ?

    തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്. ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ആ​രെ​ങ്കി​ലും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ആ​​​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നവ​രോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്ന ഒ​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി പ​ക​രു​ന്ന​തും കേ​ര​ളം ഒ​രു മോ​ഡ​ൽ ആ​യി മാ​റി​യ​തും ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​മു​ദാ​യി​ക മൈ​ത്രി​ക്ക് വി​ള്ള​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​രം ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു പി​ന്നി​ലെ ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​തി​നെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ല്ലാ​തെ, അ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ലോ​ഭ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്‍താ​വ​ന​ക​ളോ നീ​ക്കു​പോ​ക്കു​ക​ളോ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം അ​തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ ഖേ​ദ​മു​ണ്ട്. അ​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലും സാ​മു​ദാ​യി​ക സ​മ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കും.




    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ എ​ത്ര​​ത്തോ​ളം ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി?

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​ന്ത​ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ വാ​ർ​ഡ് ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി വാ​ർ​ഡ്, ബൂ​ത്ത് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ​ല ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ കേ​സി​ന് പോ​യി എ​ന്ന​ത് ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് ടേം ​വ്യ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ടു​​വ​രാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

    അ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി ​ആ​​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ന​യം വേ​ണ​മോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഇ​നി​യും സ​മ​യ​മു​ണ്ട​ല്ലോ.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പു​തി​യ മൈ​ക്രോ ലെ​വ​ൽ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണോ? ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഗു​ണം കി​ട്ടു​മോ?

    വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ, മൈ​ക്രോ ലെ​വ​ലി​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം​ന​ൽ​കി നി​ര​ന്ത​രം അ​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. അ​ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ കു​റെ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളും മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് കു​റെ വി​ജ​യി​ച്ചു. അ​ത് ഇ​നി​യും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:interviewSayyid Sadiq Ali Shihab ThangalKerala Local Body Election
    News Summary - Panakkad Sadiq Ali Shihab Thangal interview
    Similar News
    Next Story
    X