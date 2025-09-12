Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Opinion
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:06 AM IST

    സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താവ്​; സൗ​മ്യ​ത​യു​ടെ മു​ഖം

    സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താവ്​; സൗ​മ്യ​ത​യു​ടെ മു​ഖം
    കൊ​ച്ചി: പൈ​നാ​ട​ത്ത് പൗ​ലോ​സ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്ന പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ എ​ന്നും സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്താ​വും സൗ​മ്യ​ത​യു​ടെ മു​ഖ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ മു​ൻ​നി​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും മി​ത​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ പു​രോ​ഹി​ത​ന്‍റെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്, ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ത​ട്ട​ക​മാ​യി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മാ​റി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും വ്യ​ക്​​തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ യാ​ത്ര. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലും പ്ര​താ​പ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നു​പോ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത​നാ​യ നേ​താ​വാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തിച്ഛാ​യ​യു​ള്ള നേ​താ​വാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മാ​ണ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കു​റ്റ​മ​റ്റ രീ​തി​യി​ൽ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രി​ക്ക​ലും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    1968ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, സ്പീ​ക്ക​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന്ത്രി​ക്ക​സേ​ര​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ആ​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ സ്വ​ന്തം പേ​രി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച അ​പൂ​ർ​വ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളാ​ണ്. 2004 മു​ത​ൽ 14 വ​ർ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പും ക​രു​ത്തും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്തു. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട് ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും മൂ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും മു​ന്ന​ണി​യെ ന​യി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​പി മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും വീ​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ വ​ന്ന​തും പോ​യ​തും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്.

    1991ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ 14ാമ​ത് സ്പീ​ക്ക​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ 1995 മേ​യ് മൂ​ന്ന് വ​രെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നു. ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പോ​ലും പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്പീ​ക്ക​ർ​മാ​രി​ലൊരാ​ളാ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് പി.​എ​യ​ട​ക്കം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും പ​രി​സ്ഥി​തി, പി​ന്നാ​ക്ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​ബ്ജ​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തും ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ സ്പീ​ക്ക​റാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ധ​നാ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് കൂ​ടാ​തെ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത അ​പൂ​ർ​വ​ത​യും ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്.

    ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹാ​ശി​സ്സു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ക​യ​റി​യ​ത്. എ​ക്കാ​ല​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വ​ക്താ​വാ​യി​രു​ന്നു. ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴും വി​ശാ​ല ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രൂ​പ്പി​നും രാ​ഷ്ടീ​യ​ത്തി​നും അ​തീ​ത​മാ​യി ക​രു​ണാ​ക​ര​നു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം എ​ക്കാ​ല​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:memoirPP thankachanCongress
    News Summary - PP Thankachan was the face of harmony and gentleness in the Congress
