Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightവേ​ണം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 6:31 AM IST

    വേ​ണം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    വേ​ണം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം
    cancel

    കേ​ര​ളം പി​റ​ന്നി​ട്ട് എ​ഴു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി. പ​ല സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​നം സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ത്തി. അ​പ്പോ​ഴും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ പ​ങ്ക് എ​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ കേ​ര​ളം ഇ​ന്നും ഏ​റെ പി​റ​കി​ലാ​ണ്.

    ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ (52%) വ​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള പ്രാ​തി​നി​ധ്യം വെ​റും എ​ട്ടു ശ​ത​മാ​നം. 1957ലെ ​ആ​ദ്യ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​റ് സ്ത്രീ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​പ്പോ​ൾ 11 പേ​ർ; അ​താ​ണ് എ​ഴു​പ​ത് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച!

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 29 എം.​പി​മാ​രി​ൽ ര​ണ്ടേ ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ളേ​യു​ള്ളു. ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തം നോ​ക്കി​യാ​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളാ​വേ​ണ്ട​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ബി​ഹാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​റ​കി​ലാ​ണ്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ സ്ത്രീ ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം- വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് 21%

    പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ16%

    ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ത്രി​പു​ര 15%

    ഹ​രി​യാ​ന 14%

    ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്,

    ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, സി​ക്കിം 13%

    ബി​ഹാ​ർ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് 12%

    പ​ഞ്ചാ​ബ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ 11%

    കേ​ര​ളം, ഗോ​വ, തെ​ല​ങ്കാ​ന,

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്,

    മി​സോ​റം 8%

    ഒ​ഡി​ഷ, ഡ​ൽ​ഹി,

    അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്,

    മേ​ഘാ​ല​യ 7%

    അ​സം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് 6%

    ക​ർ​ണാ​ട​ക 5%

    ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ 4%

    നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്,

    ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് 3%

    അ​വ​ലം​ബം:https://prsindia.org/mlatrack, സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭാ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ

    സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 2010ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ച ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ക​ഴി​വു തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​രി​ൽ ചു​രു​ക്കം ചി​ല​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കോ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലേ​ക്കോ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യും താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ൽ വേ​രു​ക​ളു​മു​ള്ള എ​ത്ര​യോ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ധ​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​ടും​ബ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​നി​ന്നു​പോ​രു​ന്ന ക​ടു​ത്ത പി​തൃ​മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ത​ട​യു​ന്ന​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും ഭ​ര​ണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ആ​നു​പാ​തി​ക പ്രാ​തി​നി​ധ്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ല. ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്‌​ക​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രു​ക​യോ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കേ​ണ്ട​തും അ​വ​ർ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കി അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ന​യ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ പ​കു​തി​യോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ വ​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​തി​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് സം​വ​ര​ണം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഗു​ണം നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​വ​ര​ണ​വും കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വും പ​ര​മാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി

    നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ല് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് 1996ലാ​ണ്. ഒ​ടു​വി​ൽ 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നു ശേ​ഷം 2023ലാ​ണ് ബി​ല്ല് പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 106ാം ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ സ്ത്രീ​സം​വ​ര​ണ നി​യ​മം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തു​ല്യ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ​ചു​വ​ട് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​നം അ​ത​ത് വി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത സെ​ൻ​സ​സി​നും അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മേ നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കൂ എ​ന്ന വി​ചി​ത്ര​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് മോ​ദി​സ​ർ​ക്കാ​ർ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തും. പ്ര​സ്തു​ത നി​യ​മം 2029നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കൂ എ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​നാ​ണ് 2023ൽ ​നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്? സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച്, അ​തി​ന്റെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ.

    നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളൊ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ നി​യ​മം ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മി​ക്ക പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന്ന് 2024ൽ ​ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​ർ അ​തെ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന്, പേ​രി​നു​മാ​ത്രം സ്ത്രീ​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ വെ​ളി​വാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി​ജു ജ​ന​താ​ദ​ളും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന​പ​വാ​ദം.

    പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി സം​വ​ര​ണം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്ത്രീ​സാ​മാ​ജി​ക​ർ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ ഇ​ല്ല.

    മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​വ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം തു​ലോം കു​റ​വാ​ണ്. ലോ​ക് സ​ഭ​യി​ലും കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം പോ​ലു​മി​ല്ല.

    ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം

    ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പോ​ലും ഇ​തു​വ​രെ തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​യൊ​രു ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 1998ൽ ​ശ​ബ്നം ബാ​നു മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യി​ലും ഇ​തേ​വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും സം​വ​ര​ണ​മി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ-​ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത് പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക? ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നാ​ലി​റ്റി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സം​വ​ര​ണം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    സ്ത്രീ​സാ​ക്ഷ​ര​ത​യി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു സ്ത്രീ ​പോ​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ൺ​കോ​യ്മ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഗൗ​രി​യ​മ്മ​യ​ട​ക്കം എ​ത്ര​പേ​ർ ത​ഴ​യ​പ്പെ​ട്ടു! “കേ​രം തി​ങ്ങും കേ​ര​ള​നാ​ട്ടി​ൽ കെ.​ആ​ർ. ഗൗ​രി ഭ​രി​ച്ചീ​ടും” എ​ന്ന് നാ​ടാ​കെ പാ​ടി വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്‌, അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കി​യ​ത് കേ​ര​ള ജ​ന​ത മ​റ​ക്കി​ല്ല.

    തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഒ​രു സ്ത്രീ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കേ​ര​ളം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ത്രീ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ മാ​ത്രം പോ​രാ; ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ കു​ത്തി​നി​റ​ക്കു​ന്ന രീ​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. 48 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 92 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നീ​തി​യാ​ണ്. അ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​വും തു​ല്യ​ത എ​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​നി​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ പ​ക്ഷം, സ്ത്രീ​സം​വ​ര​ണ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന 33 ശ​ത​മാ​നം പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മെ​ങ്കി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ് ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ട്രാ​ൻ​സ് ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്ത​സ്സും ദൃ​ശ്യ​ത​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും കേ​ര​ളം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​മാ​യി മാ​റാ​നും അ​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ട്രാ​ൻ​സ് ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു വി​ശാ​ല ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​രം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മേ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കൂ. അ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്.

    (ലേ​ഖി​ക തു​ല്യ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​മാ​ണ്) contactrema@gmail.com

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:women representationequalityopenion
    News Summary - Women need equal representation.
    Similar News
    Next Story
    X