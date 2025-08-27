Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:00 AM IST

    മോ​​ദി പാ​​ലി​​ക്കു​​മോ 75 വ​​യ​​സ്സ് നി​​യ​​മം?

    2014 ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ബി.ജെ.പി ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗ വേദിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി, അമിത് ഷാ, എൽ.കെ. അദ്വാനി എന്നിവർ

    സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 17ന് ​​ഇ​​നി മൂ​​ന്ന് ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ മാ​​ത്രം ബാ​​ക്കി. ആ ​​ദി​​വ​​സം പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ന​​രേ​​ന്ദ്ര മോ​​ദി​​ക്ക് 75 വ​​യ​​സ്സ് തി​​ക​​യും. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു സു​​പ്ര​​ധാ​​ന നാ​​ഴി​​ക​​ക്ക​​ല്ലാ​​ണ​​ത്, സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും, അ​​നു​​യാ​​യി​​ക​​ൾ അ​​ത് വ​​ലി​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ആ​​ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും. എ​​ന്നാ​​ൽ, തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല​​ക്കു​​പി​​ന്നി​​ൽ, ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ചോ​​ദ്യം നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു: അ​​ന്നേ​​ക്ക് ശേ​​ഷ​​വും മോ​​ദി പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി തു​​ട​​രു​​മോ?

    ഈ ​​സം​​ശ​​യം 2014 ൽ ​​ഉ​​ത്ഭ​​വി​​ച്ച​​താ​​ണ്-​​അ​​ന്ന് മോ​​ദി ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി. ആ ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത്, ആ ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് ക​​ണ്ണു​​വെ​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ര​​ണ്ട് മു​​തി​​ർ​​ന്ന നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു - ലാ​​ൽ കൃ​​ഷ്ണ അ​​ദ്വാ​​നി​​യും മു​​ര​​ളി മ​​നോ​​ഹ​​ർ ജോ​​ഷി​​യും. ഇ​​രു​​വ​​രും വ്യ​​ത്യ​​സ്ത സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റു​​മാ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു, ബി.​​ജെ.​​പി കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും കേ​​വ​​ലം ര​​ണ്ടു സീ​​റ്റി​​ൽ നി​​ന്ന് ഇ​​ന്നു കാ​​ണു​​ന്ന വി​​ധ​​ത്തി​​ൽ രാ​​ജ്യം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന പാ​​ർ​​ട്ടി​​യാ​​ക്കി വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും മു​​ഖ്യ​​പ​​ങ്കു​​വ​​ഹി​​ച്ച​​വ​​ർ. പ​​ക്ഷേ, അ​​പ്പോ​​ഴേ​​ക്ക് അ​​വ​​ർ എ​​ൺ​​പ​​തു​​ക​​ളി​​ൽ എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു.

    75 വ​​യ​​സ്സി​​നു മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള ആ​​ർ​​ക്കും മ​​ന്ത്രി​​സ്ഥാ​​നം ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ലെ​​ന്ന് മോ​​ദി ഒ​​രു അ​​ലി​​ഖി​​ത നി​​യ​​മം കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നു. അ​​സ്വാ​​ര​​സ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഘൂ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ, അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ദ്വാ​​നി​​യെ​​യും ജോ​​ഷി​​യെ​​യും മാ​​ർ​​ഗ് ദ​​ർ​​ശ​​ക് മ​​ണ്ഡ​​ല്‍ എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ ഒ​​രു ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​ക സ​​മി​​തി​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി - സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചു​​ള്ള ഈ ​​സ​​മി​​തി ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും യോ​​ഗം ചേ​​ർ​​ന്നി​​ല്ല, ഒ​​രു ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​വും ന​​ൽ​​കി​​യി​​ല്ല. പ​​ഴ​​യ ത​​ല​​മു​​റ​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് മോ​​ദി​​ക്ക് ഒ​​രു മ​​ത്സ​​ര​​വും നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​രി​​ല്ലെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് ഈ ​​നി​​യ​​മം എ​​ന്ന് അ​​ന്നേ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    മോ​​ദി ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ശ്ര​​ദ്ധാ​​കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യ​​ത് എ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ന്ന് ഓ​​ർ​​മി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. 1990 ക​​ളു​​ടെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ, അ​​യോ​​ധ്യ​​യി​​ലെ ബാ​​ബ​​രി മ​​സ്ജി​​ദ് ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ രാ​​മ​​ക്ഷേ​​ത്രം നി​​ർ​​മി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള കാ​​മ്പ​​യി​​നു​​മാ​​യി ഗു​​ജ​​റാ​​ത്തി​​ലെ സോ​​മ​​നാ​​ഥി​​ൽ നി​​ന്ന് ഉ​​ത്ത​​ർ​​പ്ര​​ദേ​​ശി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ദ്വാ​​നി ഒ​​രു ര​​ഥ​​യാ​​ത്ര ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​കോ​​പ​​ന പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യ യാ​​ത്ര സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക ധ്രു​​വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും ക​​ലാ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി. എ​​ന്നി​​രു​​ന്നാ​​ലും, അ​​ത് ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് നേ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ൻ വ​​ലി​​യ തോ​​തി​​ൽ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ചു. ആ ​​ര​​ഥ​​ത്തി​​ൽ അ​​ദ്വാ​​നി​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യി​​യാ​​യി കൂ​​ടെ നി​​ന്നി​​രു​​ന്ന മോ​​ദി​​യും പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ശ്ര​​ദ്ധ പി​​ടി​​ച്ചു​​പ​​റ്റി, മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഇ​​ടം​​നേ​​ടി. രാ​​മ​​ക്ഷേ​​ത്ര പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​വു​​മാ​​യു​​ള്ള ആ ​​ബ​​ന്ധം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​രാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ചു. 2002 ലെ ​​ഗു​​ജ​​റാ​​ത്ത് വം​​ശ​​ഹ​​ത്യ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ നേ​​താ​​വ് എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള സ്ഥാ​​നം ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഗു​​ജ​​റാ​​ത്ത് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കെ, രാ​​ജ്യ​​ത്തെ വ​​ൻ​​വ്യ​​വ​​സാ​​യി​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ്ഥാ​​പി​​ച്ച ച​​ങ്ങാ​​ത്ത​​വും മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് ന​​ട​​ത്തി​​യ പി.​​ആ​​ർ വേ​​ല​​ക​​ളും ഒ​​രു ദേ​​ശീ​​യ നേ​​താ​​വ് എ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​തി സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ള​​ർ​​ത്തി. സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും, സ​​മ​​യ​​മാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​വ​​രെ വ​​ക​​ഞ്ഞു​​മാ​​റ്റി അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നി​​രു​​ന്നു.

    ഒ​​രു ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ, അ​​ധി​​കാ​​ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് വി​​ര​​ക്തി​​യും വി​​മു​​ഖ​​ത​​യു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു നേ​​താ​​വാ​​ണ് താ​​നെ​​ന്ന മ​​ട്ടി​​ലെ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​ക​​ൾ മോ​​ദി ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. വെ​​റു​​മൊ​​രു തോ​​ൾ​​സ​​ഞ്ചി​​യും തൂ​​ക്കി ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ വ​​ന്ന​​യാ​​ളാ​​ണ് താ​​നെ​​ന്നും ഒ​​രു​​നാ​​ൾ അ​​തേ സ​​ഞ്ചി​​യു​​മാ​​യി തി​​രി​​കെ പോ​​കു​​മെ​​ന്നു​​മു​​ള്ള പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശം ഇ​​ത് ഒ​​രു സ്ഥി​​രം സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ​​ല്ല, സാ​​ത്വി​​ക​​തു​​ല്യ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക ദൗ​​ത്യ​​മാ​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം കാ​​ണു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ധ്വ​​നി​​പ്പി​​ച്ചു. വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​പ്പു​​റം ശേ​​ഷം, മോ​​ദി​​ക്ക് 75 വ​​യ​​സ്സ് തി​​ക​​യ​​വെ ആ ​​പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന മ​​ന​​സ്സി​​ലെ​​ത്തു​​ന്നു.

    അജിത് ഡോവൽ, നജിമ ഹിബത്തുല്ല

    പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ മോ​​ദി ക​​ർ​​ക്ക​​ശ ന​​യം പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​മെ​​ന്ന പ​​ര​​ക്കെ​​യു​​ള്ള വി​​ശ്വാ​​സം മാ​​റി​​യ​​ത് മു​​തി​​ർ​​ന്ന ബി.​​ജെ.​​പി നേ​​താ​​വ് ന​​ജ്മ ഹി​​ബ്ത്തു​​ല്ല പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി ക​​ട​​ന്ന​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്. കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് വി​​ട്ട് 2004ൽ ​​ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ൽ ചേ​​ക്കേ​​റി​​യ ന​​ജ്മ 2007ൽ ​​ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ ഉ​​പ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച് ഡോ. ​​ഹാ​​മി​​ദ് അ​​ൻ​​സാ​​രി​​യോ​​ട് പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​ദ്വാ​​നി​​യെ​​യും ജോ​​ഷി​​യെ​​യും വെ​​ട്ടി​​നി​​ര​​ത്താ​​ൻ 75 വ​​യ​​സ്സ് നി​​യ​​മം അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച 2014ൽ​​ത്ത​​ന്നെ 74വ​​യ​​സ്സു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന ന​​ജ്മ​​യെ മോ​​ദി ത​​ന്റെ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​ണ്ടു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം രാ​​ജി​​വെ​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത മാ​​സം, മ​​ണി​​പ്പൂ​​ർ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റാ​​യി നി​​യ​​മി​​ത​​യാ​​യി. 2021 വ​​രെ അ​​വ​​ർ ആ ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് തു​​ട​​ർ​​ന്നു, 2018 മു​​ത​​ൽ 2023 വ​​രെ ജാ​​മി​​അ മി​​ല്ലി​​യ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി​​യ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ പ​​ദ​​വി​​യും വ​​ഹി​​ച്ചു. “പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി നി​​യ​​മം” യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചു​​ള്ള​​ത​​ല്ല, ഒ​​രു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ആ​​ദ്യ സൂ​​ച​​ന​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്.

    മ​​റ്റൊ​​രു ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം ദേ​​ശീ​​യ സു​​ര​​ക്ഷാ ഉ​​പ​​ദേ​​ഷ്ടാ​​വ് (എ​​ൻ‌.​​എ​​സ്‌.​​എ) അ​​ജി​​ത് ഡോ​​വ​​ൽ ആ​​ണ്. 2014 ൽ ​​മോ​​ദി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ ഈ ​​പ​​ദ​​വി​​യി​​ൽ നി​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ഏ​​ക​​ദേ​​ശം ഒ​​രു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് മു​​മ്പ് 2005 ജ​​നു​​വ​​രി​​യി​​ൽ ഇ​​ന്റ​​ലി​​ജ​​ൻ​​സ് ബ്യൂ​​റോ​​യു​​ടെ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തു​​നി​​ന്ന് വി​​ര​​മി​​ച്ച​​യാ​​ളാ​​ണ​​ദ്ദേ​​ഹം. എ​​ൻ.‌​​എ​​സ്‌.​​എ​​യാ​​യി നി​​യ​​മി​​ത​​നാ​​യ​​തോ​​ടെ, മോ​​ദി​​ക്കും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി അ​​മി​​ത് ഷാ​​ക്കും ശേ​​ഷം രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും ശ​​ക്ത​​നാ​​യ വ്യ​​ക്തി​​യാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ഡോ​​വ​​ൽ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ​​ർ​​വി​​സി​​ൽ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ റാ​​ങ്കി​​ലു​​ള്ള ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ൻ മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും, ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ക​​ര​​സേ​​ന, നാ​​വി​​ക​​സേ​​ന, വ്യോ​​മ​​സേ​​ന മേ​​ധാ​​വി​​ക​​ളു​​ടെ യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വ​​ർ​​ഷം മോ​​ദി മൂ​​ന്നാം ത​​വ​​ണ​​യും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ, 75 വ​​യ​​സ്സി​​നു മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള ഡോ​​വ​​ൽ സ്ഥാ​​ന​​മൊ​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന് പ​​ല​​രും ക​​രു​​തി. പ​​ക​​രം, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ അ​​ഞ്ചു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്ക് കൂ​​ടി വീ​​ണ്ടും നി​​യ​​മി​​ച്ചു. അ​​താ​​യ​​ത്, 2029 വ​​രെ- അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് 84 വ​​യ​​സ്സ് തി​​ക​​യു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ. ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യു​​ടെ ശ​​രാ​​ശ​​രി പ്രാ​​യം 28 വ​​യ​​സ്സ് മാ​​ത്ര​​മു​​ള്ള ഒ​​രു രാ​​ജ്യ​​ത്താ​​ണി​​ത്.

    മുരളി മനോഹർ ജോഷി, എൽ.കെ അദ്വാനി

    ഇ​​ത്ത​​രം അ​​പ​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലും, മോ​​ദി​​യു​​ടെ പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി ന​​യം പൊ​​രു​​ത്ത​​ക്കേ​​ടു​​ള്ള​​താ​​യി തോ​​ന്നു​​ന്നു. 75 വ​​യ​​സ്സ് എ​​ന്ന പ​​രി​​ധി സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഒ​​രു ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക നി​​യ​​മ​​വും ഒ​​രി​​ക്ക​​ലു​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​നു​​യാ​​യി​​ക​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ൾ വാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ ​​വാ​​ദം മോ​​ദി​​യെ സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് തു​​ട​​രാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​നു​​യാ​​യി​​ക​​ൾ എ​​ന്തു ത​​ന്നെ വാ​​ദി​​ച്ചാ​​ലും ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ൽ മോ​​ദി​​യെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന ശ​​ക്തി​​കേ​​ന്ദ്രം, ലോ​​ക​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ എ​​ൻ.​​ജി.​​ഒ എ​​ന്ന് മോ​​ദി വാ​​ഴ്ത്തി​​യ - രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സ്വ​​യം​​സേ​​വ​​ക് സം​​ഘം (ആ​​ർ‌.​​എ​​സ്‌.​​എ​​സ്) ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ട് നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും. ആ​​ർ‌.​​എ​​സ്‌.​​എ​​സ് എ​​ല്ലാ​​യ്‌​​പ്പോ​​ഴും മോ​​ദി​​യെ സ്വ​​ന്തം ഇ​​ഷ്ട​​പ്ര​​കാ​​രം പോ​​കാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സ്വ​​ന്തം ഇ​​ഷ്ട​​പ്ര​​കാ​​രം ഒ​​രു പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റി​​നെ നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ച്ചി​​ല്ല. ആ​​ർ‌.​​എ​​സ്‌.​​എ​​സ് നേ​​തൃ​​ത്വം തു​​ട​​ർ​​ച്ച ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ് ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക കാ​​ലാ​​വ​​ധി അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച​​തെ​​ങ്കി​​ലും ജെ.​​പി. ന​​ദ്ദ പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത്. 75 വ​​യ​​സ്സ് തി​​ക​​ഞ്ഞ ശേ​​ഷ​​വും മോ​​ദി പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്ന​​തി​​ൽ ആ​​ർ‌.​​എ​​സ്‌.​​എ​​സ് എ​​ന്ത് നി​​ല​​പാ​​ടെ​​ടു​​ക്കും? അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്കു​​മേ​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ നി​​യ​​മം മോ​​ദി​​ക്കും ബാ​​ധ​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​മോ? അ​​തോ ന​​ജ്മ​​ക്കും, ഡോ​​വ​​ലി​​നും ന​​ൽ​​കി​​യ​​തു​​പോ​​ലു​​ള്ള ആ​​നു​​കൂ​​ല്യം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നും ല​​ഭി​​ക്കു​​മോ?

    പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടു മു​​മ്പ് പ്ര​​സം​​ഗി​​ച്ച കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും പ്രാ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ മോ​​ദി വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന് വ​​രും ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ന​​മു​​ക്ക് പ​​റ​​ഞ്ഞു​​ത​​രും.

    ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി ഒ​​രു ദൗ​​ത്യം നി​​റ​​വേ​​റ്റാ​​ൻ നി​​യു​​ക്ത​​നാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​നാ​​യാ​​ണ് മോ​​ദി ത​​ന്നെ​​ത്ത​​ന്നെ സ്വ​​യം അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​റ്. ത​​ന്നെ ‘ദൈ​​വം അ​​യ​​ച്ച​​താ’​​ണെ​​ന്നു പോ​​ലും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് വേ​​ള​​യി​​ൽ അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹം. അ​​ത്ത​​രം നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ അ​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യി വി​​ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​ണ്. ആ​​ക​​യാ​​ൽ​​ത്ത​​ന്നെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് തു​​ട​​രാ​​നും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​നു​​യാ​​യി​​ക​​ൾ അ​​ത് ദേ​​ശീ​​യ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ത്തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നു​​മാ​​ണ് സാ​​ധ്യ​​ത.

