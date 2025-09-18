Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:15 AM IST

    ഖ​ബ​റി​ന് മു​ന്നി​ലി​രു​ന്ന് ഞാ​ൻ ആ കോ​ട​തി​വി​ധി വാ​യി​ച്ച​തെ​ന്തി​ന്?

    Kamal Ansari
    ഖബറിനരികിൽ കമാൽ അൻസാരിയുടെ ചിത്രവുമായി ലേഖകൻ

    അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ശൈ​ഖ്

    ജൂ​ലൈ 20ന് ​രാ​ത്രി അ​ളി​യ​ൻ സാ​ജി​ദ് മ​ഗ്റൂ​ബ് അ​ൻ​സാ​രി​യു​മൊ​ത്ത് അ​ത്താ​ഴം ക​ഴി​ച്ചു ​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ധി​പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 7/11 മും​ബൈ ട്രെ​യി​ൻ സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വി​ധി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന മെ​സേ​ജ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. 19 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ട​വ​റ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ളി​യ​ൻ ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച പ​രോ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 189 ​പേ​രെ കൊ​ല ചെ​യ്ത, 824 ​ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ക​ൾ പ​റ്റി​യ 2006 ജൂ​ലൈ 11ലെ ​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ്റം ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 പേ​രു​ടെ മേ​ലാ​ണ് വെ​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദം, രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ യു​ദ്ധം ചെ​യ്യ​ൽ, ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ബോം​ബ് വെ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ത്യാ​ദി കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​ർ​ത്തി​ത്ത​ന്ന​ത്. അ​ന്യാ​യ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​ശേ​ഷം 2015ൽ ​കേ​സി​ൽ എ​ന്നെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ കേ​സി​ൽ വ്യാ​ജ​മാ​യി കു​ടു​ങ്ങി​യ ഓ​രോ നി​ര​പ​രാ​ധി​യു​ടെ​യും മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജീ​വി​തം നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ന്നു​മു​ത​ൽ​ക്കേ ഞാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​ധി വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ശ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യും ഒ​രു​പോ​ലെ നി​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​രു പേ​ര് ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന് വ​ന്നു: ക​മാ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ളൊ​രു​മി​ച്ച് ജ​യി​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഗ്പൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​വെ​ച്ച് 2021ൽ ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത​ട​വ​റ ജീ​വി​തം16 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​രു​ന്നു. മും​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് (എ.​ടി.​എ​സ്) കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു​മാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി മൊ​ഴി​ക​ൾ, സ്‌​ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ, കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത മൊ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കേ​സ് കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച തൂ​ണു​ക​ൾ മൂ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മാ​യെ ഹി​ന്ദി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും 19 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഈ ​വി​ധി, ക​മാ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ന​മ്മ​ൾ ഏ​റെ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്- ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന കോ​ട​തി​ക്ക് മ​ര​ണ​ത്തെ തി​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ? ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​തം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നാ​കു​മോ?


    കോ​ട​തി​ക​ൾ വി​ധി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര​മെ​ങ്കി​ലും ക​മാ​ലി​നെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യെ​ന്ന​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്-​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നി​ൽ കി​ലോ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ശ്യാം ​ച​ന്ദ​ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചി​നോ​ട് ന​ന്ദി​യു​ണ്ട്. എ​ൽ​ഗാ​ർ പ​രി​ഷ​ത്ത് കേ​സി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫാ. ​സ്റ്റാ​ൻ സാ​മി, മാ​വോ​വാ​ദി ബ​ന്ധം ആ​രോ​പി​ച്ച് ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പാ​ണ്ടോ ന​രോ​ട്ടെ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ത​ട​വു​കാ​രെ എ​നി​ക്കോ​ർ​മ​വ​ന്നു. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ തി​ക​ഞ്ഞ അ​വ​ഗ​ണ​ന​മൂ​ലം ത​ട​വ​റ​യി​ൽ ജീ​വ​ന​റ്റു​വീ​ണ ഒ​രു​പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​രെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘‘12 പേ​രെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി’’ എ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ക​മാ​ൽ വെറുമൊരു സം​ഖ്യയല്ല-​​ പ്രിയ സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​മ്മ​യു​ടെ മ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു; ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് 19 വ​ർ​ഷം അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം നീ​തി ല​ഭി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​വി​ല്ല. എ​വി​ടെ​യി​രു​ന്നോ ക​മാ​ലും ഈ ​വി​ധി കേ​ട്ട് സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും എ​ന്നാ​ശ്വ​സി​ക്കാ​നേ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ.

    ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ഭ​ർ​ത്താ​വ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ത്നി​ക്ക് ആ ​കാ​ത്തി​രി​പ്പ് എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? ഏ​തൊ​ക്കെ​യോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​രി​യ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു; ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് അ​ത് ‘‘പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ച് ബ​ലി​യാ​ടു​ക​ളെ വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ക്രൂ​ര​മാ​യ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ കു​രു​ങ്ങി ഒ​രു ജീ​വി​തം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി​യാ​ണ് ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഞെ​രി​ഞ്ഞ​മ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​ന്നും ആ​രെ​യും അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത മ​ട്ടി​ൽ നാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു.


    വി​ധി​വ​ന്ന ദി​വ​സം, ഞാ​ൻ നാ​ഗ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​യി, ക​മാ​ലി​ന്റെ ഖ​ബ​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള കോ​ട​തി വി​ധി വാ​യി​ച്ചു. നീ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി സ്വ​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കു​റ്റ​വാ​ളി മു​​ദ്ര​യും പേ​റി ത​ന്റെ ജീ​വി​തം ജീ​വി​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​നെ ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​റ​ടി മ​ണ്ണി​ല​മ​ർ​ന്ന് ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ ​വി​ധി ഒ​രു ക​ട​ലാ​സ് തു​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​മാ​ലി​ന്റെ ഖ​ബ​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ വാ​ക്കു​ക​ൾ കി​ട്ടാ​തെ ഞാ​ൻ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി. ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഇ​ര​യു​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​ക​ണേ നാ​ഥാ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ എ​നി​ക്കാ​യു​ള്ളൂ. വൈ​കി​യെ​ത്തു​ന്ന നീ​തി നീ​തിനി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് നീ​തി​യു​ടെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​മാ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യും നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    (വ്യാ​ജ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ കേ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ന​സ​ൻ​സ് നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

