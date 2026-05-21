    date_range 21 May 2026 7:00 AM IST
    date_range 21 May 2026 7:00 AM IST

    ബംഗാളിൽ ബുൾഡോസർ ഉരുളുമ്പോൾ

    തിൽജാല മേഖലയിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പൊലീസ് അടിച്ചോടിക്കുന്നു

    തയ്യാറാക്കിയത്; അന്വേഷ ബാനർജി, അപർണ ഭട്ടാചാര്യ (thewire.in പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദീർഘ ലേഖനത്തിന്റെ സംഗ്രഹം)

    “ത്സാൽമുറി ഇവിടെയും എത്തിയോ?”-ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി നേടിയ ചരിത്ര വിജയത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ആഹ്ലാദഭരിതരായ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളോട് നെതർലാൻഡ്‌സിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമാശരൂപേണ ചോദിച്ചതാണിത്. അതേസമയം കൊൽക്കത്തയിലെ ശിയാൽദാ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ത്സാൽമുറി കച്ചവടക്കാരൻ പിയൂഷ് ഹൽദാറിന് അതൊരു തമാശയല്ല . മെയ് 16-നും 17-നും ഇടയിലുള്ള രാത്രിയിൽ, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സും ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പോലീസും ചേർന്ന് 'അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി' പ്രകാരം റെയിൽവേ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റക്കാർ എന്നാരോപിച്ച് ഹൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

    ഹൽദാറിന്റെ തട്ടുകട ഇപ്പോൾ തകർന്ന മരക്കഷ്ണങ്ങളും വളഞ്ഞുപോയ ഇരുമ്പുകമ്പികളും മാത്രമാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറംഗ കുടുംബം 24 വർഷമായി പുലർന്നിരുന്നത് ആ തട്ടുകടയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടായിരുന്നു. ഹൽദാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു വഞ്ചന കൂടിയായിരുന്നു.

    ‘ദി വയറിനോട്’ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘‘2017 മുതൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം പണം ചിലവഴിച്ചാണ് പാർട്ടിക്ക് [ബി.ജെ.പി] വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. ബോംബുകളെയോ വെടിയുണ്ടകളെയോ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഈ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ശേഷം, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ പാവങ്ങളോട് അനുകമ്പയുള്ളതല്ല എന്ന് ബോധ്യമായി. വിശപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് സത്യം പുറത്തുവരുന്നത്. എന്റെ വയറ്റത്തടിച്ചതിന് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിന് നന്ദി."

    ബംഗാൾ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. 2026 മെയ് 9-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ഏതാണ്ട് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട്, സംസ്ഥാനത്ത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും അധികാരികളും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന പരസ്പര ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ അനൗദ്യോഗിക നഗരവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുപകരം കടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടപടികളിലൂന്നിയ കേന്ദ്രീകൃതമായ മാതൃക നിലവിൽ വന്നു. ബുൾഡോസറിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒപ്പ് ചാർത്തിയ ശബ്ദപഥമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

    രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നാണ് ശിയാൽദാ. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 18 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് ശേഷം, സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശം, റോഡ്, മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം എന്നിവയെല്ലാം അസ്വാഭാവികമാംവിധം വിജനമായി. പഴം, പച്ചക്കറി, ചെരിപ്പ്, നാരങ്ങാവെള്ളം, ചായ, ബിസ്‌ക്കറ്റ്, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, ടോസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ കച്ചവടക്കാർ വിറ്റിരുന്നു. മെയ് 18 ആയപ്പോഴേക്കും അവരിൽ 90 ശതമാനവും അവിടെനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. മെയ് 18-ന് ഹൽദാർ, സി.ഐ.ടി.യു നേതാവ് ഗാർഗി ചാറ്റർജിക്കൊപ്പം ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജരെ കണ്ടു. സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗാളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവും ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും ഗാർഗി ചാറ്റർജി പറഞ്ഞു.

    മെയ് 16-ന് ഹൗറ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് നടന്ന ബുൾഡോസർ നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ശിയാൽദായിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ. മെയ് 5-ന്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ന്യൂ മാർക്കറ്റിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓഫീസ് പൊളിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു. മെയ് 12-ന്, ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ തിൽജാലയിലുള്ള ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനധികൃത തുകൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഉടനടി ഇടപെടുകയും കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അനുമതിയുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് ഉടൻ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

    മണിക്കൂറുകൾക്കകം മുനിസിപ്പൽ ബുൾഡോസറുകൾ എത്തി പൊളി തുടങ്ങി, ഇത് പല കുടുംബങ്ങളെയും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ജനരോഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനോ ശേഖരിക്കാനോ സമയം നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. വിഷയം ഹൈകോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പൊളിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന മന്ത്രി ദിലീപ് ഘോഷ് ഈ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു: "രാജ്യത്തുടനീളം ബുൾഡോസറുകൾ ഉരുളും... എവിടെയൊക്കെ അനധികൃത നിർമ്മാണമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ബുൾഡോസറുകൾ വിന്യസിക്കും."

    എങ്കിലും, തിൽജാലയിലെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായി. സി.പി.എം നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതി പൊളിക്കൽ നടപടികൾക്ക് ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. നിയമം പാലിക്കാതെ യാതൊരു നിർമ്മാണവും പൊളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഈ പരിസരത്ത് യാതൊരു വ്യാപാരവും നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും ആർക്കും അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ താമസക്കാർക്ക് പുനരധിവാസം ലഭിക്കില്ലെന്നും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ ജൂൺ 22-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

