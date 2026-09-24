ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ രാജ്യത്തോട് പറയേണ്ടത്

ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ രാജ്യത്തോട് പറയേണ്ടത്text_fields
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പ്രവർത്തനം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ മറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ‘ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്’ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ, മണിക്കൂറുകൾക്കകം അജ്ഞാത ‘സ്രോതസ്സുകളെ’ ഉദ്ധരിച്ച് ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ചാനലുകളും ഒരു അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തി: “നിലവിൽ നടക്കുന്ന എസ്.ഐ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഏകകണ്ഠവും, രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരുടെയും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണറുടെയും പൂർണ അംഗീകാരത്തോടെയുമാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്” എന്ന്.
ഈ സ്രോതസ്സുകളും വിവരങ്ങളും തീർത്തും ബാലിശവും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമാണെന്ന് അല്പമെങ്കിലും വിവരമുള്ള ഏത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.
ഉച്ചയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഒരു പേജുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി; കമീഷണർമാർ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈയിടെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളെയും പോലെ ആ വാർത്താക്കുറിപ്പും വെറുമൊരു പ്രഹസനമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ എന്നത് മൂന്നംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സമിതിയാണെന്നും, എല്ലാ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഐകകണ്ഠ്യേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിലോ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും സി.ഇ.സി മറന്നുപോയതായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. വാർത്താറിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, നിലവിൽ നടക്കുന്ന എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരും കടുത്ത ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ 'അനധികൃതവും നിയമവിരുദ്ധവും' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അവർ, സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടന്ന് വോട്ടർ ഡാറ്റാബേസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡൽഹിയിൽ 'കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ' മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിൽ ഇത്തരമൊരു കടുത്ത ഭിന്നത പരസ്യമാകുന്നത് ആദ്യമായല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഭിന്നതകൾ ചെറിയ ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന വിഷയം തങ്ങളോട് പോലും നിഷ്പക്ഷതയും സുതാര്യതയും പുലർത്താനുള്ള സി.ഇ.സിയുടെ പ്രാപ്തിയിൽ മറ്റ് രണ്ട് കമീഷണർമാർക്കുള്ള വിശ്വാസക്കുറവാണ്.
എസ്.ഐ.ആർ വിഷയം ഇപ്പോഴും സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ പരിഗണനയിലായതിനാൽ, കോടതി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഏകദേശം 13 കോടി വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം: ഒന്നാമതായി, എസ്.ഐ.ആർ വിഷയത്തിലും അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നതിലും സി.ഇ.സിയും ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരും തമ്മിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും പൂർണമായ രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താനും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനും സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചിന് ആവശ്യപ്പെടാം.
ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണോ മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സി.ഇ.സിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
നിലവിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ എസ്.ഐ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ "എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും" ഏകകണ്ഠവും, രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരുടെയും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണറുടെയും അംഗീകാരത്തോടെയുമാണെന്ന അവകാശവാദം സത്യസന്ധമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, കമീഷണർമാർ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യമോ? അതോ സി.ഇ.സി മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന 'ഏകാംഗ ഏകകണ്ഠത'യായിരുന്നോ അത്?
രണ്ട് കമീഷണർമാരുടെയും അറിവില്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട 14 ആക്ഷേപങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി അവഗണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സി.ഇ.സിയോട് ആവശ്യപ്പെടണം.
നിയമപ്രകാരം വോട്ടർപട്ടികയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായിരിക്കെ, അവർക്ക് 'ഇ.സി.ഐ-നെറ്റ്' ലഭ്യത നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന മറ്റ് രണ്ട് കമീഷണർമാരുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതെന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് കമീഷണർമാരുടെയും എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച്, 2002-ലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എല്ലാ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി വരുത്തിയ 'ഫോം 6'-മായി ഇ.സി.ഐ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മറുപടി നൽകണം; ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെയാണിത്.
തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റിയതിലുള്ള ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജൂലൈ 29-ന് സന്ധുവും ജോഷിയും അയച്ച കത്തിൽ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റായ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം.
കൂടാതെ, രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാർ- ഗ്യാനേഷ് ഭാരതിയും സഞ്ജയ് കുമാറും പടിയിറങ്ങിയത് രണ്ട് കമീഷണർമാർ അയച്ച കത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മൂന്നംഗ സമിതിയായി മാറിയതിനുശേഷം വളരെക്കാലമായി, തീർപ്പാക്കാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ഇ.സി.ഐ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും യോഗം ചേരുന്ന രീതി പിന്തുടർന്നുപോന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ മൂവർസംഘം എത്ര തവണ യോഗം ചേർന്നു, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്.
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