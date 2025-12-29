Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 6:00 AM IST

    നമ്മുടെ മിടുക്കർക്ക് വേണ്ടത് റാങ്കുകളല്ല, കരുതലിന്റെ കരുത്താണ്

    നമ്മുടെ മിടുക്കർക്ക് വേണ്ടത് റാങ്കുകളല്ല, കരുതലിന്റെ കരുത്താണ്
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (IIT) പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് മി​ക​ച്ച ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി​യു​ള്ള കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട​വു​ക​ൾ ക​യ​റു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ന് ര​ക്തം കി​നി​യു​ന്ന ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മു​ണ്ട് -ന​മ്മു​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന തേ​ങ്ങ​ലു​ക​ളും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും. ഇ​ത് കേ​വ​ലം അ​ക്ക​ങ്ങ​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ടെ നൈ​രാ​ശ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​ർ​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ (RTI) രേ​ഖ​ക​ളും നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ (NCRB) ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ന​മ്മെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. 2005നും 2024​നും ഇ​ട​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 115 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം സ്വ​യം ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് -26. കാ​ൺ​പൂ​ർ (18), ഖ​ര​ഗ്‌​പൂ​ർ (13), ബോം​ബെ (10) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ 65 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. 2013ൽ 8,423 ​ആ​യി​രു​ന്ന ഈ ​ക​ണ​ക്ക് 2023ൽ 13,892 ​ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മൊ​ത്തം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ൽ എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. അ​ത്യു​ജ്ജ്വ​ല​മെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം മ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണി​ത്.




    മ​ര​ണ​ക്കെ​ണി​ക​ളാ​കു​ന്ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ർ അ​ന്ത്യം വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? ഇ​ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ര​ണ​ത്താ​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ണ​ത ഫ​ല​മാ​ണ്. അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​മ്മ​ർ​ദം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട കോ​ച്ചി​ങ്ങി​നു​ശേ​ഷം കാ​മ്പ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത സി​ല​ബ​സും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും പ​ല​പ്പോ​ഴും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ‘ടോ​പ്പ​ർ’ ആ​യി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പേ​രും അ​വി​ടെ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ: സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​വും പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ കു​റ​വും അ​ന്ത്യ​വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ​ക​ളും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ഭാ​ര​മാ​കു​ന്നു.

    ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലു​ക​ൾ: ദ​ലി​ത്, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​വേ​ച​നം ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​ണ്. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പേ​രും സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന​ത് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മ​ല്ല. റാ​ങ്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ത​രം​തി​രി​ക്ക​ലു​ക​ൾ ഈ ​വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രാ​യ്മ: പേ​രി​ന് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ത്തും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ല. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം തേ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു.




    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ: ഒ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ

    ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി 2025ൽ ​ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ക​ർ​മ​സേ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും 15 ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച കൗ​ൺ​സ​ല​ർ​മാ​ർ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സെ​ല്ലു​ക​ൾ, ടെ​ലി-​മ​നാ​സ് (Tele-MANAS) പോ​ലു​ള്ള ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​നി വേ​ണ്ട​ത്ക​രു​ത​ലി​ന്റെ കാ​ലം

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​നേ​ക്കാ​ളും പ്ര​ശ​സ്തി​യേ​ക്കാ​ളും വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഓ​രോ ജീ​വ​നു​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം.

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക: മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന​ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​നോ​ളം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യം വ​ള​ർ​ത്ത​ണം.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​റ്റം: ഗ്രേ​ഡി​ങ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം: ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി സെ​ല്ലു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    കാ​മ്പ​സ് സം​സ്കാ​രം മാ​റ​ണം: തോ​ൽ​വി എ​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം. തു​റ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണം.

    ഭാ​വി​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ യു​വ​ത്വ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വ​രെ ക​രു​ത്തു​റ്റ​വ​രാ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​രോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യും ആ ​വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ്. ഇ​നി​യൊ​രു ജീ​വ​ൻ കൂ​ടി പൊ​ലി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​കാം.

    മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: Tele-MANAS (14416).




    ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം

    ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ (2005-2024): ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത് (26 മ​ര​ണം). ഐ.​ഐ.​ടി കാ​ൺ​പൂ​ർ (18), ഖ​ര​ഗ്‌​പൂ​ർ (13) എ​ന്നി​വ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മാ​ന​സി​ക​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന (NCRB): ദേ​ശീ​യ ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, 2013ൽ 8,423 ​ആ​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ 2023ൽ 13,892 ​ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം: റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പേ​രും (50%+) സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​ത് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജാ​തി വി​വേ​ച​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​മ്മ​ർ​ദം: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​ക​ളി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും അ​മി​ത​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഭാ​ര​വും പ​രീ​ക്ഷാ പേ​ടി​യു​മാ​ണ് മാ​ന​സി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാണ്

    ലേഖകൻ)

    TAGS:Indian Studentsopen forumcounseling
