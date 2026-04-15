    date_range 15 April 2026 7:07 AM IST
    date_range 15 April 2026 7:13 AM IST

    മ​ണ്ണി​ലി​റ​ങ്ങാ​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷം

    vishu 2026
    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യും ക​ണി​വെ​ള്ള​രി​യും ക​ണി​ക​ണ്ടു​രു​ന്ന വി​ഷു​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ...               ഫോട്ടോ: പി. അഭിജിത്ത്

    മേ​ടം പി​റ​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് വി​ഷു വ​ന്നു. ശ​രി​ക്കും മ​ണ്ണി​ന്റെ മ​ണ​മു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് വി​ഷു. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന​തൊ​ക്കെ മാ​റി. കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വം എ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നു പാ​ടെ മാ​റി. ആ​ഘോ​ഷ​മേ​താ​യാ​ലും മ​ല​യാ​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തോ​ളു​മ​ല്ലോ​? അ​താ​ണ്, മ​ണ്ണും കൃ​ഷി​യും പാ​ടെ മ​റ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്, ജീ​വി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്ത്, ന​രാ​ധ​മ​ന്മാ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ​ന്നോ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ​ന്നോ ഇ​ല്ലാ​തെ മ​നു​ഷ്യ വം​ശ​ത്തെ ചു​ട്ടെ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​വി​റ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് മ​ത​പ​ര​ത​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്തു പോ​യി​ട്ടി​ല്ലേ? കേ​ര​ളം വി​ട്ട് ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക​യി​ലെ വ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. പ​ക്ഷെ, വി​​ഷു ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളു​ണ്ട് ഏ​റെ.

    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന തേ​ടി​പ്പോ​യ കാ​ലം

    കു​ട്ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ വി​ഷു​ക്ക​ണി​യൊ​രു​ക്കി​യ ഓ​ർ​മ്മ​യു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ എ​ന്റെ ജോ​ലി ക​ണി​​ക്കൊ​ന്ന ഒ​രു​ക്ക​ലാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച് ദൂ​രെ​യാ​യി പു​​ഴ​യോ​ര​ത്ത് വ​ലി​യ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന മ​ര​മു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ തോ​ലൊ​ക്കെ മ​രു​ന്നി​നാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ ചെ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ആ ​മ​ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റി വി​ഷു​ത​ലേ​ന്ന് സ​ന്ധ്യ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ന്ന​പ്പൂ പ​റി​ക്കാ​റ്. നേ​ര​ത്തെ പ​റി​ച്ചാ​ൽ മേ​ട​ചൂ​ടി​ൽ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന വാ​ടി​പ്പോ​കും. അ​ത്, വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​വും അ​മ്മ ചെ​യ്യും. അ​മ്മ ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും പ​ഴ​യ ക​സ​വ് നേ​ര്യ​തും ഉ​രു​ളി​യി​ൽ വെ​ക്കും. ച​ക്ക​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണും. പു​ല​ർ​ച്ചെ 3.30ന് ​നി​ല​വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ച്ച് വെ​ക്കും. ക​ണ്ണ് പൊ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കും. ആ ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം കാ​ണാ​ൻ വ​ല്ലാ​ത്ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ്. ത​ലേ​ദി​വ​സം ക​ണ്ട​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ ​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത ഭം​ഗി​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​ന്നു​മ​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​നം. അ​ത്, വി​ഷു കൈ​നീ​ട്ട​മാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മാ​നം ഉ​ള്ള​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​നീ​ട്ടം ന​ൽ​കും. അ​തൊ​രു കു​ടു​ക്ക​യി​ലി​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വം ഉ​ണ്ട്. അ​ത്, പി​ന്നീ​ട് എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ടു​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നും എ​ടു​ത്ത് പോ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് മാ​ത്രം ഓ​ർ​മ്മ കാ​ണി​ല്ല. അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ വി​ഷു​വി​ന് മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ അ​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ല്ല. ക​ണി​യും കൈ​നീ​ട്ട​വും ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. വി​ഷു കൈ​നീ​ട്ടം അ​ടു​ത്തു​ള​ള ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ലൊ​ക്ക​പോ​യി വാ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. അ​വ​രെ​ല്ലാം ക​രു​തി വെ​ക്കും കൈ​നീ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള​ള നാ​ണ​യ​തു​ട്ടു​ക​ൾ.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഓ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് പു​തി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തും ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം. വി​ഷു​വി​ന് വി​​ഷു​ക്കോ​ടി​യി​ല്ല. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​​തോ​ടെ മ​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​ഷു ആ​ച​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ കു​ട്ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്കു​​വേ​ണ്ടി മ​ല​ബാ​ർ വി​ഷു​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. പി​ന്നെ, 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഞാ​ൻ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലാ​യി. അ​പ്പോ​ൾ, വി​ഷു​വ​രു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തു​മൊ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ വാ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വി​ഷു​വി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ, കൃ​ഷി​യൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് വി​ഷു​വി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ‘ഭൂ​മി ഹ​​ബ്ബെ’ എ​ന്ന ആ​ചാ​ര​മു​ള്ള​ത്. അ​തി​രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ പോ​യി വി​ള​ക്ക് ​കൊ​ളു​ത്തും. ഭൂ​മി​ക്ക് 101 ഇ​ല​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ന​ൽ​കും. പി​ന്നെ, സാ​ധാ​ര​ണ വി​ശേ​ഷം എ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ ക​രു​തു​ന്ന പാ​യ​സം, അ​പ്പം എ​ന്നി​വ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ചെ​റി​യ മ​ണ്ഡ​പം പോ​ലെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. അ​ത് രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കാ​ണാം. അ​താ​ണ് ഭൂ​മി ഹ​ബ്ബെ.

    ഭൂ​മി​യോ​ടും ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഓ​ണ​വും വി​ഷു​വും ആ​ച​രി​ച്ച് വ​ന്ന​ത്. ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നാ​ണി​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷം. മു​ൻ​പ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലും കൈ​നീ​ട്ടം കാ​ണും. ഓ​ണം എ​ത്ര പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​നും എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. അ​ത് ഒ​രാ​ഴ്ച​യൊ​ക്കെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​റെ ത​ന്നെ ഓ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ത്, ക​ർ​ക്കി​ട​ക​ത്തി​ലെ തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്. അ​ന്ന് പി​​ള്ളേ​രു​ടെ ഓ​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ​ഓ​ണം വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് വി​ഷു ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഹൈ​ന്ദ​വ ആ​ചാ​ര​മാ​യി​മാ​റി. കാ​ർ​ഷി​ക​സ​മൃ​ദ്ധി​യൊ​​ക്കെ ജ​നം മ​റ​ന്നു.

    യു​ദ്ധം ന​ൽ​കി​യ പാ​ഠം

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധം ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വ​ലി​യ പാ​ഠ​മു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​പ്പ് പു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് നാം ​അ​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷം. നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പാ​ഠ​മാ​ണ് മു​ൻ​പി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മു​ക്ക് യാ​തൊ​രു അ​വ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഭു​ജി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ളു​​ടെ ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ൽ​ഭാ​ഗ​മെ​ങ്കി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. സ്വ​ന്ത​മാ​യി കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ മ​ണ്ണു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ, ഒ​രു ​ചെ​ടി​ച​ട്ടി​യി​ൽ മ​ണ്ണ് നി​റ​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണം. ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​​ഴി​യ​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​​​ദ്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക. യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് മു​ൻ​പി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി നി​ന്നാ​ൽ പോ​രാ. ഇ​താ, ആ​ഗോ​ള താ​പ​നം കൂ​ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യാ​ലും വി​ള​വു​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത വ​രു​ന്ന മ​ഴ​ക്ക് ആ​സി​ഡ് മ​ഴ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. യു​ദ്ധം അ​ങ്ങ​നെ പ​ല​തും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. രോ​ഗ​മാ​യി​ട്ടും അ​ത്യു​ഷ്ണ​മാ​യി​ട്ടും എ​ന്തൊ​​ക്കൊ​യോ ന​മ്മെ തേ​ടി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു.​അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ഷു ആ​​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി മ​റ​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ന​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    എ. ​മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ

    (എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ)

