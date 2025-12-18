Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightതൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 6:00 AM IST

    തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന വി​ബി-​ജി റാം ​ജി

    text_fields
    bookmark_border
    തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന വി​ബി-​ജി റാം ​ജി
    cancel

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ‘വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത്-​ഗാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ -ഗ്രാ​മീ​ൺ’ അ​ഥ​വാ ‘വി​ബി-​ജി റാം ​ജി’ ബി​ൽ, 2025. 2005ലെ ​മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം (MGNREGA), ഗ്രാ​മീ​ണ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ത് ല​ഭി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ർ​ഹ​ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ബി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഈ ​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്ത്, കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​തും ബ​ജ​റ്റ് പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യാ​ക്കി ഇ​തി​നെ മാ​റ്റു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റി​യ​തി​നൊ​പ്പം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​വും മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ‘വി​ബി-​ജി റാം ​ജി’ എ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യെ പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ത​ന്നെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​രു അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; അ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്വ​ത്വ​വും ധാ​ർ​മി​ക ദി​ശാ​ബോ​ധ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തെ ‘മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് ‘ദ​രി​ദ്ര​രി​ൽ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പു​ക’ എ​ന്ന നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ ധാ​ർ​മി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശ​ത്തെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ലും ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യി ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​യ​മ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ഒ​രു​മ്പെ​ടി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നാ​മെ​ല്ലാം ധ​രി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും മൂ​ല്യ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, അ​ത് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ, ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന ന​യ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​വ​ശ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത രീ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വേ​ച​ന അധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ (MGNREGA) കേ​വ​ല​മൊ​രു ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യ​ല്ല; ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​റ​പ്പാ​ണ​ത്. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റു​ള്ള ഏ​തൊ​രു മു​തി​ർ​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​ന​ത്തി​ന് അ​വ​ർ അ​ർ​ഹ​രു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ‘വി​ബി-​ജി റാം ​ജി’ ബി​ൽ ഈ ​ത​ത്ത്വ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ, സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യ ഒ​രു അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​ന്ന ഒ​രു അ​വ​കാ​ശം, ഇ​നി​മേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങും. ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലി​ന്മേ​ലു​ള്ള ഉ​റ​പ്പ് ഇ​തോ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​കും.

    തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ 100ൽ​നി​ന്ന് 125 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മം പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും, ഈ ​വ​ർ​ധ​ന വ​ലി​യൊ​രു അ​ള​വു​വ​രെ ക​ൺ​കെ​ട്ടു​വി​ദ്യ​യാ​ണെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ പ്ര​കാ​രം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലി​നാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വേ​ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​ദി​ഷ്ട ബി​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട ‘നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ഹി​തം’ (normative allocations) മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ബ​ജ​റ്റ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ത് എ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​നി കേ​ന്ദ്രം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​വി​ഹി​ത​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഏ​ത് ചെ​ല​വും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ലും ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യി ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​യ​മ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ഒ​രു​മ്പെ​ടി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നാ​മെ​ല്ലാം ധ​രി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും മൂ​ല്യ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, അ​ത് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തോ​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര​വും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ചെ​ല​വ് പ​ങ്കി​ട​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 90:10 അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത​ഭാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ബി​ൽ മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 60:40 എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​രി​ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലി​നെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത് ഏ​റ്റ​വും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക. ബ​ജ​റ്റ് പ​രി​മി​തി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ, തൊ​ഴി​ലി​നാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ നി​ർ​ത്താ​നോ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വും. അ​ങ്ങ​നെ, നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​പ്പെ​ടും. തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​ത എ​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മെ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നു​മാ​റി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി മാ​റും.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ കാ​ല​ഘ​ട്ട​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും

    കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ൽ 60 ദി​വ​സം വ​രെ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ബി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്’ ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും, ജ​ന്മി​മാ​രെ​യും മ​റ്റ് അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക തൊ​ഴി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും തൊ​ഴി​ൽ എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​പ​ക​രം, വി​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ഒ​രു അ​ർ​ഹ​ത​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നു​പ​ക​രം, ര​ണ്ടു​മാ​സം ‘തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ’ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​ത്തീ​രും. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹാ​ജ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    73ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യ എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ബി​ൽ ‘താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള’ (bottom-up) സ​മീ​പ​ന​ത്തി​നു​പ​ക​രം, ‘ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ സ്റ്റാ​ക്ക്’ എ​ന്ന മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള (top-down) രീ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളും രൂ​പ​രേ​ഖ​ക​ളും ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ഇ​നി മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ഈ ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പ്രാ​ദേ​ശി​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യും, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യെ പൊ​ള്ള​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ മേ​ധാ​വി​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​വും.

    അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ൽ

    പേ​രു​മാ​റ്റ​വും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും ചേ​ർ​ന്ന്, തൊ​ഴി​ൽ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യാ​നും ഗ്രാ​മീ​ണ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​ക്കാ​നു​മേ ഇ​തു​പ​ക​രി​ക്കൂ.

    ഏ​റ്റ​വും അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യം, കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യോ അ​വ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യോ സ​മ്മ​ത​മോ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ്. തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം ആ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വു​മാ​ണോ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, അ​വ​രെ​ത്ത​ന്നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​വ​ല​മൊ​രു നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ന്ത​സ്സ്, തൊ​ഴി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക നീ​തി എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട് എ​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ലാ​യ ത​ത്ത്വ​മാ​ണ്.

    (ജെ.​എ​ൻ.​യു സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ എ​മി​രി​റ്റ​സാ​ണ് ലേ​ഖി​ക)
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BJP governmentG Ram G
    News Summary - VB-G Ram G is violating labor rights
    Similar News
    Next Story
    X