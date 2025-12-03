Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 6:00 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്
    cancel

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മാ​ണ്..

    നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കേ​ര​ള​മൊ​ട്ടാ​കെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ല​ത്തി​ല്‍ അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യാ​ൻ പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​തെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​കാ​ര​മാ​യി മാ​റും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്?

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വേ​ണു അ​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വി​ൽ സ​മ്പ​ദ് ഘ​ട​ന​യും ത​കി​ടം​മ​റി​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സി.​പി.​എം ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും എ​ങ്ങ​നെ അ​തി​നെ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​ഷ​യം ഏ​ശു​മോ?

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി വി​ഷ​യം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. വ​ലി​യൊ​രു ഗൂ​ഢ​സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​ത്. 24 കാ​ര​റ്റി​ന്റെ 34 കി​ലോ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. രേ​ഖ​യി​ല്‍ സ്വ​ര്‍ണ​പാ​ളി​ക​ള്‍ എ​ന്ന​തു വെ​ട്ടി​ത്തി​രു​ത്തി ചെ​മ്പാ​ണെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ര്‍ത്ത​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ ക​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​റു​മീ​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. താ​മ​സി​യാ​തെ സ്രാ​വു​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​കും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യോ?

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നേ​രി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാം ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​തൊ​ക്കെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി.​സ​തീ​ശ​ന്‍, മു​ന്‍ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ഹാ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത് കൂ​ട്ടാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​മാ​ണ്. മ​റി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വേ​റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ണ്ണ​യി​ട്ട യ​ന്ത്രം​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ള്‍ കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ന്‍ വ്യാ​പി​ക്കും.

    കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​കു​മോ

    കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്-​എ​മ്മു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് വ​ൻ വി​ജ​യം നേ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ നേ​ടു​ക​യെ​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി ഞാ​ൻ ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും കോ​ട്ട​യ​ത്തും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലും പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പാ​ട്ടും പാ​ടി ജ​യി​ക്കും. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ശ​ക്തി പ്ര​ക​ട​ന​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​റും. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ട​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണോ?

    ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഒ​രു നി​ല​ക്കും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​ൻ തോ​തി​ൽ തൊ​ഴി​ല്‍തേ​ടി പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​തി ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വ​ലി​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നേ മ​തി​യാ​കൂ. എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നി​യ​മ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​രി​ട​ത്തും എ​ത്തി​യി​ല്ല. എ​ല്ലാ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും ഇ​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര്യ​ർ ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​രു ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ്. ചോ​റ് വെ​ന്തോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ കു​റ​ച്ച് വ​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ർ​ഷി​ക-​ഭൂ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മോ

    ഇ​ടു​ക്കി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പാ​ക്കേ​ജ് ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടി​ല്ല. 12000 കോ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി പാ​ക്കേ​ജി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 56 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​വും വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യ​വു​മ​ട​ക്കം കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ചെ​റു​വി​ര​ൽ അ​ന​ക്കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റ​ബ​റി​ന് 250 രൂ​പ ത​റ​വി​ല എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യ​ണം. കാ​ര്‍ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങു​വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും അ​ത് യ​ഥാ​സ​മ​യം ക​ര്‍ഷ​ക​ന് ല​ഭി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണം. കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ത​ക​ര്‍ച്ച മ​ല​യോ​ര​ത്ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. വ​നം വ​കു​പ്പ് നി​ല​പാ​ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ഭൂ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pj josephmadhyamam articleUDFKerala CongresKerala Local Body Election
    News Summary - UDF will come back strong
    Similar News
    Next Story
    X