Madhyamam
    Open Forum
    Open Forum
    Posted On
    7 Oct 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 7:28 AM IST

    പി​ന്നെ​യും പൂ​ജ്യ​ത്തി​ൽ

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം: കാ​ട്ടു​നീ​തി​യു​ടെ ന്യാ​യം പൊ​ളി​ഞ്ഞ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ
    പി​ന്നെ​യും പൂ​ജ്യ​ത്തി​ൽ
    ;ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​യൂ​ക്കി​ന്‍റെ ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ ‘പ്ര​ശ്നം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ’ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഹ​മാ​സു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക്​ ഈ 24 ​മാ​സ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഴു​ങ്ങ​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലു​ള്ള ബ​ന്ദി​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, ഹ​മാ​സി​നെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു യു​ദ്ധ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഈ ​കാ​ല​മ​ത്ര​യും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ണ്​ മു​ക്കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത്​ മ​നു​ഷ്യ​രെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​തും ഗ​സ്സ​യാ​കെ നി​ര​പ്പാ​ക്കി​യ​തും. എ​ന്നി​ട്ടും അ​രി​ശം തീ​രാ​തെ, മു​മ്പ് പ​ല​ത​വ​ണ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യും പി​ന്മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത ഗ​സ്സ സി​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വീ​ണ്ടും പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്​​ച​ക​ളി​ൽ കോ​പ്പു​കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ മു​ൻ​നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ധി​ച്ച്, അ​വ​രു​ടെ സൈ​നി​ക​ശേ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ ക​രാ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29ന്​ ​പോ​ലും ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ തെ​ൽ അ​ൽ​ഹ​വാ​യി​ൽ ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക്​ നേ​രെ വ​ലി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി.

    നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന്​ ഹ​മാ​സ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​ടു​വി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച മ​ര​ണം, അ​തി​നും അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ വെ​ടി​യേ​റ്റ്​ മ​രി​ച്ച ഷി​മോ​ൺ ദെ​മാ​ല​ഷ്​ എ​ന്ന സൈ​നി​ക​ന്‍റേ​താ​ണ്. ഗ​സ്സ സി​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തോ​ട്​ സൈ​ന്യം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​വും മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല; ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ദ്ധം സൈ​ന്യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക്ഷ​ത​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ഴി​യാ​ത്ത ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ട​ശേ​ഷി​യും.

    ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​നീ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല

    ഒ​ടു​വി​ലി​പ്പോ​ൾ ച​ർ​ച്ച മേ​ശ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​താ​ണ്. ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹ​മാ​സ്​ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​തും. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം കി​ണ​ഞ്ഞ് ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ​സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി വ​ഴി മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ബ​ന്ദി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഹ​മാ​സു​മാ​യി പി​ന്നെ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക്കി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ അ​ത്ര ദ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​തും ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ്​ കൊ​ല്ലാ​ൻ ​ശ്ര​മി​ച്ച ഖ​ലീ​ലു​ൽ ഹ​യ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഹ​മാ​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി. ദോ​ഹ ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഷി​ൻ​ബെ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ധാ​വി​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു​ദ്ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ എ​ന്തു​വി​ജ​യ​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ഹം ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്നു.

    ട്രം​പി​ന്‍റെ വ​രു​തി​യി​ൽ

    ട്രം​പി​ന്‍റെ അ​പ്ര​വ​ച​നീ​യ സ്വ​ഭാ​വും ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി എ​തി​രാ​യ​തും ഈ ​ഭാ​ഗി​ക കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ലി​ന്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ. യു.​എ​സി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ന്യൂ​സ്​ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ‘ആ​ക്സി​യോ​സി’​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ൽ​കി​യ ഹ്ര​സ്വ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ട്രം​പ്​ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.: ‘‘ഞാ​ൻ അ​യാ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു: ബി​ബി, (നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ വി​ളി​പ്പേ​ര്) ഇ​ത്​ വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ങ്ങ​ളു​​ടെ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. അ​യാ​ൾ തൃ​പ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ​ക്ക്​ വേ​റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.’’ ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രം​പ്​ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ‘‘ബി​ബി ഇ​തി​നെ വ​ല്ലാ​തെ ദൂ​ര​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ മു​ഴു​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​തെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണ്.’’ - ട്രം​പ്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​പോ​ലെ ഈ ​യു​ദ്ധ​വും തീ​ർ​ത്ത​ത്​ താ​നെ​ണെ​ന്ന വീ​മ്പു​പ​റ​ച്ചി​ലി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ട്രം​പ്​ വി​ട്ടു​ക​ള​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. ‘നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ട്രം​പ്​ വി​ര​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു’ എ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൻ ന​ഹും ബാ​ർ​നി​യ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ക​രാ​ർ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഹ​മാ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ട്രം​പ്​ അ​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​ൻ വി​ളി​ച്ച നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നോ​ട്​ ‘നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ്​ എ​പ്പോ​ഴു​മി​ങ്ങ​നെ നെ​ഗ​റ്റീ​വ്​ ആ​കു​ന്ന​തെ’​ന്ന്​ ട്രം​പ്​ ചോ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ ക​രാ​ർ നി​ര​സി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത​ത്രെ.

    എ​വി​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യം?

    സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ലൊ​ന്നും തൃ​പ്ത​രാ​കി​ല്ലെ​ന്ന, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ​യും തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷം ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും നി​ല​പാ​ടും ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ’90 ക​ളി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ടീ​മി​നൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത മി​ച്ച​ൽ ബ​റാ​ക്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു: ‘‘ഹ​മാ​സ്​ സ്ഥ​ലം വി​ടു​ന്നു​​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം (നെ​ത​ന്യാ​ഹു) വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ തോ​ന്നു​ന്നു​മി​ല്ല’’.

    ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ട്രം​പ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ നാ​ണം​കെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ ടൈം​സ്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. വൈ​റ്റ്​ ഹൗ​സി​ൽ​വെ​ച്ച്​ പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തി​യ​തു​പോ​ലെ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​കൊ​ണ്ട്​ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ​താ​നി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​പ്പി​ച്ച്​ മാ​പ്പു പ​റ​യി​ച്ച​താ​ണ്​ രം​ഗം. മാ​പ്പു​പ​റ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ട​ലാ​സി​ൽ നോ​ക്കി അ​ൽ​താ​നി​യോ​ട്​ ഖേ​ദ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ചി​ത്രം വൈ​റ്റ്​ ഹൗ​സ്​ ത​ന്നെ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ, തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഫോ​ൺ ട്രം​പി​ന്‍റെ മ​ടി​യി​ലും റി​സീ​വ​ർ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലു​മി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ചി​ത്രം.

    നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്​ ഇ​നി​യെ​ന്ത്​?

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ അ​വ​താ​രോ​ദ്ദേ​ശ്യ​മെ​ന്ന്​ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്‍റെ ക​രാ​റി​ലെ 19ാം വ്യ​വ​സ്ഥ​യും. ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശ്വ​സ​നീ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ’​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലു​മു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്​ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തും വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ​ഴ​യ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മി​ച്ച​ൽ ബ​റാ​ക്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​തി​ർ​ത്ത സ​ക​ല​തി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്‍റെ രാ​ഷ്ടീ​യ ജീ​വി​തം എ​ന്താ​കും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം ത​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തും എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ഉ​റ​പ്പാ​യും അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടാ​കും. സ​ക​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​യും ച​രി​​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ കാ​ണാ​ൻ സ്വ​യം പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഈ ​ഊ​രാ​കു​ടു​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​ വി​ടു​ത​ലി​ന്​ അ​വ​സ​രം തെ​ര​യു​മെ​ന്ന​ത്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ധേ​യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തും ആ ​നീ​ക്ക​മാ​കും.

