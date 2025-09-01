Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രം​പി​ന്‍റെ തീ​രു​വക്കൊള്ള തീര​മേ​ഖ​ല​യെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ഴ്ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    Fisherman
    cancel

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന കു​റ​വു​മു​ത​ൽ മു​ങ്ങി​യ ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ണ്ണ​യും രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​നും ക​ട​ലി​ന്റെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​മേ​ഖ​ല ഗു​രു​ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​രു​വ​ന​യം ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ത​ല​യി​ൽ വ​ന്നു​പ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 8.5 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 58.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ട്രം​പി​ന്റെ ന​യം ന​മ്മു​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ധി​ക​വും ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ യ​ന്ത്ര​വ​ത്കൃ​ത​ബോ​ട്ടു​ക​ളും വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി പി​ടി​ക്കു​ന്ന നാ​ര​ൻ, പൂ​വാ​ല​ൻ, ക​ഴ​ന്ത​ൻ, ക​രി​ക്കാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ ചെ​മ്മീ​നി​ന​ങ്ങ​ളും ചൂ​ര, ആ​വോ​ലി, നെ​യ്മീ​ൻ, കോ​ര, പാ​ര, വേ​ള, കി​ളി​മീ​ൻ, ന​ങ്ക്, സ്രാ​വ്, ക​ണ​വ, കൂ​ന്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​വ​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് താ​ര​ത​മ്യേ​ന വി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ഈ ​ചെ​മ്മീ​നു​ക​ളും മീ​നു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന ആ​കെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​രു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ചെ​ല​വ്, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നു​ള്ള മു​ട​ക്കു​മു​ത​ലി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ട​വ് വി​ഹി​തം, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​മ്പ് വാ​ങ്ങി​യ ക​ട​ത്തി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ട​വ്, ഉ​ട​മ​കാ​ശ്, ലാ​ഭ​ക്കാ​ശ്, പ​ങ്ക് കാ​ശ്, ക​മീ​ഷ​ൻ കാ​ശ്, ലേ​ല​ക്കാ​ശ്, കൊ​ട്ട​ക്കാ​ശ്, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ങ്ക്, ഹാ​ർ​ബ​റി​ലെ അ​നാ​മ​ത്ത് ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള തു​ക​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വീ​തി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.


    സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (എം.​പി.​ഇ.​ഡി.​എ)​യു​ടെ 2025 മാ​ർ​ച്ച് 31ലെ ​ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം 62,408.45 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് (7.45 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ) തു​ല്യ​മാ​യ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യം സം​സ്ക​രി​ച്ച മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ മൂ​ല്യം 7456.84 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 43.76 ശ​ത​മാ​നം ചെ​മ്മീ​നാ​ണ്. അ​തു​വ​ഴി 43,334.25 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    (അ​വ​ലം​ബം: വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എം.​പി.​ഇ.​ഡി.​എ.31/03/2025)

    ന​മ്മു​ടെ സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം 23793.73 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വി​ടേ​ക്ക​യ​ച്ച​ത്.

    കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചെ​മ്മീ​ൻ-​മ​ത്സ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​വ​രി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ട്രം​പി​ന്റെ അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ചെ​മ്മീ​ൻ-​മ​ത്സ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി കു​റ​യു​ന്ന​തോ​ടെ ഫാ​ക്ട​റി​യു​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ സം​സ്ക​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. ഇ​ത് സ്ത്രീ​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​രാ​ക്കും. മ​ത്സ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ ചെ​മ്മീ​നും മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ചെ​മ്മീ​നി​നും മീ​നി​നും വി​ല​കി​ട്ടാ​തെ വ​രി​ക​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണി​ക്ക് പോ​യാ​ലും കൂ​ലി​കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ സം​ജാ​ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തീ​രു​വ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ചെ​മ്മീ​ൻ, ക​ണ​വ, കൂ​ന്ത​ൽ, കി​ളി​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചാ​ണ് ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ​മേ​ഖ​ല മു​ഴു​പ​ട്ടി​ണി​യാ​യി മാ​റും.

    ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​ധാ​ര

    സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.


    ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ 2022-23 ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 10.60 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യ. ഇ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 3.1 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. 8.16 ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലോ​ര മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും 2.44 ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​യ​ലോ​ര മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. 222 ക​ട​ലോ​ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും 113 കാ​യ​ലോ​ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ഇ​വ​ർ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ 2022-23ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 2,40,974 പേ​ർ നേ​രി​ട്ട് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലും 78,659 പേ​ർ അ​നു​ബ​ന്ധ മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    (അ​വ​ലം​ബം: കേ​ര​ളാ ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട്‌ ബോ​ർ​ഡ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് 2023, കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്).

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ​വും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ആ​ഹാ​ര​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന, ഒ​രു ജ​ന​ത ലോ​ക പൊ​ലീ​സ് ച​മ​യു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​വ്യാ​പാ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ഇ​തൊ​രു വി​ഷ​യ​മാ​യി​പോ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ട്രം​പി​ന്റെ ഫ്ര​ണ്ട് മോ​ദി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും ക്ഷേ​മ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ന്ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്?

