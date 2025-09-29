Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightടാ​വ​ർ: ഹൃ​​​​ദ്രോ​ഗ...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 6:15 AM IST

    ടാ​വ​ർ: ഹൃ​​​​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​യെ വേ​ദ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി​യ കു​തി​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    World Heart Day
    cancel

    ഡോ. ​യൂ​സ​ഫ് എ. ​കും​ബ്ലെ

    അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വി​ന്റെ ചു​രു​ങ്ങ​ൽ മൂ​ലം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് സ്റ്റെ​നോ​സി​സ്. 50 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​ണ്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ- സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് റീ​പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റാ​ണ് (SAVR)ഈ​യ​ടു​ത്ത കാ​ലം വ​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, 75-80 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം, ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ത​സ്രാ​വം, പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തി​​ന്റെ മ​റ്റു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മൂ​ലം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്നു. ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ (COPD), പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം, മ​റ്റ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ൻ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ന്നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ല​താ​നും.

    ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നാ​ണ് ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ന്നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ല്ലാ​തെ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ൻ​സ് ക​ത്തീ​റ്റ​ർ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് റീ​പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ്/​ഇം​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ (TAVR/TAVI) 2002ൽ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ത്രം ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ഈ ​ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ 2012ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ഫ്.​ഡി.​എ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 2016-17 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലാ​യി. ഇ​ന്ന് അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് രോ​ഗ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് TAVR. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലു​ക​ളി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​വും ഇ​പ്പോ​ൾ TAVR വ​ഴി​യാ​ണ്.


    ഇ​തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. പ​ക​രം കാ​ലി​ന്റെ തു​ട​യി​ടു​ക്കി​ൽ ലോ​ക്ക​ൽ അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഫെ​മ​റ​ൽ ആ​ർ​ട്ട​റി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ കൃ​ത്രി​മ വാ​ൽ​വ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ക​ത്തീ​റ്റ​ർ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്നു. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​പേ​ശി​ക​ളോ കോ​ശ​ങ്ങ​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വാ​ൽ​വ് ഒ​രു ലോ​ഹ ഫ്രെ​യി​മി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. ഫ്ലൂ​റോ​സ്കോ​പ്പി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ത്തീ​റ്റ​ർ, വാ​ൽ​വി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വാ​ൽ​വ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് പ​ഴ​യ വാ​ൽ​വി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് സ​മ​യം വേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ മെ​റി​ൽ ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ് (Meril Life Sciences) പോ​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് TAVR ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല, തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക, മ​ല​നാ​ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക, വ​ട​ക്ക​ൻ മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന മം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ൻ​ഡ്യാ​ന ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ 2019ലാ​ണ് ആ​ദ്യ TAVR ചി​കി​ത്സ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക്​ വേ​ദ​ന​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​കൊ​ണ്ടാ​യി.


    ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്​ എ​ന്ന​തും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും രോ​ഗം വ​ന്ന്​ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ധാ​നം മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രും സ്വ​ന്തം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി ഒ​ര​ൽ​പം ക​രു​ത​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. വ്യാ​യാ​മം, ശു​ഭ​ചി​ന്ത​ക​ൾ, അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ്യാ​കു​ല​ത​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന്​ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    (ചീ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റും ഇ​ൻ​ഡ്യാ​ന ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart SurgeryWorld Heart DayTowerLatest News
    News Summary - Tower: The leap that made heart surgery painless
    Similar News
    Next Story
    X