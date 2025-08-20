Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    20 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 6:00 AM IST

    ആ​സൂ​ത്രി​തം ഈ ​ക്രൈ​സ്​​ത​വ​വേ​ട്ട

    nuns arrest protest
    ഈ ​ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ന്യാ​യ അ​റ​സ്​​റ്റ്, ശാ​രീ​രി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്​​കാ​രം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്രൈ​സ്​​ത​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ 334 അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​മാ​ടി​യ​ത്. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 334 കേ​സു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ചെ​റു​ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഭീ​ഷ​ണി, അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക്, ​കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണം പ​ല അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രാ​റി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ആ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ പ​ക്ഷം പി​ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റി​ലി​ജി​യ​സ് ലി​ബ​ർ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ൻ (RLC)ശേ​ഖ​രി​ച്ച ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 22 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​​ളെ​പ്പോ​ലും ഹ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 95 സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ 86 സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത​മാ​റ്റ നി​രോ​ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ നി​യ​മ​ബാ​ഹ്യ​മാ​യി ക്രൈ​സ്​​ത​വ​ർ ക്രൂ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ര​ണ്ടു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​രാ​ണ്​ എ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് (22), ബി​ഹാ​ർ (17), രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ (15), ഹ​രി​യാ​ന (15), ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ഒ​ഡി​ഷ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​റ്റ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്ന ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത്​ വ​ർ​ഗീ​യ അ​തി​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും വി​ദ്വേ​ഷ ബു​ദ്ധി​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.​ ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ക​വെ​ച്ചു​ത​ന്നാ​ല​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ-​ആ​രാ​ധ​നാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ അ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യി​ൽ​പോ​ലും ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​കാ​രം മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തോ​ടു​പോ​ലും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ശ​ത്രു​ത​യും ക്രൂ​ര​ത​യു​മാ​യ​ല്ലേ കാ​ണാ​നാ​കൂ- ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ മാ​ത്രം 13 സം​സ്കാ​രാ​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ ഭി​ലാ​യി​യി​ൽ ആ​റ് പാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത്​ ദു​ർ​ഗ് ജ​യി​ൽ കൊ​ടി​യ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി. പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജ​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    2025 ജൂ​ലൈ 25ന്, ഛ​ത്തീ​സ്ഗ​ഢി​ലെ ദു​ർ​ഗ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട്​ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ന്യാ​സി​നി​മാ​ർ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മ​തം​മാ​റ്റ-​മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സു​ക​ൾ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും കോ​ട​തി​ക്കു​ മു​ന്നി​ലും നി​യ​മ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത ജ്യോ​തി ശ​ർ​മ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ർ​ഗാ​വാ​ഹി​നി-​ബ​ജ്​​രം​ഗ്​​ദ​ൾ-​സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ യാ​തൊ​രു നി​യ​മ​വും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ന്നി​ല്ല.


    നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​തം​മാ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ എ​ന്ന നാ​ട്യേ​ന ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ പ​ല​രും തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​താ​ണ്. ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടോ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്രാ​ധാ​ന്യം ക​ൽ​പ്പി​ച്ചു​കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​മു​ണ്ട്​ എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തി​ക്ര​മം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ-​വി​ദ്വേ​ഷ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്​ എ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ലും നീ​തി​യി​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും പൊ​ലീ​സും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യും പ​ല​പ്പോ​ഴും പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ അ​ത്യ​ന്തം ഖേ​ദ​ക​രം ത​ന്നെ. മ​ത​മാ​റ്റ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ വൈ​കും തോ​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രും.

    This persecution of Christians is planned.
