cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച കർഷക സമരത്തിന്​ ശേഷം മറ്റൊരു സമരം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിവേഗം പടർന്നുകയറുകയാണ്​. ​ബിഹാറിൽ നിന്ന്​ തുടങ്ങിയ ആ പ്രക്ഷോഭം യു.പിയിലും ഹരിയാനയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഝാർഖണ്ഡിലുമൊക്കെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നത്​ ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ്​. സൈന്യത്തിൽ നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളാണ്​ ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞും റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചും 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതിക്കെതിരെ തെരുവിൽ സമരരംഗത്തുള്ളത്​.

സൈനിക നിയമനത്തിന്​ 'അഗ്​നിപഥ്​' എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​ കഴിഞ്ഞ 14 നാണ്​. വർഷത്തിൽ രണ്ട്​ തവണയായി 45,000 മുതൽ 50,000 വരെ പുതിയ ആളുകളെ ​മൂന്ന്​ സേനാവിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിയമിക്കുന്നതാണ്​ പദ്ധതി. എന്നാൽ, ഇതുവരെയുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുതിയ ഉപാധികളോടെയാണ്​ ഈ നിയമനങ്ങൾ എന്നതാണ്​ യുവാക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ചതും ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ വലിയ സമരമായി മാറിയതും.

നാലു വർഷം മാത്രം 'അഗ്​നിവീറു'കൾ 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി 17.5 വയസു മുതൽ 21 വയസുവരെയാണ്​. 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതിയിലൂടെ സൈന്യത്തിലെത്തുന്ന 'അഗ്​നിവീറു'കൾക്ക് നാലു വർഷം മാത്രമാണ്​ സൈന്യത്തിൽ തുടരാനാകുക. നാലു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നൂറിൽ 25 പേർക്ക്​ മാത്രമാണ്​ സൈന്യത്തിൽ സ്ഥിരനിയമനം ലഭിക്കുക. അവശേഷിക്കുന്ന 75 പേരെയും പിരിച്ചുവിടും. കരാർ നിയമനം പോലെ പുതിയ 'അഗ്​നിവീറു'കൾ വീണ്ടും സൈന്യത്തിലെത്തും.

'നാലു വർഷത്തിന്​ ശേഷം ഞങ്ങൾ ചായ വിൽക്കാൻ പോകണോ' എന്നാണ്​ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ സർക്കാറിനോട്​ ചോദിക്കുന്നത്​. അതിലും ഭേദം ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക്​ ചേരുന്നതാണെന്ന്​ ബീഹാറിലെ പ്രക്ഷോഭകാരിയായ രോഹിത്​ കുമാർ പറയുന്നു. സൈന്യത്തിൽ നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഒരു ദരിദ്ര കർഷക കുടുംബാഗമാണ്​ രോഹിത്​ കുമാർ.

രോഹിത്​ കുമാറിനെ പോലുള്ള നിരവധി പേരാണ്​ ബീഹാറിലെയും മറ്റും ഉൾ​ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൈനിക നിയമനത്തിനായി വർഷങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്​. മറ്റു കോഴ്​സുകളിൽ എഴുത്ത്​ പരീക്ഷയിൽ മത്സരിച്ച്​ മുന്നോട്ട്​ വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത പല യുവാക്കളുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്താണ്​ സൈന്യം. 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ യുവാക്കളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയുമാണ്​ സർക്കാർ തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത്​. അനിയന്ത്രിതമായി സമരം പടർന്നുകയറുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം യുവാക്കളുടെ ഈ അമർഷമാണ്​.

സൈന്യത്തിലെ നിയമനം ദരിദ്ര കർഷക കുടുംബങ്ങളിലെ യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നമാണ്​. അതിനായി വർഷങ്ങളായി പരിശീലനം നടത്തുന്നവരാണ്​ പലരും. മാന്യമായ ജോലിയും ശമ്പളവും സുരക്ഷിതത്വവും പിന്നീട്​ പെൻഷനുമാണ്​ സൈന്യത്തിലെ ​ജോലിയുടെ ആകർഷണം. 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതി സൈനിക സേവനത്തെ കരാർ ജോലി പോലെ ആക്കുന്നെന്നാണ്​ പ്രക്ഷോഭകർ പറയുന്നത്​. പെൻഷനോ മറ്റു​ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇല്ല 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതിയിൽ നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്​ 4.76 ലക്ഷം വാർഷിക ശമ്പളത്തിൽ തുടങ്ങി 6.92 ലക്ഷം വാർഷിക ശമ്പളത്തിലാണ്​ അവസാനിക്കുക. ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതവും സർക്കാറിന്‍റെ വിഹിതവും ചേർത്ത്​ സേവാ നിധിയിൽ നിന്ന്​ 11.71 ലക്ഷം നാലാമത്തെ വർഷം പിരിയുമ്പോൾ ലഭിക്കും. നാലു വർഷം 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ്​ പരിരക്ഷയുമുണ്ടാകും.

നാലാമത്തെ വർഷം 75 ശതമാനം അഗ്​നിവീറുകളും സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും. ഇവർക്ക്​ പെൻഷനോ മറ്റു​ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല. ​പ്രതിരോധ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന്​ നല്ലൊരു ഭാഗം പെൻഷന്​ മാറ്റിവെക്കുന്നത്​ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ്​ സർക്കാർ 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്​. വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടുന്ന ജോലിക്ക്​ നാലു വർഷത്തെ ആയുസ്​ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ശേഷം യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ലെന്നതും യുവാക്കളിൽ വലിയ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഈ നിരാശയാണ്​ സമര വേലിയേറ്റമായി മാറിയത്​.

വർഷങ്ങളായി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഇടിത്തീയായി 'അഗ്​നിപഥ്​' സൈനിക നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നേരത്തെ നടത്തിയ കായിക പരീക്ഷക്ക് ​ശേഷം എഴുത്ത്​ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നില്ല. കോവിഡ്​ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പരീക്ഷ പല തവണ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. കായിക പരീക്ഷ പാസായവരുടെ മുടങ്ങിയ എഴുത്ത്​ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന്​ പകരം അഗ്​നിപഥ്​ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീണ്ടും പഴയ നടപടികൾ ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രചരണവും ഉണ്ട്​. ഇതും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

പണവും അധ്വാനവും ചിലവഴിച്ച്​ വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്​​ ​ഗ്രാമങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ സൈനിക നിയമനത്തിന്​ ശ്രമിക്കുന്നത്​. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ദരിദ്ര കുടുംബാംഗമായ രോഹിത്​ കുമാർ ഇതിനകം പരിശീനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്​ ഒന്നരലക്ഷം രൂപയാണ്​. ദിവസവും രാവിലെ നാലുമണിക്ക്​ എഴുന്നേറ്റ്​ കിലോമീറ്റ​റുകളോളം ഒാടിയും മറ്റു കായിക പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തിയും സൈനിക നിയമനം സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്​ ഇടിത്തീ ​പോലെ 'അഗ്​നിപഥ്​' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്​.

യുവാക്ക​ളെ കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അഗ്​നിപഥ്​ പദ്ധതിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. അഗ്​നിപഥ്​ പദ്ധതി സൈന്യത്തിന്‍റെ വീര്യവും കാര്യക്ഷമതയും ചോർത്തുമെന്നാണ്​ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. സാധാരണ ഒരു സൈനികന്​ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പരിശീലനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അഗ്​നിപഥ്​ പദ്ധതിയിൽ ആറുമാസത്തെ പരിശീലനം മാത്രമാണ്​ ലഭിക്കുക. ഇത്​ സൈന്യത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ്​ വിമർശനം.

ചൈനയിൽ നിന്നും പാകിസ്താനിൽ നിന്നുമുള്ള ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈന്യത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ നിന്ന്​ സർക്കാർ പിൻമാറണമെന്ന്​ കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Show Full Article

News Summary -

These are the reasons for the spreading 'Agnipath' scheme protest