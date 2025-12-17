Begin typing your search above and press return to search.
    17 Dec 2025 6:00 AM IST
    17 Dec 2025 6:00 AM IST

    ഖ​ത്ത​ര്‍-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ണ​ർ​വും ഗ​ള്‍ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളും

    ഖ​ത്ത​ര്‍-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ണ​ർ​വും ഗ​ള്‍ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളും
    മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മ​ന​സ്സും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​ണ​ല്‍ത്ത​രി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. എ​ത്ര​യ​ക​ന്നാ​ലും, ഒ​രേ കാ​റ്റി​ല്‍ ഒ​ഴു​കി​നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ അ​ടു​പ്പം തി​രി​ച്ച​റി​യും. അ​ടു​ത്തി​ടെ റി​യാ​ദി​ല്‍ സ​മാ​പി​ച്ച എ​ട്ടാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ര്‍-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക്ഷാ​നി​ര്‍ഭ​ര​മാ​യ പു​തു​പു​ല​രി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ര്‍ അ​മീ​ര്‍ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ആ​ല്‍ഥാ​നി​യും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ രാ​ജ​കു​മാ​ര​നും ചേ​ര്‍ന്ന് ന​യി​ച്ച കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍, കേ​വ​ല ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സു​ര​ക്ഷാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​പ്പു​റം, ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​ക​ണ്ട​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​ക​ള്‍ തെ​ളി​യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി, ദോ​ഹ​യെ​യും റി​യാ​ദി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ല്‍പാ​ത​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ, ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്റെ, സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്ര​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള റെ​യി​ല്‍പാ​ത​യാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ന്‍, ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഉം​റ യാ​ത്ര പോ​കാ​ന്‍, ഇ​നി വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സാ​ധി​ക്കും. ഖ​ത്ത​ര്‍ വി​ഷ​ന്‍ 2030ന്റെ​യും സൗ​ദി വി​ഷ​ന്‍ 2030ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​റെ​യി​ല്‍പാ​ത, ഈ ​സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ന്‍ അ​ലി അ​ല്‍ മു​ഹ​ന്ന​ദി​യു​ടേ​താ​യി വ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മി​ട​യി​ലെ ബ​ന്ധം ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    2021 ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ല്‍വെ​ച്ച്, അ​ല്‍- ഉ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന 41ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അ​ല്‍-​ഉ​ല ക​രാ​ര്‍, ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം, ഹൃ​ദ​യ​ബ​ന്ധം, പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ പ്ര​യാ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഊ​ന്നി​യ പു​തി​യൊ​രു ബ​ന്ധ​ശൈ​ലി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​ജ്ഞ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വി​ഷ​ന്‍ 2030ലൂ​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം വ​ള​രു​ന്ന പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള വാ​തി​ലു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ 2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ സൗ​ദി​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​വാ​ഹം നാം ​ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​ര്‍-​സൗ​ദി ടൂ​റി​സം സ​ര്‍ക്യൂ​ട്ട് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. സൗ​ദി​യു​ടെ ടൂ​റി​സം വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​കാ​ഴ്ച​ക​ളും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ലോ​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    ജി.​സി.​സി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണം, പൊ​തു​വി​പ​ണി, ക​സ്റ്റം​സ് യൂ​നി​യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഏ​കീ​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ജി.​സി.​സി മാ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍, ഈ ​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഊ​ർ​ജം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം, സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സൗ​ദി​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​നും പൊ​തു​വാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രാ​യ ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഊ​ർ​ജ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാനുമാവും.

    ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം, കൂ​ടു​ത​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കും, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​നും, ഗ​ള്‍ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കും വ​ഴി​തു​റ​ക്ക​ട്ടെ.

