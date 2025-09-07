Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Open Forum
    Posted On
    7 Sept 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 7:26 AM IST

    സൗഹാർദ സന്യാസി

    സൗഹാർദ സന്യാസി
    തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലോ കൊ​ച്ചി​യി​ലോ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ​ല​ബാ​റി​ലോ വ്യാ​പ​ക ഹി​ന്ദു മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ന്ന​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത 1888ൽ, ​ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ത​ന്റെ ആ​ശ്ര​മ​ത്തെ, ‘മ​ത​ദ്വേ​ഷ​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​വ​രും സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വാ​ഴു​ന്ന ഇ​ട’​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗു​രു​വെ​ന്ന മ​തേ​ത​ര സ​ന്യാ​സി​യു​ടെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ...

    ‘‘പൊ​രു​തു​ജ​യി​പ്പ​ത​സാ​ദ്ധ്യ​മൊ​ന്നി​നോ​ടൊ-

    ന്നൊ​രു മ​ത​വും പൊ​രു​ത​ലൊ​ടു​ങ്ങു​വീ​ല

    പ​ര​മ​ത​വാ​ദി​യി​തോ​ര്‍ത്തി​ടാ​തെ പാ​ഴേ

    പൊ​രു​തു പൊ​ലി​ഞ്ഞി​ടു​മെ​ന്ന

    ബു​ദ്ധി​വേ​ണം ’’

    പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ (1897) നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു, ത​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​കൃ​തി​യാ​യ ആ​ത്‌​മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​തു പോ​ലെ വ​ലി​യ മ​ത​വൈ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കോ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ ക​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നും ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് അ​രു​വി​പ്പു​റ​ത്തെ ത​ന്റെ ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ, ‘ജാ​തി​ഭേ​ദം മ​ത​ദ്വേ​ഷം ഏ​തു​മി​ല്ലാ​തെ’ എ​ന്ന് ഗു​രു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ‘ജാ​തി​ഭേ​ദം’ എ​ന്ന​തി​ൽ, അ​ക്കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​മാ​ടി​യി​രു​ന്ന ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ കാ​ഠി​ന്യം അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ർ​ക്കും സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​കാ​ൻ ഇ​ട​യി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് മ​ത​ദ്വേ​ഷം എ​ന്ന് അ​തേ ആ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ അ​ന്നേ​ക്ക് ചാ​ന്നാ​ർ ല​ഹ​ള സം​ഭ​വി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ചാ​ന്നാ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളെ മാ​റു​മ​റ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മി​ഷ​ന​റി​മാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സ​വ​ർ​ണ മാ​ട​മ്പി​മാ​ർ അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. എ​ങ്കി​ലും തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലോ കൊ​ച്ചി​യി​ലോ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ​ല​ബാ​റി​ലോ വ്യാ​പ​ക ഹി​ന്ദു മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു 1888ൽ ​ത​ന്റെ ആ​ശ്ര​മ​ത്തെ മ​ത​ദ്വേ​ഷ​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​വ​രും സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വാ​ഴു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് എ​ന്തു കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​കും ?

    സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി

    ഗു​രു​വി​ന്, അ​രു​വി​പ്പു​റ​ത്ത് താ​മ​സ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട അ​വ​ധൂ​ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ണു​വാ​ശാ​നെ നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ണ​മി​പ്പി​ച്ച കാ​ലം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ ​കാ​ല​ടി​ക​ൾ പ​തി​യാ​ത്ത വ​ഴി​ക​ൾ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. വെ​റു​തേ ഇ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കും. കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഭ​ക്ഷി​ക്കും, എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും കി​ട​ക്കും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഗു​രു ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​ലു​ക​ളും മു​സ്‍ലിം ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ​മ​ട​ക്കം ഭ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും, സ​സ്യാ​സി​യാ​യി തീ​ർ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഗു​രു പ​ല​വ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പു​റ​മേ​ക്ക് വി​ഷ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ല​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ഉ​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന മ​ത​ദ്വേ​ഷം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​കാം ഗു​രു​വി​നെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് അ​ന്നേ​ത​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ വെ​ച്ച​ല്ല ഒ​ന്ന​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ​ത്തെ വാ​ക്കു​ക​ളെ​യും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​യും അ​ള​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​രു​വി​പ്പു​റം പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​മാ​യി യു​വാ​വാ​യ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​ഥ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലൂ​ന്നു​മ്പോ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​തേ​ത​ര​ത്വം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തോ​ർ​ക്ക​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​റ​വി​കൊ​ള്ളു​ക​യോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് രൂ​പ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​ദ്വേ​ഷ​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ശ​യ​പ്ര​പ​ഞ്ചം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​തും കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ര​ഷ്ടാ​വാ​ക്കു​ന്ന​തും. അ​രു​വി​പ്പു​റ​ത്ത് താ​മ​സ​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ ഗു​രു​വി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി.​കെ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ത​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​തു​ല്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും.

    മ​ത​നി​രാ​സ​മ​ല്ല...

    ‘ഒ​രു ജാ​തി ഒ​രു മ​തം ഒ​രു ദൈ​വം...’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ത​നി​രാ​സ​ക​ൻ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​തം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച അ​ല്ലാ​തെ അ​ധോ​ഗ​മ​നം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ഗു​രു ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘എ​ന്താ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.’, ജാ​തി​ക​ളും മ​ത​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും താ​ൻ ആ​യി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ശ​യ​മേ​തു​മി​ല്ലാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​നെ ഇ​ന്ന് ഹി​ന്ദു​മ​തം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച സ​ന്യാ​സി​യാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും കാ​ണ​ണം. ഇ​സ്‍ലാം, ക്രൈ​സ്ത​വ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ക്കാ​ല​വും വ​ലി​യ ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഗു​രു​വി​ന്. ‘ക​രു​ണാ​വാ​ൻ ന​ബി മു​ത്തു​ര​ത്ന’​മെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഗു​രു സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം, ‘ക്രി​സ്തു​വി​നെ​പ്പോ​ലെ ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം’ എ​ന്നാ​ണ്.

    ബു​ദ്ധ​നോ​ടും ബു​ദ്ധ​മ​ത​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​ന്യാ​സ​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബു​ദ്ധ​മ​ത പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ​ന്യാ​സ​വും അ​തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശി​ഷ്യ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ആ​ന​ന്ദ വി​ശേ​ഷ​ണം പേ​രി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മു​സ്‍ലിം, ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ള്ളി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും താ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന ഗു​രു​വി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ അ​ന്നു​ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നി​നെ​യും തെ​റ്റെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​തം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഗു​രു ഒ​രി​ക്ക​ലും ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളും ത്യാ​ജ​ഗ്രാ​ഹ്യ വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ പ​ഠി​ക്കു​ക. അ​വ​യി​ലെ ന​ല്ല വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക എ​ന്ന സ​ർ​വ​മ​ത സ​മ​ന്വ​യ ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​ത്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ക്രൈ​സ്ത​വി​ക​ത​യി​ലെ സ്നേ​ഹ​വും എ​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്പ​ര​പൂ​ര​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഗു​രു ഉ​ദാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു, സ്നേ​ഹ​മി​ല്ലാ​ത്തി​ട​ത്ത് സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്തി​ട​ത്ത് സ്നേ​ഹ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ​യെ​ന്ന ല​ളി​ത ചോ​ദ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ.

    നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും ഹി​ന്ദു മ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഹി​ന്ദു​മ​തം എ​ന്നൊ​രു മ​ത​മേ ഇ​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ഒ​രു മ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​മി​ല്ല. ഹി​ന്ദു​മ​തം മോ​ക്ഷ​പ്രാ​പ്തി​ക്ക് ഉ​ത​കു​ന്ന​ത​ല്ലേ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യോ​ട് മ​റ്റു മ​ത​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ക്ഷ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട​ല്ലോ എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ഗു​രു ചെ​യ്ത​ത്.

    ‘വാ​ദി​ക്കാ​നും ജ​യി​ക്കാ​നു​മ​ല്ല’

    എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളും സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ത​റ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​മൂ​ഹ​മ​ധ്യേ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഗു​രു​വി​ന്റെ ഓ​രോ പ്ര​വൃ​ത്തി​യും. അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യാ​യി​രു​ന്നു, 1924 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ർ​വ​മ​ത സ​മ്മേ​ള​നം. സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ‘വാ​ദി​ക്കാ​നും ജ​യി​ക്കാ​നു​മ​ല്ല, അ​റി​യാ​നും അ​റി​യി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ എ​ഴു​തിവെച്ചത് ഗു​രു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രമായിരുന്നു.

    അപ്പോഴേക്കും പലയിടത്തും മ​ത​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ര​സ്പ​രം അ​വി​ശ്വാ​സ​വും തല​െപാക്കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​കാം, വ​ലി​യ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും റെ​യി​ലി​ന്റെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​ൽ പെ​ട്ടി​യും എ​ടു​ത്തോ​ടു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ​ക​രോ​ടും ഒ​രു പ്ര​തി​പ​ത്തി​യും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ഒ​രു സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ഗു​രു മു​തി​ർ​ന്ന​ത്. ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച വ​ലി​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    സ്വാ​മി സ​ത്യ​വ്ര​ത​ൻ മു​ഖ്യ സം​ഘാ​ട​ക​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ സ​ർ​വ​മ​ത സ​മ്മേ​ള​നം വ​ലി​യ വി​ജ​യം ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 1888ൽ ​ത​ന്നെ താ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഭീ​തി​ദ​മാ​യ നി​രാ​സ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ നി​രാ​ശ​യാ​ലാ​കാം, ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മ​ഹാ​മൗ​നി​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    സ്വ​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​ന്യാ​സ​വു​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന ഗു​രു​വി​ന് ത​ന്റെ ജീ​വി​ത കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​തി​യി​ലോ മ​ത​ത്തി​ലോ പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​തും കാ​ണ​ണം. എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളോ​ടും ഒ​ന്നു​പോ​ലെ മ​മ​ത​യു​ള്ള മ​തേ​ത​ര സ​ന്യാ​സി എ​ന്നേ നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കൂ. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​വ്യാ​പ്തി​യും മൂ​ല്യ​വും വ​ള​രെ വ​ലു​തു​മാ​ണ്.

