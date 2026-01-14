Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    14 Jan 2026 6:00 AM IST
    14 Jan 2026 6:00 AM IST

    മ​ത്സ​രം വേ​ണ്ട, ഉ​ത്സ​വം മ​തി

    School Kalolsavam 2026
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കൗ​മാ​ര ക​ലാ​മേ​ള, 64ാമ​ത് കേ​ര​ള സ്‌​കൂ​ള്‍ ക​ലോ​ത്സ​വം 2026 ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തൃ​ശൂ​രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചു രാ​പ്പ​ക​ലു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന ഈ ​മ​ഹാ​മേ​ള മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ക​രു​ത്ത് വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളാ​യി മാ​റും.

    1957ല്‍ ​വെ​റും ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ചെ​റി​യ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​തി​ന​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യാ​യി ന​മ്മു​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വം വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഏ​ക​താ​ന​ത അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത്, വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ക​ലോ​ത്സ​വം. എ​ല്ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ള്‍ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗോ​ത്ര​ക​ല​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി​യ​ത് ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ലോ​ത്സ​വം ‘ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ക​ലോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ്വ​ന്തം കു​പ്പി​ക​ൾ ക​രു​തു​ക, പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം മാ​ത്രം വി​ള​മ്പു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ. മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തോ​ൽ​വി​യെ മാ​ന്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങി ജീ​വി​ക്കാ​നും ഈ ​മേ​ള കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക് വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാം.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ കേ​വ​ലം മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തൊ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​ണ്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ ചി​ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​ങ്കി​ലും അ​മി​ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ ഇ​തി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​തി​ൽ സ്വ​യം തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ. ‘മ​ത്സ​രം വേ​ണ്ട, ഉ​ത്സ​വം മ​തി’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്, തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​വ​സ​ന്ത​ത്തെ ന​മു​ക്ക് നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റാം. എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കും വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ.

