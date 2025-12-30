Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    30 Dec 2025 6:00 AM IST
    30 Dec 2025 6:00 AM IST

    തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവും ദേശീയതയും

    ജ്ഞാ​നോ​ദ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ബേ​ക്ക​ൻ ‘അ​റി​വ് അ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ്’ എ​ന്ന വ​സ്തു​ത പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ സാ​മ്രാ​ജ്യാ​ധി​പ​ത്യം സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട് . അ​റി​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും അ​ത് വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​രീ​തി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​റി​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ധീ​ശ​ത്വ​ത്തി​നും അ​റി​വി​നെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും നേ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മീ​ഡി​യോ​ക്രി​റ്റി​യു​ടെ ച​തു​പ്പു​നി​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ജ്ഞാ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​വ​യെ വി​ഷ സം​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​റി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ തു​റ​സ്സു​ക​ളാ​ണ്. യോ​ജി​ക്കാ​നും വി​യോ​ജി​ക്കാ​നും ത​ർ​ക്കി​ക്കാ​നും രാ​ജി​യാ​കാ​നു​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ട​വി​ടെ. സ​ക്രി​യ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ. ഇ​ന്ന് ആ ​അ​റി​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളേ ഉ​ള്ളു.

    തു​റ​ന്ന ചി​ന്ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മാ​ന​സി​ക അ​ടി​മ​ത്തം തീ​രെ പാ​ടി​ല്ല. ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ നേ​ടു​ന്ന അ​റി​വ് അ​വ​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മ​ന​സ്ക​നാ​ക്കും. അ​റി​വ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​കു​ല​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ അ​റി​വ്. അ​റി​വ് നേ​ടു​മ്പോ​ൾ ദു​ര​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം കൈ​വ​രും. ടാ​ഗോ​ർ പാ​ടി​യ​തും അ​തു​ത​ന്നെ. ‘‘ധി​ക്കാ​ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ന്ത​ര​ശ​ക്തി, അ​ല്ല​യോ ദൈ​വ​മേ എ​നി​ക്ക് ത​രേ​ണ​മേ’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ർ​ഥ​ന.

    അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ത​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ക. ഒ​രു പൊ​തു​ഭാ​ഷ പോ​ലെ, ഒ​രു പൊ​തു ദേ​ശീ​യ​ത​യും അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം ഭ​ര​ണ​മെ​ന്ന മ​ർ​ദ​നോ​പ​ക​ര​ണം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​യാം. ഭാ​ഷ​യോ മ​ത​മോ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​മോ അ​ല്ല, ഒ​രു ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്ര​മാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഇ​ച്ഛ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്ന് മു​സ്സോ​ളി​നി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘‘ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​റ​യു​ന്ന ഇ​ച്ഛ​യാ​ണ് ഏ​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന്’’.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഹി​ന്ദു​ത്വ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി ത​ന്നെ എ​ന്നോ നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് ച​രി​ത്ര​മോ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മോ അ​ല്ല ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം ത​ന്നെ​യാ​കു​ന്നു അ​ടി​സ്ഥാ​നം.

    മ​നു​ഷ്യ​വം​ശ​ത്തെ ഭൂ​താ​വി​ഷ്ട​മാ​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന ഇ​രു​ണ്ട ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത മാ​റി​ത്തീ​രു​മെ​ന്ന് ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച കാ​ല​ത്ത് ലോ​കം ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ വി​മോ​ച​ക ശ​ക്തി​യാ​ൽ പ്ര​ചോ​ദി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ​താ ബോ​ധം ഫാ​ഷി​സ​വും നാ​സി​സ​വു​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ച​ത് ലോ​കം ക​ണ്ടു. ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടാ​യി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ചി​ന്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തു​പോ​ലെ അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ബോ​ധം മ​നു​ഷ്യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​മോ​ച​ക ശ​ക്തി​യാ​യി​രി​ക്കെ ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ​ത വി​ഭ​ജ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​വം​ശ​ത്തെ ഇ​രു​നി​ല​ക​ളി​ൽ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള ഒ​രാ​ശ​യ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത. ‘‘സ​ങ്കു​ചി​ത​മാ​യ ഗൃ​ഹ​ഭി​ത്തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് കീ​റി​മു​റി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ഗം’’ എ​ന്ന ടാ​ഗോ​റി​ന്റെ വ​രി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ വി​ഭ​ജ​ന യു​ക്തി​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര​ണം ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​പ​ത് കാ​ല​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ണ്ടി ടാ​ഗോ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ൻ ഏ​റ്റ​വും വി​ല കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​വം​ശ​ത്തി​നാ​ണ് എ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​വം​ശ​ത്തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    തീ​ർ​ത്തും ഒ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​ധി​കാ​ര ഘ​ട​ന​യി​ലും ആ​ശ​യ​സം​ഹി​ത​യി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക് സം​ഘി​ന്റെ പേ​ശീ​ബ​ല​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. കൂ​ടെ ന​വ ഉ​ദാ​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ്റ ച​ങ്ങാ​തി​ക​ളാ​യ വ​മ്പ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ലോ​ഭ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും. ഇ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ത്യു​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷം കു​ത്തി​വെ​ച്ച് അ​സ്ത​പ്ര​ജ്ഞ​മാ​ക്കു​ന്നു. ച​രി​ത്രം അ​പ്പാ​ടെ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​രി​ത്രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ലി​ബ​റ​ൽ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും കേ​ളീ​രം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത് അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നു​ണ​ക​ളി​ലും അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടേ​താ​ണ്. സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു സം​സ്കാ​രം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര ഭാ​ഷ​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ക​ളി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ൻ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്.

    ച​രി​ത്ര​ത്തെ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും യു​ക്തി​ര​ഹി​ത ചി​ന്ത​ക​ളും വ്യാ​പ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ മ​നു​ഷ്യ​നെ പ്രാ​കൃ​ത ചി​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​വ​രു​ടെ ഓ​രോ ത​ന്ത്ര​വും അ​ട​വു​ക​ളും ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്താ​ശീ​ല​ത്തെ​യും സ്നേ​ഹ​ശീ​ല​ത്തെ​യും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തും. മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ഫാ​ഷി​സം ആ​ദ്യ​മാ​യും അ​വ​സാ​ന​മാ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ത്ത്വ​മാ​ണ്. ഈ ​ഡി​ഹ്യൂ​മ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​ഥ​വാ വി​കാ​ര ദു​രീ​ക​ര​ണം എ​ന്നു​ള്ള​ത്, വി​കാ​ര നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഒ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ക്രി​യാ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​രു പു​തി​യ കാ​ര്യ​വും അ​ക​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു ക​വ​ചം കൊ​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്താ ശ​ക്തി​യെ, സ്നേ​ഹ​വാ​ത്സ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ, കോ​പ​താ​പ​ങ്ങ​ളെ ക​വ​ചി​ത​മാ​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ലി​ക മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ അ​മി​ത ദേ​ശീ​യ വി​കാ​രം ത​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ത്താ​ൻ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ള​യാം എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​ക​ൾ ഇ​ള​ക്കി​മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട്, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്ത്, പ​ക​രം ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​തി​കാ​ര ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ത്ത​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​വും അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​വും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ധ്വ​ജാ​രോ​ഹ​ണ​വും ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തും എ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്റെ ദൃ​ഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ. ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ‘‘പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ മു​റി​വ് ഇ​തോ​ടെ ഉ​ണ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​യോ​ധ്യ ഹി​ന്ദു​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​കം’’ എ​ന്നാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ​താ​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ണ​ർ​വി​ന്റെ പ​താ​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ണ​ർ​വ് ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ണ​ർ​വാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക എ​ന്ന കാ​ര്യം അ​വ​ർ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. പ​ണ്ട് നെ​ഹ്റു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്തു നോ​ക്കൂ. ഭ​ക്രാ​നം​ഗ​ൽ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം മാ​റി.

    1937 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ടാ​ഗോ​ർ ത​ന്നെ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്-‘‘​വ​ന്ദേ മാ​ത​ര​ത്തെ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്’’. വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഖ​ണ്ഡി​ക ഞാ​ൻ ത​ന്നെ പാ​ടി ക​ൽ​ക്ക​ട്ട​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച്. അ​ന്ന് ബ​ങ്കിം ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. (ആ​ദ്യ വ​രി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ‘‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം, വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം, സു​ജ​ലാം സു​ഫ​ലാം മ​ല​യ​ജ ശീ​ത​ളാം, സ​സ്യ ശ്യാ​മ​ളാം, മാ​ത​രം, വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം, ശു​ഭ്ര ജ്യോ​ത്സ്ന, പു​ള​കി​ത​യാ​മ​ണിം, ഫു​ല്ല കു​സു​മി​ത, ദ്രു​മ​ത​ല ശോ​ഭി​ണീം, സു​ഹാ​സി​നീം, സു​മ​ധു​ര ഭാ​ഷി​ണീം, സു​ഖ​ദാം വ​ര​ദാം, മാ​ത​രം, വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’’- ഈ ​വ​രി​ക​ളാ​ണ് ടാ​ഗോ​ർ പാ​ടി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യ​തും) ഈ ​വ​രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ, ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ അ​ന​വ​ദ്യ​സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഗു​ണാ​ത്മ​ക​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ ​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു വ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഞാ​ൻ ബ​ന്ധം വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ബ​ങ്കിം ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ വ​രി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. ചി​ല വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​സ്‍ലിം സോ​ദ​ര​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കാം. പ്ര​സ്തു​ത ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​വ​രി​ക​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​വും സ​ർ​വ​തി​നെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​യു​മാ​ണ്’’.

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് മ​ഹാ​ക​വി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വ​രി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് അ​പ​ര വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് വാ​യ്ത്താ​രി​യി​ടു​ക​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദ​ലി​തു​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​ർ​നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് അ​വ​ർ എ​പ്പോ​ഴും ചെ​യ്യു​ക. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റി​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​റി​സം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു. മൃ​ത്യു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഭൂ​മി​യാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത മ​ത​ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യോ​ള​മെ​ത്തു​ന്ന കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​പ​ര​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മൃ​ത്യു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി മൂ​ല​ധ​ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഒ​രൊ​റ്റ വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യി ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

