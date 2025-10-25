Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 6:00 AM IST

    കു​റു​വ​ടി​സം​ഘ​ത്തെ ക​റ​ക്കി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ

    karnataka
    കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യ

    രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ശ​ത​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക സം​ഘ (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്)​ത്തി​ന് പ​ക്ഷേ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    നാ​ട്ടി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ കു​റു​വ​ടി ക​റ​ക്ക​ത്തി​ന് ത​ട​യി​ടാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന ഐ.​ടി മ​ന്ത്രി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​യാ​ണ്.

    കു​ഞ്ഞു​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ വ​രെ വി​ഷം കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ നി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അം​ബേ​ദ്ക​റൈ​റ്റ് കൂ​ടി​യാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക് ഇ​ക്കു​റി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ​യാ​ണ്. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സം​ഘ്പാ​ള​യ​ങ്ങ​ളെ തെ​ല്ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഫാ​ഷി​സ വി​രു​ദ്ധ​ത പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നോ​ട് ഉ​റ​ക്കെ ചോ​ദി​ച്ചു അ​ദ്ദേ​ഹം: ശ​രി​ക്കും നി​ങ്ങ​ളാ​രാ​ണ്? ര​ജി​സ്റ്റേ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണോ? എ​ങ്കി​ൽ പ​ക​ർ​പ്പ് കാ​ണി​ക്കൂ, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ? ​സാംസ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ റോ​ഡി​ൽ കു​റു​വ​ടി​യു​മാ​യി മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നി​ലെ യു​ക്തി​യെ​ന്താ​ണ്? ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നി​നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ നി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക് ആ​ദ്യ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്. ക​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നു പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​നി​രോ​ധ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കോ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കോ ​പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ. ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ഴി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും പേ​രെ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​തെ ഈ ​വ​ഴി​യാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​തൊ​രു പു​തി​യ നി​യ​മ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യ 2013ൽ ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ഷെ​ട്ടാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് 2013ൽ ​ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പൊ​ടി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. എ​തി​ർ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ​ഴ​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റും നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    ആ​ദ്യ ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​മ​ട​ങ്ങും മു​മ്പേ പ്രി​യ​ങ്കി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ത്ത് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം. അ​തും ന​ട​പ്പാ​യി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ​ണ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​യും അ​വ​ഹേ​ള​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും തീ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്നു​മാ​ണ് പ്രി​യ​ങ്കി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. പു​തി​യ നി​യ​മം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നു​മേ​ൽ ആ​ദ്യം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത് പ്രി​യ​ങ്കി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ ചി​റ്റാ​പൂ​രി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യ​തും യാ​ദൃ​ച്ഛി​കം. പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചി​റ്റാ​പൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശ​താ​ബ്ദി-​വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​പ്ര​ശ്ന​വും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ചി​റ്റാ​പൂ​ർ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ മാ​ർ​ച്ചി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു ദി​വ​സം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വി​ജ​യ​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി ഒ​രു കാ​ര്യം കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു: കൂ​ട്ടം​കൂ​ടാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ആ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണെ​ന്നും. റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​രാ​നി​രി​ക്കെ, അ​സ്പൃ​ശ്യ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും കോ​ട​തി​യും നി​യ​മ​വും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നും അ​വ​സാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മെ​ന്ന വൈ​രു​ധ്യം കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ബ​ജ്രം​ഗ്ദ​ളി​നെ നി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തു ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സ​മാ​ധാ​ന കാം​ക്ഷി​ക​ളും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​താ വാ​ദി​ക​ളു​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ക​രും ബ​ജ് രം​ഗ്ദ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ ത​ട​യി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ. എ​ന്നി​ട്ടും വ​ർ​ഗീ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ​യും വേ​ണ്ട​വി​ധം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ട​വു​ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നോ​ളം വ​ശ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സം​ഘ​ട​ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ല്ല എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്തു പോ​ലും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് അ​വ​ർ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ നി​യ​​​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം, എ​ത്ര കാ​ലം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള നി​രോ​ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ര​ണ്ടു​പോ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല; അ​തും രാ​ജ്യം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ൽ​ചു​വ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘ​മി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വീ​മ്പു​പ​റ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്!.

