Madhyamam
    Open Forum
    Open Forum
    തെ​ളി​യു​ന്നു ത​മി​ഴ​ക​ത്തെ മു​ന്ന​ണി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ത്രം

    vijay
    വിജയ്

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഇ​നി​യും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ ഏ​ത് വി​ധേ​ന​യും സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി.​എം.​കെ​യെ തൂ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ് സ്റ്റാ​ലി​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ത​ട​യി​ടാ​നാ​ണ് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക് നേ​ടി​യേ തീ​രൂ

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ​യും കി​ട്ടു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഘ​ട​നാ​ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ന്ന​തി​നും അ​മി​ത്ഷാ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വേ​റി​ട്ട് മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 18 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് 21 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും സ​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.


    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ൽ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം അ​സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണ്. അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ മു​ൻ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​വും സം​ഘ​ട​നാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ വി. ​മൈ​ത്രേ​യ​ൻ, മു​ൻ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മ​ന്ത്രി അ​ൻ​വ​ർ​രാ​ജ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​വി​ട്ട് ഡി.​എം.​കെ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. തോ​റ്റാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അ​ന്തഃഛി​ദ്രം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഒ.​പ​ന്നീ​ർ​ശെ​ൽ​വം, ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ൻ, വി.​കെ. ശ​ശി​ക​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് എ​ട്ടു​മാ​സം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സി.​പി.​എം, സി.​​പി.​ഐ, മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ്, വി​ടു​ത​ലൈ ശി​റു​തൈ​ക​ൾ ക​ക്ഷി, എം.​ഡി.​എം.​കെ, മ​നി​ത​നേ​യ മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി, കൊ​ങ്കു​നാ​ട് മ​ക്ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ക​ക്ഷി, ത​മി​ഴ​ക വാ​ഴ്വു​രി​മൈ ക​ക്ഷി, ക​മ​ൽ​ഹാ​സ​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ നീ​തി​മ​യ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 15ഓ​ളം ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി​യും ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​വും ടി.​വി.​കെ​യും സീ​മാ​ന്റെ നാം ​ത​മി​ഴ​ർ ക​ക്ഷി​യും ത​മ്മി​ലാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ മ​ത്സ​രം.

    സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ പ്ല​സും മൈ​ന​സും

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി പു​തു​താ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം, ഹി​ന്ദി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട്, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​രു​താ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു ദേ​ശീ​യ നേ​താ​വ് എ​ന്ന ഇ​മേ​ജ് സ്റ്റാ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​യി​രം രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ, പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​യ മു​ഴു​വ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് സ്റ്റാ​ലി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര, സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​ട്ടേ​റെ സ്കീ​മു​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രീ​തി പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും വി​ക​ലാം​ഗ​ർ​ക്കും റേ​ഷ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘താ​യു​മ​ന​വ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി ഈ​യി​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    നാ​ല​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​ക്ക് ദ്രാ​വി​ഡ ഭ​ര​ണ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ര​വ​ധി പോ​രാ​യ്മ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല​ക​ൾ, ജാ​തി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും സ്റ്റാ​ലി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ഹി​റ്റാ​കു​മോ വി​ജ​യ്?

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മാ​ത്രം ന​ട​ൻ വി​ജ​യ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ‘ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം’(​ടി.​വി.​കെ)​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഏ​ത് വി​ധ​ത്തി​ലാ​വും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. വി​ജ​യ് യെ ​കാ​ണാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്, അ​തു മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടാ​യി മാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ടി.​വി.​കെ 15 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. അ​വ​രെ കൂ​ടി ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ത്താ​ൽ സ്റ്റാ​ലി​നെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റാ​മെ​ന്ന മോ​ഹ​ത്തി​ൽ ടി.​വി.​കെ​യെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ദൂ​ത​ന്മാ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യ് വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ശ​ത്രു ബി.​ജെ.​പി​യും മു​ഖ്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​ണെ​ന്നും ടി.​വി.​കെ​യും ഡി.​എം.​കെ​യും ത​മ്മി​ലാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ മ​ത്സ​ര​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം ടി.​വി.​കെ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​തു​മ്പോ​ൾ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ടു​ചോ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    അ​ക​മേ​യു​ണ്ട് മു​റു​മു​റു​പ്പു​ക​ൾ

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം ന​ൽ​കി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ വ​ല്യേ​ട്ട​ൻ എ​ന്ന പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ സ്റ്റാ​ലി​ൻ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് മു​റു​മു​റു​പ്പു​ക​ളു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന മു​ന്ന​ണി, ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​​ശ്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​വ് തി​രു​ച്ചി വേ​ലു​ച്ചാ​മി പ​ര​സ്യ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ദ​ലി​ത് നേ​താ​വ് തി​രു​മാ​വ​ള​വ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ടു​ത​ലൈ ശി​റു​തൈ​ക​ൾ ക​ക്ഷി(​വി.​സി.​കെ)​യും വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ​യും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്ന​ണി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​രം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന പ​തി​വി​ല്ല.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​മി​ത്ഷാ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ നേ​താ​വാ​യ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി കെ. ​പ​ള​നി​സാ​മി ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടു​മെ​ന്നും ത​നി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​തേ​ച്ചൊ​ല്ലി ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ത​നി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​വു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. 234 അം​ഗ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് 118 സീ​റ്റു​​ക​ൾ വേ​ണം. അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ 150 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വീ​ട് ബി​ഹാ​റി​ൽ, വോ​ട്ട് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ

    കൊ​ല്ല​ത്തും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് കൂ​ട്ട​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഫ​ലം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​തു​പോ​ലു​ള്ള ത​ന്ത്രം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 80 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം​പേ​ർ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നു​മാ​യി വ​ന്നു​പോ​വു​ക​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ബി​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​റ​ര ല​ക്ഷം അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​സ്. ദു​രൈ​മു​രു​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

