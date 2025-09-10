Begin typing your search above and press return to search.
    ഇപ്പോൾ ജയിലാണ്​​ നിയമം, ജാമ്യം അപവാദവും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന​മ്മു​ടെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ​ക്ക്​ മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും എ​ന്ന്​ ര​ണ്ടാ​യി ഭാ​ഗി​ക്കാ​നാ​വും. അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ പ​ദ​വി​യി​ലി​രു​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. എ​ങ്കിലും സു​പ്രീം കോ​ട​തി ജ​ഡ്​​ജി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്​​ഠി​ച്ച ഏ​ഴ്​ സം​വ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ ​മ​​റ്റേ​തൊ​രു ഉ​ന്ന​ത ന്യാ​യാ​ധി​പ​നേ​ക്കാ​​ളേ​റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ രം​ഗ​ത്ത് സ്വാ​ധീ​നം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. 700​േല​റെ കേ​സു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും 350ല​ധി​കം സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ.

    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മോ​ത്തി​റാം എ​ന്ന പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ക​ൽ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​​ന്റെ കേ​സ്​ അ​തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. 1978ൽ ​ഒ​രു കേ​സി​ൽ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ് മോ​ത്തി​റാ​മി​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നൊ​രു ഉ​പാ​ധി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.10,000 രൂ​പ​യു​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തു​ക.1978​ലാ​ണെ​​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. പു​ല​രി മു​ത​ൽ രാ​വേ​റും​വ​രെ എ​ല്ലു​മു​റി​യെ പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി പ​ത്തു രൂ​പ തി​ക​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ത്ത ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ പ​തി​നാ​യി​ര​മെ​ന്ന​ത്​ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​ത്ത തു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ ​ജാ​മ്യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ജാ​മ്യ നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ

    കേ​സ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​രും ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ ഡി.​എ. ദേ​ശാ​യി​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. വാ​ദം കേ​ട്ട​ശേ​ഷം പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ ഇ​ങ്ങ​നെ കു​റി​ച്ചു: ‘ജാ​മ്യ​മാ​ണ് നി​യ​മം, ജ​യി​ൽ അ​പ​വാ​ദ​വും.’

    1966ൽ ​യു.​എ​സ് ജാ​മ്യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ൻ​ഡ​ൻ ബി.​ജോ​ൺ​സ​ണെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്, വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക്​ മു​മ്പു​ള്ള ത​ട​ങ്ക​ൽ ദ​രി​ദ്ര ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശി​ക്ഷ​യാ​യി മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ ​വി​ധി പ്ര​സ്താ​വം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നാ​ലര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​പ്പു​റം, ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​വെ, സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് ഈ ​കേ​സ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ത​ത്ത്വം വി​സ്​​മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി വി​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ഇ​ന്ന്, ജാ​മ്യം നി​യ​മ​മ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു; പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​വി​വാ​ദ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ജ​യി​ലും ജാ​മ്യ​വും അ​പ​രി​ചി​ത​മോ അ​മൂ​ർ​ത്ത​മോ ആ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. യു​വാ​വാ​യി​രി​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​ബാ​ർ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ​ത്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ നാ​യ​ക​ൻ എ.​കെ. ഗോ​പാ​ല​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ത​പാ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വാ​ദി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​ക്കി ഒ​രു മാ​സം ത​ട​വി​ലി​ടാ​ൻ അ​ത്​ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ വിധത്തിൽ​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ത​ട​വ്​ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ഒ​​രേ​യൊ​രു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്​​ജി​യാ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ.​എം.​എ​സ്.​ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ​ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​നി​യ​മ മ​ന്ത്രി പ​ദ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ജ​യി​ൽ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി. ജാ​മ്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്ര​മാ​ത്രം ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ​ന്ന്​ ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മോ​ത്തി റാ​മി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ക​ൽ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നും ധ​നി​ക​നാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​നെ​പ്പോ​ലെ നീ​തി​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​നാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​ച്ച്​ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു.

    2020ലെ ​ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ക്കേ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ്​ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നും മ​റ്റ്​ എ​ട്ടു​പേ​ർ​ക്കും ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ വ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ളാ​ണ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​രും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച നീ​തി​ബോ​ധ​വും വീ​ണ്ടും ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ​മ്പാ​ടും അ​ല​യൊ​ലി സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച്​ സി.​എ.​എ-​എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ക്ക​വെ ത​ണു​പ്പ്​ മു​റ്റി​യ ഒ​രു ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച സ​മ​ര​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ഭ​വ​ ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ശാ​ഹീ​ൻ​ബാ​ഗ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു ഞാ​ൻ. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഇ​രി​പ്പ്​ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വ​നി​ത​ക​ളാ​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ൽ. അ​ന്ന്​ സ​മ​ര​ക്കാ​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​നാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്​ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​വു​ക​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്​​ത, പി​ന്നീ​ട്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്​ വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ​യു​ള്ള കോ​ൺ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ക്ല​ബി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച്​ ഒ​രു വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ഉ​മ​റി​​ന്റെ മു​ഖം എ​നി​ക്ക്​ പ​രി​ചി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ കേ​ൾ​വി​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഊ​ർ​ജ​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും തീ​ർ​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​തി​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട്​ ആ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​ലാ​പം ഇ​ള​ക്കി​വി​ട്ടു എ​ന്ന കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യ മ​റ്റു പ​ല​രെ​യും പോ​ലെ ഉ​മ​റി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ജാ​മ്യം കാ​ത്ത്​ ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ​വ​ർ.

    2020ൽ ​ക​ലാ​പം ന​ട​മാ​ടി​യ​തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വ​ട​ക്കു കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ല​ഹ​ള​ബാ​ധി​ത പ്ര ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. 53 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും, 400ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ടു​ക​ളും ക​ട​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മു​സ്‍ലിം​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു പാ​ഠ​ശാ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി-​പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​നും, അ​വ​ർ കു​ഞ്ഞി​ക​ണ്ണു​ക​ളാ​ൽ ക​ണ്ട ഭീ​ക​ര ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണ​നേ​ര​​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും മ​റ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ആ ​പാ​ഠ​ശാ​ല കൊ​ണ്ട്​ ഞ​ങ്ങ​ളു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യ​​ട്ടെ, സ്വ​ന്തം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​മേ​ൽ കൊ​ടി​യ നാ​ശം വി​ത​ച്ച വ​ർ​ഗീ​യ ല​ഹ​ള ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്​​തു എ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​മ​റി​നെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കാ​നാ​യി ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റം. അ​തേ സ​മ​യം, പ​ര​സ്യ​മാ​യി ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്​​ത ഒ​രു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ്​ ഇ​ന്ന്​ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​പ​ദ​ത്തി​ൽ വി​രാ​ജി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​​​​​ ​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ നി​റ​യൊ​ഴി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഹി​മാ​ച​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ​​കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ​കേ​സി​ല്ല, ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ല.

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​തി​രാ​യ ‘തെ​ളി​വ്​’ ആ​ണ്​ അതിവിചിത്രം. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​ലാ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്​​തു​വെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സം​ഗം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ള​ക​ലെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര​യി​ലെ അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ലാ​ണ്. 3,500 പേ​ജു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്രം പി​ന്നീ​ട്​ പ​ത്ര വാ​ർ​ത്താ ക​ട്ടി​ങ്ങു​ക​ളും മ​റ്റ്​ അ​പ്ര​സ​ക്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച്​ 10,000 പേ​ജു​ക​ളാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ഐ​ൻ​സ്റ്റീ​ൻ, ലോ​ക​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച ത​​ന്റെ ആ​പേ​ക്ഷി​ക​താ സി​ദ്ധാ​ന്തം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ വെ​റും നാ​ല് പേ​ജു​ക​ളി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന് ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​തി​രാ​യ കേ​സ് ‘തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ’ 10,000 പേ​ജു​ക​ളും പോ​രാ​തെ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു!

    അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ന​ട​ന്ന്​ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല, വി​ചാ​ര​ണ എ​ന്ന്​ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും ഒ​രാ​ൾ​ക്കും നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 19,21 വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​മ​റും സ​ഖാ​ക്ക​ളും ത​ട​വ​റ​യി​ൽ ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്നു.

    കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ ത​ന്നെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളെ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കും ന​ല്ല ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്​​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​തേ കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളീ​ധ​റി​ന് എ​ന്ത്​ സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഒ​രാ​ളും മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് സ്​​ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്​ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ അ​ഭ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത്. സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ ജ​യി​ലി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദ​സ്ത​യേ​വ്‌​സ്‌​കി​യു​ടെ ‘ദി ​ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ഡെ​ഡ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും, ‘‘ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു, പ​ക്ഷേ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നാം ​ക​ല്ല​റ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ല​ല്ല, പ​ക്ഷേ ഇ​തി​ന​കം ന​മ്മ​ൾ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നു.’’

    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ക​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ മ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​യി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന വി​വ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​കു​റി​പ്പ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​വും ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന്​ തോ​ന്നു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ​കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘കോ​ട​തി​ക​ൾ നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​വ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​നീ​തി​യു​ടെ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രാ​ണ്.’’

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​യ സ​ത്യ​മാ​യി പു​ല​രു​ന്നു. ജാ​മ്യം അ​സാ​ധ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ, വി​ചാ​ര​ണ ഒ​രി​ക്ക​ലും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ, നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ പൗ​ര​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ജീ​വി​തം ജ​യി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഹോ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ക​രാ​കേ​ണ്ട കോ​ട​തി​ക​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    ശ​ക്ത​ർ​ക്കും സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദു​ർ​ബ​ല​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ നി​യ​മം എ​ന്ന്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​ർ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ഴും ന​മു​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന ദു​ര​വ​സ്ഥ​യെ കേ​വ​ല​മൊ​രു നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി ക​ണ്ട്​ സ​മീ​പി​ച്ചേ​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം. നീ​തി​യെ​ന്ന​ത്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല-​മോ​ത്തി റാ​മി​നെ​യും, കാ​രി​രു​മ്പ​ഴി​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​നീ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വി​നെ​യും പോ​ലു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​നി സ​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും പ​ക്ഷ​ത്ത്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​മാ​ന്യ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ വി​ല​ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന, ജാ​മ്യം നി​യ​മ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്​​ണ​യ്യ​രെ​പ്പോ​ലു​ള്ള നീ​തി​മ​തി​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം​ചെ​യ്​​ത ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണോ ത​ട​വ​റ നി​യ​മ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​പ​വാ​ദ​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണോ-​ഏ​താ​ണ്​ ന​മു​ക്ക്​ വേ​ണ്ട​ത്​?

