ആധുനിക കാലത്തെ അക്കാദമിക് അടിമപ്പണി

‘എ​ല്ലാ​വ​രും ക​ണ്ട​ത് കാ​ണു​ക​യും, ആ​രും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ’​മെ​ന്നാ​ണ് നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വും ഹം​ഗേ​റി​യ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് സെ​ന്റ് ഗി​യോ​റി​ഗി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ന​ല്ല ജോ​ലി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​വി​ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും ചി​ല​ർ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​റ്റു ചി​ല​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഐ.​ഐ.​ടി, എ​ൻ.​ഐ.​ടി, സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​നും ഐ.​സി.​എം.​ആ​റി​നും കീ​ഴി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ഴു​തി ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആം​ഗ​ലേ​യ ഭാ​ഷാ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ക്കു​റ​വു​ള്ള​വ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ, യു.​ജി.​സി/​സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നെ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പാ​സാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ, സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലോ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലോ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് ഭാ​ഗി​ക സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ (Part-time) ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ന്നും സ​മൂ​ഹം അ​ധി​കം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളോ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളോ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി-​സി​നി​മാ ദൃ​ശ്യ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​വേ​ഷ​ക സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും ആ​ധു​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും

ഗ​വേ​ഷ​ണം വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളു​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഒ​രു​കൂ​ട്ട​ർ മ​ത​ങ്ങ​ളി​ലും ഭാ​ഷ​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ, മ​റ്റു ചി​ല​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു, ചി​ല​ർ പു​തി​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​നോ​ക്കു​ന്നു. ചി​ല​ർ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ആ​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ടും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ നാ​ളേ​ക്കു​വേ​ണ്ടി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്താ​ൽ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വു​ന്നു. മ​റ്റു ചി​ല​ർ ഒ​രു വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ആ​ർ​ട്സ്-​സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ല​ട​ക്കം ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​പോ​ലും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യാ​ൽ ദു​രി​ത​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ജോ​ലി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​സ​ർ​ച് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, റി​സ​ർ​ച് അ​സോ​സി​യ​റ്റ്, പ്രോ​ജ​ക്ട് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്-​അ​സോ​സി​യ​റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ബി​രു​ദ​വും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്. പി​എ​ച്ച്.​ഡി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ജ​ക്ട് സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ്, പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും.

ഒ​രു ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് (Research Guide) കീ​ഴി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന കു​റി​പ്പു​ക​ളും നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, നെ​റ്റ്-​ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക് മാ​സ​വേ​ത​ന​മെ​ന്ന പോ​ലെ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി കി​ട്ടാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് ചി​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​ക്കു​പോ​ലും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

സാ​മ്പ​ത്തി​കം മു​ത​ൽ ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണം വ​രെ

രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജാ​തി​യ​ധി​ക്ഷേ​പം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക- ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. (1). പ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ​ക്കു​പി​ന്നി​ലും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കാ​ര​ണം. പ​ല ‘സ്ഥാ​പ​ന​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി’​ലും (Institutionalized Murder) കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മാ​ന്യ​രാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​വി​ഷ​യം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ഗ്ര​ഹി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​വും നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് (2).

ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ത​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഫെ​ലോ​ഷി​പ് തു​ക ത​ന്റെ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പി.​എ​ച്ച്ഡി ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്നു. ശേ​ഷം, നി​ശ്ചി​ത തു​ക ന​ൽ​കാ​തെ​യോ, പ​റ​ഞ്ഞ തു​ക​യി​ൽ കു​റ​വ് ന​ൽ​കി​യോ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രേ പ്രോ​ജ​ക്ട് കാ​ണി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യും, ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ​ണം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ന​വ​ധി​യാ​ണ്. ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക (Field Visit) എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ക, ഗ​വേ​ഷ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഡി.​ആ​ർ.​സി (ഡോ​ക്ട​റ​ൽ റി​സ​ർ​ച് ക​മ്മി​റ്റി) മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ണം ന​ൽ​കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ ബ​ത്ത​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചി​ല ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ലി​ഖി​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ജോ​ലി​ക​ളും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു വേ​ല​ക്കാ​ര​ൻ/​​വേ​ല​ക്കാ​രി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വി​ടു​ന്ന​തും അ​വ​ർ​ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും വ​രെ ‘​ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ’ ജോ​ലി​യാ​ണ്. ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​നും സെ​മി​നാ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​​​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു പ​ല​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യി​ച്ച് എ​ഴു​തി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്വ​ന്തം പേ​രും പ​ട​വും വെ​ച്ച് അ​ടി​ച്ചി​റ​ക്കി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​പു​റ​മെ മ​റ്റ് പു​റം​ക​രാ​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ ​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​തി​നാ​യി പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​ത്ത​ന്നെ. ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പി.​ജി, എം.​ഫി​ൽ കോ​ഴ്സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ലും ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സ് മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​വും വ​രെ ഇ​വ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ടം​വ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും ഈ​ഗോ പോ​രി​ന്റെ​യും ഫ​ല​മാ​യി വ​കു​പ്പ് ത​ല​വ​ന്റെ കൈ​യൊ​പ്പും മ​റ്റും കി​ട്ടാ​തെ പ​ല​വി​ധ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വേ​റെ​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ. ഇ​നി, കു​ഴ​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ, അ​ധ്യാ​പ​ക​നോ​ടോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യോ​ടോ പ​ക​യോ​ടെ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധം വെ​ളി​ച്ചം കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ​ക്ക് ഗ​വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ട്ടും ഒ​മ്പ​തും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ചി​ല വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ നാ​ട്ടു​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ വാ​ഴു​ന്ന​തു​പോ​ലും ഈ ​ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ലു ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കാ​ണാം.

അ​വ​ശ-​പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ

അ​വ​ശ-​പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​തി​യ​ധി​ക്ഷേ​പം മു​ത​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. അ​വ​യി​ൽ, പ​ല​രും രോ​ഹി​ത് വെ​മു​ല, ഫാ​ത്തി​മ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​ന​മി​ടു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 98 ശ​ത​മാ​നം അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ന്ന​ത കു​ല​ജാ​ത​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് (3). ആ​കെ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ 7.5 ശ​ത​മാ​നം എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 15 ശ​ത​മാ​നം ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഇ​ത് പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​​​ത്ര​മ​ല്ല, മേ​ൽ​ജാ​തി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ മു​സ്‍ലിം​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ.​ബി.​സി, ആ​ദി​വാ​സി-​ദ​ലി​ത്-​എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ല​രും പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ പ​ഠ​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും നി​ർ​ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​തി​മൂ​വാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഐ.​ഐ.​ടി, ഐ.​ഐ.​എം, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു (4).

പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന-​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര സെ​ല്ലു​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വൃ​ന്ദ​ങ്ങ​ളും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത കൈ​ക്കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. അ​തി​നൊ​പ്പം, വ്യാ​ജ പ​രാ​തി​ക​ളെ​യും മ​റ്റു ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ നേ​രി​ടു​ക​യും വേ​ണം.

