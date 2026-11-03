നോർക്ക കെയർ: പിണറായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ സതീശൻ; ബലിയാടാകരുത് പ്രവാസി!text_fields
നോർക്ക കെയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം. ഈ പദ്ധതി പരാജയമായിരുന്നില്ല. ആദ്യവർഷം നിരവധി പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. സാധാരണ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, എളുപ്പത്തിൽ പരിരക്ഷ നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കുപോലും ചികിത്സയുടെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തു. ചില അംഗങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രകാരം, അർഹമായ ചികിത്സാച്ചെലവിന്റെ 60 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇവിടെയാണ് നോർക്ക കെയറിന്റെ വൈരുധ്യം. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്ത അതേ ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് പദ്ധതിയെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്.
2025 സെപ്റ്റംബർ 22-ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നോർക്ക കെയർ നവംബർ ഒന്നിനാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും പത്തുലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസും. വൈദ്യപരിശോധനയില്ലാതെ അംഗത്വം. നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ആദ്യദിനം മുതൽ പരിരക്ഷ. 18 മുതൽ 70 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് ഒരേ പ്രീമിയം. ഈ വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും ആശുപത്രികളിൽ ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമുണ്ടായിരുന്നു.
സാധാരണ വാണിജ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിപ്പുകാലമോ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ നോർക്ക കെയർ ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുമ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാതിരുന്നവരും സ്വകാര്യ പോളിസികൾക്ക് വലിയ തുക ചെലവഴിച്ചിരുന്നവരും പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ സാമൂഹിക ഇടപെടലായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിനൊരു സാമ്പത്തിക മറുവശവുമുണ്ടായിരുന്നു.
ആനുകൂല്യത്തിന്റെ വിജയം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ 2026 ഒക്ടോബർ 29-ന് നിയമസഭയിൽ നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പദ്ധതിയിൽനിന്ന് 145 കോടി രൂപ പ്രീമിയമായി ലഭിച്ചപ്പോൾ ക്ലെയിമുകൾ 210 കോടി രൂപയിലെത്തി. പദ്ധതിയിൽ ഏകദേശം 1.32 ലക്ഷം പേർ അംഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും ക്ലെയിമുകളുടെ 80 ശതമാനത്തോളം കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 40 മുതൽ 70 വരെ പ്രായമുള്ളവരുടെ ക്ലെയിമുകൾ മാത്രം 120 കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. നോർക്ക കെയറിലും നോർക്ക കെയർ പ്ലസിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് യഥാക്രമം 160 ശതമാനവും 350 ശതമാനവും നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.
ഈ കണക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യവർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഘടന എത്രത്തോളം സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകും. ലഭിച്ച പ്രീമിയത്തേക്കാൾ 65 കോടി രൂപ അധികം ക്ലെയിമുകൾക്കായി നൽകേണ്ടിവന്നു. ഗുരുതര രോഗമുള്ള ഒരാൾക്കുപോലും ചികിത്സ മുടങ്ങരുതെന്ന സാമൂഹിക ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രീമിയം പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.
ഇതൊരു അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തമായിരുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യദിനം മുതൽ പരിരക്ഷ, വൈദ്യപരിശോധനയില്ലാത്ത പ്രവേശനം, പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാത്ത നിരക്ക്. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരുമിച്ച് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിമുകൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. രോഗികൾക്ക് നൽകിയ ആനുകൂല്യത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റായി കാണാനാവില്ല. പക്ഷേ, അതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാതെ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത് നയപരമായ വീഴ്ചയാണ്.
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്?
ഇവിടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. നോർക്ക കെയർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവി സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രീമിയം സബ്സിഡി, സർക്കാർ വിഹിതം, ഉയർന്ന ക്ലെയിമുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ട്, റീഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ചിരുന്നോ?
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം വർധനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ താൽപര്യത്തിനു മുന്നിൽ സർക്കാർ കീഴടങ്ങുകയാണെന്നും പ്രീമിയം കുറച്ച് പദ്ധതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. എന്നാൽ പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നോ അന്ന് പിണറായി സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന എന്ന മറു ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ വർധനയെ വിമർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹം, താൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ആദ്യവർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കണം. പഴയ നയം വിജയകരമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെലവ് എങ്ങനെ താങ്ങാനാകുമെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മറുവശത്ത്, പ്രീമിയം വർധനയില്ലാതെ പദ്ധതി തുടരാനാവില്ലെന്ന സതീശന്റെ വാദത്തിനും കണക്കുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. പഴയ നിരക്കിൽ പുതിയ കരാറിന് കമ്പനികൾ തയ്യാറായില്ലെന്നും 300 കോടി രൂപ മുൻകൂറായി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുൻ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിലവിലെ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല. പ്രവാസികൾക്ക് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രായമായവർക്കും മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. ഒരു വർഷം മുമ്പ് സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വകാര്യ പോളിസികൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരെ പുതുക്കൽവേളയിൽ മൂന്നിരട്ടി നിരക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി പൊരിക്കുന്നത് നീതിയല്ല.
പരിഹാരമുണ്ട്, പക്ഷെ സർക്കാർ കേൾക്കുമോ?
നിലവിലെ പ്രശ്നത്തിന് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരമുണ്ട്. പഴയ നിരക്ക് അതേപടി നിലനിർത്തണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നതും മുഴുവൻ അധികബാധ്യതയും അംഗങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതും ശരിയായ സമീപനമല്ല.
ആദ്യമായി, നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ആഘാതം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു വർഷത്തെ പരിവർത്തനകാലം അനുവദിക്കണം. വർധനയുടെ ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ സബ്സിഡിയായി നൽകുകയും ബാക്കി ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാമതായി, ഉയർന്ന ക്ലെയിം സാധ്യതയുള്ള പ്രായമായവരുടെയും ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെയും ചികിത്സാച്ചെലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മാത്രം ചുമലിൽ വിടരുത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക സർക്കാർ റിസ്ക് ഫണ്ടോ റീഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനമോ രൂപീകരിക്കാം. സാധാരണ അംഗങ്ങളുടെ പ്രീമിയം വരുമാനവും ഉയർന്ന ചെലവുള്ള രോഗികളുടെ ബാധ്യതയും വേർതിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് സഹായിക്കും. മൂന്നാമതായി, നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളെയും പുതിയതായി ചേരുന്നവരെയും വ്യത്യസ്തമായി പരിഗണിക്കണം. നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ പരിരക്ഷയും ചികിത്സാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന സംരക്ഷിത പുതുക്കൽ സംവിധാനം വേണം. പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രായം, പരിരക്ഷയുടെ തുക, ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യത എന്നിവ പരിഗണിച്ചുള്ള സുതാര്യമായ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കാം.
നാലാമതായി, അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ഒറ്റ പരിരക്ഷയ്ക്ക് പകരം മൂന്ന്, അഞ്ച്, പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകൾ നൽകണം. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അടിസ്ഥാന പരിരക്ഷയും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉപപരിധികൾ, മുറിവാടക, ഐസിയു ചെലവ്, കോ-പേമെന്റ് എന്നിവയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കണം. കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് അന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തരുത്. കോ-പേമെന്റ് പോലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സ്വമേധയാ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം.
അഞ്ചാമതായി, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായുള്ള കരാറിൽ മാത്രം പദ്ധതി ഒതുക്കരുത്. മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡർ, ഒന്നിലധികം ഇൻഷുറർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം, ആശുപത്രികളുമായുള്ള ചികിത്സാനിരക്ക് ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലൂടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാവുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പങ്കാളികളാകുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പ്രീമിയം കുറയുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. യഥാർഥ ക്ലെയിം ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ആക്ച്വറിയൽ വിലയിരുത്തലാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം.
ആറാമതായി, അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കണം. പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം അർഹരായ വിദ്യാർഥികളെയും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി റിസ്ക് പൂൾ വിപുലീകരിക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. അംഗങ്ങളുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്തുള്ള നിരക്കുനിർണയം ആവശ്യമാണ്.
അവസാനമായി, പദ്ധതിയുടെ വരുമാനം, ക്ലെയിം, പ്രായവിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള ചെലവ്, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ, ഭരണച്ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. സ്വതന്ത്ര ആക്ച്വറിയൽ ഓഡിറ്റും നിർബന്ധമാക്കണം. നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ പുതുക്കലിന് 60 മുതൽ 90 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിയിക്കണം.
ഇതിനൊപ്പം, നിലവിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പോളിസിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള അവസരവും ഉറപ്പാക്കണം. ഐആർഡിഎഐയുടെ 2024-ലെ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപന്ന ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അംഗങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പോർട്ടബിലിറ്റി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാല തുടർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും കാത്തിരിപ്പുകാലത്തിനുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നാൽ പുതിയ ഇൻഷുററുടെ അണ്ടർറൈറ്റിങ് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിബന്ധനകളിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതിനാൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഈ മാറ്റം സുഗമമാക്കുകയും നിലവിലുള്ള രോഗികളുടെ ചികിത്സ മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും വേണം.
രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നേട്ടം, പ്രവാസിക്ക് എന്ത്?
നോർക്ക കെയർ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പദ്ധതിയല്ല. മറിച്ച്, അതിന്റെ ആദ്യവർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപനയിലെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുപറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന് മടിക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം, അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കണം. പിണറായി വിജയൻ പഴയ നിരക്കിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും സതീശൻ സർക്കാർ മുൻ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയുടെ പേരിൽ നിരക്ക് വർധന ന്യായീകരിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവാസികൾ ബലിയാടാകരുത്.
നോർക്ക കെയറിന്റെ ആദ്യവർഷം തെളിയിച്ചത് ഒരു കാര്യമാണ്: ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ള പ്രവാസികൾക്കും സർക്കാർ ഇടപെട്ടാൽ ചികിത്സാ പരിരക്ഷ നൽകാനാകും. അതിന് ചെലവുണ്ട്. ആ ചെലവ് എങ്ങനെ പങ്കിടണം എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള യഥാർഥ ചോദ്യം. പ്രവാസി കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനയുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും അഭിമാനമാണ്. എന്നാൽ രോഗവും വാർധക്യവും നേരിടുമ്പോൾ ആ പ്രവാസിക്ക് താങ്ങാകുന്ന സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഇടതു സർക്കാർ കുഴിച്ച സാമ്പത്തിക കുഴിയിൽ വി.ഡി. സതീശൻ വീണിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ പ്രവാസികളെക്കൂടി തള്ളിയിട്ട് മൂടരുത്.
രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പരസ്പരം പഴിചാരാം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. പക്ഷേ, കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്കും ഈ പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അയാൾക്ക് വേണ്ടത് പഴയ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണമോ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ന്യായീകരണമോ അല്ല. അടുത്ത മാസം ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴും തന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിലനിൽക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ്. നോർക്ക കെയർ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ നേട്ടമോ മറ്റൊരാളുടെ പരാജയമോ ആകരുത്. അത് പ്രവാസിയുടെ അവകാശമായി നിലനിൽക്കണം
(ലേഖകൻ യു.എ.ഇ.യിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലും കോർപറേറ്റ് ആശയവിനിമയ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മലയാള മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെയും പ്രവാസി സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ്.)