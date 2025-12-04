Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:13 PM IST

    ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്

    text_fields
    bookmark_border
    ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്
    cancel

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ജ​ണ്ട​ക​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ..?

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു പോ​ലെ​യു​ള്ള വി​മ​ത​ശ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ എ​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി. മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​രു​മാ​ണ്. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​വ മാ​ത്രം ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ചെ​യ്തു​പോ​യി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ് എ​നി​ക്കു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ‘ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്’ എ​ന്നൊ​രു വി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​ണോ..?

    ‘ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്’ എ​ന്ന വി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ഓ​രോ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​ണ്. ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​യു​മി​ല്ല. അ​ത് മു​ക​ൾ​ത​ട്ട് മു​ത​ൽ താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടു​വ​രെ പ്ര​ക​ട​വു​മാ​ണ്. ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ജ​ണ്ട​ക​ളു​മെ​ല്ലാം കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പ​മി​ല്ല. ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് മു​ന്ന​ണി.


    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കു മു​മ്പേ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​ട​ക്കം ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യാ​ലും, മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​യാ​ലും അ​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ആ​ക്ക​വും ഗ​തി​വേ​ഗ​വും പി​ന്നീ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ പ​റ്റി​യോ?

    അ​തേ, തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഈ ​നീ​ക്കം പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തു എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. പ​ണ്ട് ആ​രൊ​ക്കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ര് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം പ​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ശ​ബ​രി​യെ (കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ൻ) ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ ​ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ആ​ദ്യം ത​ന്നെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ക്ക​വും ഗ​തി​വേ​ഗ​വും തു​ട​രാ​നാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​ലും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി, പ​​ക്ഷേ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ത് കാ​ര്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ക്ഷം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ വ​രെ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​ത് സം​ശ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​മാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​വ​ശ്യം. പ​ക്ഷേ, കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വ​ന്നു. എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ്ട​ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​ൽ ചെ​റി​യ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വേ​ഗ​ത കു​റ​ഞ്ഞു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​ന്ന​തു വ​രെ കേ​സ് ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​രാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​തി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്തി കൈ​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ക്ഷേ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ. മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ ശ്ര​ദ്ധ​മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ വ​ലി​യ ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്.


    പാ​ർ​ട്ടി​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള പോ​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണോ?

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രാ​വി​റ്റി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞാ​ൻ ഒ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ഇ​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളാ​രും അ​യാ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നി​ല്ല. പി​ന്നെ ന​മ്മ​ളൊ​ക്കെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​റു​ണ്ട് എ​ന്നു​ള്ള​ത് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം വ​രേ​ണ്ട​ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്.

    പാ​ർ​ട്ടി നേ​രത്തേ​ത​ന്നെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​ലി​ന് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ര​ക്ഷ കി​ട്ടി എ​ന്നൊ​രു തോ​ന്ന​ൽ പൊ​തു​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ലേ, ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ബാ​ധി​ക്കും​വി​ധം വി​വാ​ദം മാ​റി​യ​ത്. അ​ന്നേ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നോ?

    അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​ന്ന് ഈ ​വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു പ​രാ​തി​പോ​ലും വ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​രാ​തി വ​രാ​തെ ഒ​രാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘ഇ​ന്ന​താ​ണ്’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ന്യാ​യ​മി​ല്ല. എ​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു പ​രാ​തി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് എ​ഴു​തി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പ​രാ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം’ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ് എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം എ​നി​ക്കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ന്ന് മ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ൾ സ്ഥി​തി അ​ത​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​രാ​തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ചു​മ​ത​ല​യു​മാ​ണ്.

    രാ​ഹു​ലി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്....?

    രാ​ഹു​ൽ തെ​റ്റു​കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണം, ‘തെ​റ്റു​കാ​ര​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ’. അ​യാ​ൾ തെ​റ്റു​കാ​ര​ൻ ആ​ണോ എ​ന്ന് ഞാ​ന​ല്ല വി​ധി​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsadoor prakashKerala Local Body Election
    News Summary - No division in UDF
    Similar News
    Next Story
    X