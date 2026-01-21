Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 6:30 AM IST
    21 Jan 2026 6:30 AM IST

    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഒ​സ്യ​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ

    മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു​വി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ശി​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​ത്തുവ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ പ​ഴ​യ ഒ​സ്യ​ത്ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​വാം അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ. മു​ക്കൂ​ട്ടു മു​ന്ന​ണി​യെ ത​ള​ച്ചു​വേ​ണം സി.​പി.​എം മു​ന്ന​ണി​ക്ക് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ. ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ സീ​റ്റ് പി​ടി​ക്കാ​നും അ​തേ വ​ഴി​യു​ള്ളൂ
    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഒ​സ്യ​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ
    സജി ചെറിയാൻ

    ​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ലൈ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ എ​പ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി​വീ​ഴു​മെ​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ന്ന​ല്ല, അ​ക​ത്തു​ള്ള അ​ണി​ക​ൾ​ക്കു പോ​ലു​മ​റി​യി​ല്ല. അ​തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്തി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ട്ട ഹി​റ്റ്ല​റു​ടെ നാ​സി​പ്പ​ട​യും സ്റ്റാ​ലി​ന്‍റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ചെ​മ്പ​ട​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഖ്യം. അ​തു ലോ​ക​ത്തി​നു​മേ​ൽ വ​ന്നു​പ​തി​ച്ച ഒ​രു വ​ൻ ബോം​ബാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ വി​ൻ​സ്റ്റ​ൺ ച​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ്. അ​ന്ന് ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ സെ​മി​ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​യ ചേം​ബ​ർ​ലൈ​നെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നും മു​ഴു ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​യ ഹി​റ്റ്ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​നി​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി പോ​ളി​റ്റ് ‘ഇ​ര​ട്ട യു​ദ്ധം എ​ങ്ങ​നെ ജ​യി​ക്കാം’ എ​ന്ന ല​ഘു​ലേ​ഖ ഒ​രു പെ​ന്നി വി​ല​യി​ട്ട് അ​ര​ല​ക്ഷം കോ​പ്പി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ക്കി.

    ഹാ​രി​യും സ​ഹ​സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ൻ ര​ജ​നി പാ​മെ ദ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ (ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും) ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​ഹി​റ്റ്ല​റെ സ്റ്റാ​ലി​ൻ പു​ണ​ർ​ന്ന കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ്വ​ർ​ഗ​മാ​യ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നെ കാ​ത്തു​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും സ്റ്റാ​ലി​നാ​യ​തി​നാ​ൽ സാ​ക്ഷാ​ൽ ചെ​കു​ത്താ​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടി​നും തെ​റ്റു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ സ​മാ​ധാ​നി​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​സി ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യു​മു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴ​താ വ​രു​ന്നു, മോ​സ്കോ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​മ്പി​സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ലൈ​ൻ. നാ​സി-​സോ​വി​യ​റ്റ് ക​രാ​റോ​ടെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ച​നം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​നി​മേ​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​രാ​ജ്യം പോ​ള​ണ്ട് ആ​ണെ​ന്നും ഈ ​പു​തി​യ അ​ട​വു​ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​വ​ർ തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു തീ​ട്ടൂ​രം.

    സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സു​ന്ദ​ര​യ്യ​യു​ടെ രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ ഇ​തു മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​മെ​ന്നു ഹാ​രി ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും സ്റ്റാ​ലി​ൻ ഭ​ക്ത​നാ​യ ദ​ത്തി​നും കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു അ​തേ സ​ന്ദേ​ശം. അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി വി​ളി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ത​ത്ത്വ​മൊ​ക്കെ ചാ​യ്ച്ചും ച​രി​ച്ചും വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. ഫാ​ഷി​സ്റ്റു ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ കൂ​ടെ കൂ​ടി പോ​ള​ണ്ടി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രെ​യ​ട​ക്കം ചോ​ര​യി​ൽ മു​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹാ​രി പൊ​ളി​റ്റി​ന്‍റെ ക​ര​ച്ചി​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ആ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത് വെ​റും ര​ണ്ടു​പേ​ർ. മൂ​ന്നി​നെ​തി​രെ 21 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് നാ​സി​ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ്റ്റാ​ലി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് റാ​ൻ മൂ​ളു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വേ​റെ വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വി.ഡി. സവർക്കർ

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പു​തി​യ ഹി​ന്ദു​ത്വ ലൈ​ൻ

    ഹി​റ്റ്ല​റു​ടെ നാ​സി​ജ​ർ​മ​നി​യെ വി​ട്ട് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പോ​ള​ണ്ടി​നെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്റ്റാ​ലി​ൻ കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​തി​ന്‍റെ നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​ഘോ​ഷം, കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ളി​യാ​ട്ട​വു​മാ​യി കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വം​ശീ​യ​വി​വേ​ച​ന​ത്തോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​ച്ച​വ​ട​വും തൊ​ഴി​ലും വി​ല​ക്കി​യും വീ​ടു​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബു​ൾ​ഡോ​സ​റി​ൽ നി​ര​ത്തി​യും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്തി​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​ർ ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​ണ് എ​ന്നു സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് തീ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഫാ​ഷി​സ്റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​നു​ഗ്ര​ഹാ​ശി​സ്സു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​നോ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഗാ​ഡി​യ എ​ന്നു പ​ണ്ട് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​യാ​ളെ മു​സ്‍ലിം വി​ദ്വേ​ഷ​വ​മ​നം അ​തി​രു​വി​ട്ട നേ​രം​നോ​ക്കി പൊ​ന്നാ​ട​യു​ടു​പ്പി​ക്കാ​നോ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്റ്റാ​ലി​നി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കോ നേ​താ​വി​നോ ഒ​രു വ​ട്ടം പോ​ലും ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. നൂ​റു​വ​ട്ടം എ​തി​ർ​ത്ത ഫാ​ഷി​സ്റ്റു ഹി​ന്ദു​ത്വ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ഷ്കാ​രം പ​ണ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പോ​ര​ട്ടെ എ​ന്നു​വെ​ച്ച​തും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യെ ഉ​ല​യ്ക്കു​മെ​ന്നു വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ​യും പി​ടി​വി​ട്ട​തും കേ​ര​ളം ക​ണ്ട​താ​ണ്.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മ​ധു​ര പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​രി​ഞ്ഞ​ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ധു​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി പോ​രാ​ട്ട​മു​ഖം തി​രി​ച്ച​ത് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്കു നേ​രെ. ബി.​ജെ.​പി ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ക​ക്ഷി​യാ​ണെ​ന്നു​റ​പ്പി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി മ​ത​ഭീ​ക​ര, മ​ത​രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ, ജി​ഹാ​ദി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്ന​തു ക​ട്ടാ​യം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​യും സി.​പി.​എം മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട. അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു അ​വ​ർ​ത​ന്നെ എ​ന്നു തീ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി​യും പേ ​റോ​ളി​ലു​ള്ള മ​ടി​ശ്ശീ​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബ് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ വ​ല​തു​വാ​ട്ട​ത്തി​ന് ആ​ക്കം​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ഹി​റ്റ്ല​ർ മോ​സ്കോ​യെ എ​ന്ന പോ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തെ വ​ട്ട​മി​ട്ട ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചി​റ​കു​വെ​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നേ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ തി​മി​ർ​പ്പി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ. വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ സം​സാ​രം വ​ല​തു​ചാ​ഞ്ഞ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സി​നോ​പ്സി​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. പി​റ​കെ, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​ത്ത​നാ​വേ​ശ​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ടി.​പി. സെ​ൻ​കു​മാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫോ​ർ​മു​ല സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞാ​വാം. ഹി​ന്ദു​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ശ​ത്രു​വി​നെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ശ​ത്രു​വി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സെ​ൻ​കു​മാ​ർ തീ​സി​സ്. ശ​ത്രു​ക്ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് പ​റ​വൂ​രി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ഫോ​ർ​മു​ല സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സെ​ൻ​കു​മാ​ർ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ണ്ട​ത് ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ നേ​ര​ത്തേ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു-​നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ. അ​വ​ർ പി​ന്തു​ണ സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ മെം​ബ​ർ എ. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​നെ നേ​രി​ൽ ക്ക​ണ്ടാ​ണ് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ഴ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​ക്കാ​നെ​ന്തി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു ചാ​ന​ലി​ൽ ചോ​ദി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ത് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ചാ​ര്യ​ൻ വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഒ​സ്യ​ത്ത് ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ സ​മ​യം ഇ​തു​ത​ന്നെ എ​ന്ന സം​ഘ​മോ​ഹ​മാ​കാം സെ​ൻ​കു​മാ​റി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ഇ.​എം.​എ​സ് പി​ന്തു​ണ

    വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് ഇ.​എം.​എ​സ് ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഹി​ന്ദു​ത്വ പ​ര​മാ​ചാ​ര്യ​നും ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​ണി​ക​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കി​യ ഒ​സ്യ​ത്തു​ണ്ട്. ‘ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തെ പേ​ടി​ക്കാ​നൊ​ന്നു​മി​ല്ല, അ​വ​രി​ൽ നി​ന്നു ന​ല്ല​തൊ​ക്കെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ണം. എ​ന്നാ​ലോ, ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്വം ക​ള​യാ​തെ നോ​ക്ക​ണം’ എ​ന്നാ​ണ് സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​ണി​ക​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ദേ​ശം.

    ഇ.​എം.​എ​സ് ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട്

    വി​മോ​ച​ന​സ​മ​രം കൊ​ടു​മ്പി​രി​ക്കൊ​ണ്ട നേ​ര​ത്ത് 1959 ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ഒ​രു ആ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തി. ഹി​ന്ദു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യ ക്രൈ​സ്ത​വ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സ് ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​ർ​വ​പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം.കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ക്രൈ​സ്ത​വാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ര​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ.​എം.​എ​സി​ന് സ​വ​ർ​ക്ക​ർ എ​ല്ലാ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ഇ​ര​യാ​യേ​നെ. ആ ​സാ​ധ്യ​ത അ​ട​ച്ച​ത് ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഒ​പ്പം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി രാ​ജി​വെ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന് ഉ​പ​ദേ​ശ​വും. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​ന്നാ​ൽ, ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണമെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്ന​ത്തെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ, ച​ർ​ച്ച് എ​തി​ർ​ത്താ​ലും ബി​ല്ലു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി മ​റു​കു​റി അ​യ​ച്ച​താ​യും സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ധ​ന​ഞ്ജ​യ കീ​ർ കു​റി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ല​ക്ക​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു​വി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ശി​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​ത്തുവ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ പ​ഴ​യ ഒ​സ്യ​ത്ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​വാം അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ. മേ​ൽ മു​ക്കൂ​ട്ടു മു​ന്ന​ണി​യെ ത​ള​ച്ചു​വേ​ണം സി.​പി.​എം മു​ന്ന​ണി​ക്ക് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ. ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ സീ​റ്റ് പി​ടി​ക്കാ​നും അ​തേ വ​ഴി​യു​ള്ളൂ.

    അ​തി​നി​ടെ ക​ഷ്ടി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യാ​ലും സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ന്യാ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പേ​ടി​ക്കാ​നി​ല്ല, സ്വ​ത്വം ക​ള​യാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത മ​തി എ​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് സം​ഘ് സൈ​ബ​ർ പ​ട (മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു​വി​നെ​തി​രാ​യ ഒ​ത്തു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്വ​ത്വ​ന​ഷ്ടം സി.​പി.​എ​മ്മി​നേ വ​രൂ എ​ന്ന ബം​ഗാ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നു പേ​ടി​ക്കാ​നു​മി​ല്ല). അ​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യും രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും ബാ​ല​നും ചെ​റി​യാ​നും ഒ​ക്കെ ഒ​രേ കോ​റ​സി​ൽ ഒ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടാ​നി​രി​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.

