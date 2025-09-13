Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    13 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 6:01 AM IST

    വ​ള​ര​ട്ടെ പു​തി​യൊ​രു കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ

    ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു, വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ, ഡെങ് സിയാ വോ പിങ്

    ‘‘ന​മ്മ​ള് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പൂ​ച്ച ക​റു​ത്ത​തോ വെ​ളു​ത്ത​തോ എ​ന്നൊ​ന്നും നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല, എ​ലി​യെ​പ്പി​ടി​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് നോ​ക്കി​യ​ത്’’ -മു​ൻ മൂ​ന്നാ​ർ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ദൗ​ത്യ സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​മ​ല്ല, പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യാ​നാ​യി ചൈ​നീ​സ് നേ​താ​വ് ഡെ​ങ് സി​യാ​വോ പി​ങ്ങാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 80 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റ്റി ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് ഡെ​ങ്.

    1977ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചൈ​ന ക​ര​ക​യ​റു​ന്ന​തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു, ശാ​സ്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു; ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും. സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ച മ​ട്ടി​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യി​രു​ന്നു, അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മി​ക്ക ആ​ളു​ക​ളും ദ​രി​ദ്ര​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഡെ​ങ്ങി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ധി​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​പ​ക​രം, ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും യ​ഥാ​ർ​ഥ പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ ​ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ചൈ​ന​യെ​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക​രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ന് നാം ​കാ​ണു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ശ​ക്തി​യു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല, ഐ.​ടി ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്സി​ങ്, മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, ജ​ന​സം​ഖ്യ ശ​ക്തി എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പ്ല​സ് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത, മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ കേ​ര​ളം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ന​മു​ക്കു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ന​മ്മു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ക​ഥ മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ, വി​ശി​ഷ്യാ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശ​വി​നി​മ​യം, സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ സ്രോ​ത​സ്സ്. എ​ന്നാ​ൽ, സു​സ്ഥി​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, തൊ​ഴി​ൽ, ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ തീ​ർ​ത്തും അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജി.​ഡി.​പി​യി​ലെ 20 ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും, 10 ശ​ത​മാ​നം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, നാ​ളെ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ മ​തി​യാ​കി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ക​സി​ത രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ചൈ​ന​യെ​പ്പോ​ലെ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളും അ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണി​ത്. ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​വും.

    ഐ.​ഐ.​ടി, സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ, ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ, ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​ട്ടേ​റെ ലോ​കോ​ത്ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലു​മാ​യി മി​ക​ച്ച പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കോ വ്യ​വ​സാ​യ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കോ മാ​റു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഗ​വേ​ഷ​ണ ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വ​മാ​ണ്. ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ എ​ൻ​ജി​നാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് നേ​തൃ​നി​ര ഇ​തു​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ​യും വ​രും​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച്, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​കു​ന്നു.

    ഡെ​ങ് സി​യാ​വോ പി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​രി​ഷ്‍കാ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാ​രു​ടെ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, കൃ​ഷി, വ്യ​വ​സാ​യം, പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക​യ​ച്ചു, വി​ദേ​ശ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കൈ​മാ​റി. എ​ല്ലാം ഒ​രേ​സ​മ​യം ആ​ധു​നി​ക​മാ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗ​വേ​ഷ​ണ ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ൽ മ​ത്സ​രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു, ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.


    ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫ​ണ്ടി​ങ് ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ ധ​ന​സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ, സു​താ​ര്യ​മാ​യ, ഫ​ണ്ടു​ചെ​യ്‌​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യം. മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, സം​രം​ഭ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ വ​ൻ പ്ര​വാ​സി ശൃം​ഖ​ല​യു​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു മു​ൻ​തൂ​ക്കം ഉ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    കേ​ര​ളം അ​ടു​ത്ത ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണം. ഫ​ണ്ടി​ങ് ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും, പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഗ​വേ​ഷ​ണം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ-​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ചൈ​ന​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യെ അ​പ്പാ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യ​ല്ല നാം ​ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​രു​ടെ സം​വി​ധാ​നം, വ​ലു​പ്പം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​മ്മു​ടേ​തി​നോ​ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത​ത്ത്വം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ: ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലെ ഊ​ന്ന​ലാ​ണ് പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് പ്ര​ധാ​നം. അ​തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ലും ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ത​ലാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്രം. ഗ​വേ​ഷ​ണ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​കൂ​ടി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച സം​സ്ഥാ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യും മാ​റും. രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ, ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ‘ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​വ​ട്ടെ ന​മ്മു​ടെ ആ​ലോ​ച​ന.

    (ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന​ക്ക് ഡോ. ​ഗം​ഗ​ൻ പ്ര​താ​പ് ന​ൽ​കി​യ വി​ല​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി)

