Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightകെ.എസ്​.യു എന്ന...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 20 July 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 6:01 AM IST

    കെ.എസ്​.യു എന്ന ആയുധം...

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എസ്​.യു എന്ന ആയുധം...
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ ഒരണ സമരം

    കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​ഭ്യാ​സി​യ​ല്ല. വ​യ​ലാ​ർ ര​വി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള അ​ഭ്യാ​സി​ക​ൾ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ കാ​ല​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ ആ​യു​ധ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ര​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ആ​യു​ധം ആ ​സം​ഘ​ട​ന​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ്​ യൂ​നി​യ​ൻ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗം ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും മാ​ര​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ര​ക​മാ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തു രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​ത്. 1957-ൽ. ​അ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൊ​ച്ചി നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​രം അ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ലോ​കോ​ള​ജാ​യി രൂ​പം​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ഫ​ലം വ​ന്ന ദി​വ​സം ലോ​കോ​ള​ജ് ഹോ​സ്​​റ്റ​ലി​ലെ ത​രു​ണ​സ​ഖാ​ക്ക​ൾ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യ ജോ​ർ​ജ് ത​ര​ക​ന്റെ മു​റി​യു​ടെ ജ​ന​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ബ​ഹ​ളം​കേ​ട്ട് ത​ര​ക​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ എ.​എ. സ​മ​ദും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ഓ​ടി​യെ​ത്തി. പ​ങ്ക​പ്പാ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രൊ​രു തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കേ​ര​ളാ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ​നു​ണ്ട്. പി.​എ​സ്.​പി​ക്ക് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ്​ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​ന്നൊ​രു സം​ഘ​ട​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​തെ അ​ല​കും​പി​ടി​യും വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​നി​യ​ങ്ങ​നെ പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് ത​ര​ക​നും സ​മ​ദും കൂ​ട്ടു​കാ​രും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​വ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് രൂ​പം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​സ്.​ഡി കോ​ള​ജി​ലെ എം.​കെ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​യ​ച്ച ക​ത്ത് സ​മ​ദി​ന് കി​ട്ടി. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. ആ ​വ​ഴി​ക്ക് നീ​ങ്ങി.

    അ​തി​നി​ട​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 1957 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന്. മേ​യ് 30ന് ​ര​ണ്ടു​വി​ഭാ​ഗം കു​ട്ടി​ക്കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ താ​ണു അ​യ്യ​ർ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലെ ഒ​രു മു​റി​യി​ൽ. ജോ​ർ​ജ് ന​ല്ല വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​റി​വി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ്​ യൂ​നി​യ​ൻ എ​ന്ന പേ​ര് തി​ള​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​പേ​ര് ര​വീ​ന്ദ്ര​നും ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. മെ​ൽ​ബ​ണി​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ന്റെ ദീ​പ​ശി​ഖ​യെ​ടു​ത്തു. നീ​ലാ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് കൊ​ടി​യാ​യി. ജോ​ർ​ജ് ത​ര​ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, എം.​കെ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, എ.​എ. സ​മ​ദ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി. കേ​ര​ളാ​സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ്​ യൂ​നി​യ​ൻ. ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വാ​യ കെ.​സി. ഈ​പ്പ​നൊ​ക്കെ ഒ​ത്താ​ശ​ചെ​യ്തു എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളാ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക്കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ര​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​ച്ചു. അ​താ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു.

    കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും പാ​ർ​ട്ടി​യും ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ്വ​രൂ​പ​ത്തോ​ടും. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന് തെ​ക്ക് ബോ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന യാ​ത്രാ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ​ന്ന്. സ്വ​കാ​ര്യ​ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മു​ണ്ട്. അ​ര​യ​ണ. പു​തി​യ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി. ഒ​ര​ണ​യാ​ക്കി. കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തൊ​ക്കെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ര​മാ​യി. കു​റ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും സ​മ​രം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​ടി​ക്കാ​ർ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. സ​മ​രം കെ.​എ​സ്.​യു ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​പോ​ലാ​യി. ആ ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഒ​രു വ​യ​സ്സും ര​ണ്ടു​മാ​സ​വു​മാ​ണ​ന്ന്. എം.​കെ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ വ​യ​ലാ​ർ ര​വി​യാ​യി. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റു​കാ​ർ വ​യ​ല​ന്റ് ര​വി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. ക​ടും​പി​ടി​ത്തം വി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നാ​ലെ വി​മോ​ച​ന​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ക​ർ​ന്ന​ല്ലോ. പി​ന്നെ വ​ന്ന​ത് 1960ലെ ​പി.​എ​സ്.​പി -കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ഖ്യ​സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ മാ​റ്റി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി. 1962 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വാ​യ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത്. അ​ന്നു​തൊ​ട്ടി​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക് അ​ഞ്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജു​ബ്ബ​യി​ട്ട​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​ർ. ആ​ർ.​ശ​ങ്ക​റും കെ.​ക​രു​ണാ​ക​ര​നും. ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട​വ​ർ മൂ​ന്നു​പേ​ർ. എ.​കെ.​ആ​ന്റ​ണി, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി, വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഇ​വ​രും കെ.​എ​സ്.​യു​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൊ​ള്ള​ക്കൊ​ടു​ക്ക ന​ല്ല ഹ​ര​മു​ള്ള ക​ഥ​യാ​ണ്.

    ജു​ബ്ബ​യി​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും കെ.​എ​സ്.​യു പേ​ടി​ക്ക​ത്ത​ക്ക ശ​ക്തി​യാ​യി തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം അ​വ​ർ കെ.​എ​സ്.​യു ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ്. 1962-64ൽ ​കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ ര​വി വ​ലി​യ അ​ഭ്യാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ അ​ഭ്യാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശാ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ക​ഥ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​യു നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന എം.​എം. ഹ​സ​ൻ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​യു​വി​നേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​യു അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലു​ണ്ടാ​യ ചേ​രി​തി​രി​വി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന സി.​കെ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പി.​ടി. ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​രും വ്യ​ത്യ​സ്​​ത ചേ​രി​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന് സി.​കെ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ​നാ​യ​രു​ടെ പേ​ട്ര​ണേ​ജ് കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ-​ചാ​ക്കോ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു’’- എ​ന്നാ​ണ് ഹ​സ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​സാ​ക്ഷ്യം. അ​പ്പോ​ൾ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ കെ.​എ​സ്.​യു​വി​നെ പേ​ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നെ 1977-ൽ ​കെ. ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. ജു​ബ്ബ​യി​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​നു​മു​മ്പ് 1971 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ര​ങ്ങൊ​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വേ​റെ​യാ​രെ​ങ്കി​ലു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു​വി​നെ പേ​ടി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം കെ.​എ​സ്.​യു വ​ലി​യൊ​രു താ​ര​നി​ര​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വ​യ​ലാ​ർ ര​വി, എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി, വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യൊ​രു നി​ര. ഇ​വ​രി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ​ര​വി, എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​വും അ​തി​ന്റെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ​പോ​സ്​​റ്റാ​യ യൂ​ത്തു​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​മെ​ടു​ത്തു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ കെ.​എ​സ്.​യു​വി​നെ പേ​ടി​ച്ചി​ല്ല. ഐ.​എ​ൻ.​ടി​യു.​സി​യി​ൽ നി​ന്നു​പ​ഠി​ച്ച അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലും യൂ​ത്തു​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ​ല്ലോ ജി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​തൃ​നി​ര ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    1970ക​ൾ സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​ണ്. 1971 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യി അ​ധി​കം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ കോ​ള​ജ് സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി.​എം. സു​ധീ​ര​നാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി യൂ​ത്ത്കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. 1973 ൽ ​എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി. ക​ളി പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ല​മാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​യു​ക്കാ​രേ​യും യൂ​ത്തു​കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രേ​യും ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഗ്രൂ​പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​കാ​ലം. മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് മ​റു​ഭാ​ഗ​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ അ​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു.

    1977 മാ​ർ​ച്ച് 25ന് ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ​ൻ​കേ​സ്​ കാ​ര​ണം അ​ടു​ത്ത​മാ​സം​ത​ന്നെ രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ല്ലോ. ഏ​പ്രി​ൽ 27ന് ​എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി. ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യാ​ൾ. അ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മു​പ്പ​ത്തി​യാ​റാ​ണ് വ​യ​സ്സ്. പെ​ണ്ണ് കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല. കെ.​എ​സ്.​യു​വും യൂ​ത്തു​കോ​ൺ​ഗ്ര​സും എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ കാ​ലാ​ൾ​പ്പ​ട​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ കാ​പ്റ്റ​നാ​യ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. പി​ന്നാ​ലെ പി.​എം. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വ​ന്നു. ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​യു​വി​നെ പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ ആ​ന്റ​ണി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്ന​ത് 1995ലാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന​ക​ത്ത് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഗ്രൂ​പ് വേ​രു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. പ​ക്ഷേ, കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന​ക​ത്തും ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ന്റ​ണി ഗ്രൂ​പ്പു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ത​ട അ​ധി​ക​വും അ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഏ​റ​ക്കു​റെ എ ​ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി വ​ന്ന​ത്. പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ്, വി.​എ​സ്. ജോ​യി, കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ. പ​ഴ​യ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്ക് എ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ര​ക്ഷ​യാ​യി.

    ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട​വ​രി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​നും പ​ന​മ്പി​ള്ളി​യ​ട​ക്കം ജു​ബ്ബ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​നു​മാ​യ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​​ന്റെ കേ​സ്​ വേ​റെ​യാ​ണ്. ജ​നി​ത​ക​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ത​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​നു​ള്ള യോ​ഗം ജാ​ത​ക​ത്തി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ത്മ​ക​ഥ​യും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​വും കൂ​ടി​ക്ക​ല​ർ​ന്ന ‘‘നേ​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ’’ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം​വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​തൊ​ക്കെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്​​ഥാ​നം ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലാ​ണെ​ന്ന്. അ​തേ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ക​ളി​ക​ണ്ട​ല്ലോ. അ​തി​നു​വ​ന്ന​ത് കെ.​സി ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്ല. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ര​ണ്ടു​പേ​രും ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി.​ഡി.​എ​സ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത്. ആ ​ക​ളി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​പാ​തി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ സേ​വ്യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച​ത്. ഈ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റൊ​രു അ​ഭ്യാ​സി​യ​ല്ല. ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യൂ​ത്തു​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഭ്യാ​സി​യ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് കൈ​യി​ലു​ള്ള ആ​യു​ധം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​തെ​ടു​ത്ത് വീ​ശു​ന്ന​ത് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലാ​യി​രി​ക്കും. ശ​ത്രു​വി​ന്റെ കൈ​യി​ലെ ആ​യു​ധ​ത്തെ താ​ൻ വ​ണ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് തേ​വ​ര കോ​ള​ജി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​റ​ക്കെ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​നി കാ​ണാ​ലോ, ക​ളി!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KSUkerala students unionPolitics
    News Summary - KSU as a weapon
    Similar News
    Next Story
    X