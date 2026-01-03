Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    3 Jan 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 6:16 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഹൈ​വേ വി​ക​സ​നം: ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം

    highway development
    ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​തു​താ​യി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു സം​ശ​യ​വും ഇ​ല്ല. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത വേ​ഗ​ത​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കും.

    മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട റോ​ഡ് വ്യാ​പാ​ര, വ്യ​വ​സാ​യ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു​പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം​ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ നാം ​പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ/ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ മൈ​ല​ക്കാ​ട്–​കൊ​ട്ടി​യം ഭാ​ഗ​ത്തും മു​മ്പ് മ​ല​പ്പു​റം രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര–​വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തും റീ​റ്റെ​യ്‌​നി​ങ് വാ​ൾ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ സം​ഭ​വം ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ജി​യോ​ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യെ, ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ, സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യെ, ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ, മ​ണ്ണി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നാ​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പു​തി​യ ഹൈ​വേ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് ഇ​നി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്:

    1. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഹൈ​വേ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന അ​ത്യാ​വ​ശ്യം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ളം അ​തി​തീ​വ്ര മ​ഴ, പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ള​യം, ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭം, മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, കി​ണ​ർ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​താ​ഴ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ഹൈ​വേ​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന അ​തി​രൂ​ക്ഷ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും റോ​ഡ് ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള രീ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ്രാ​മ​വും ന​ഗ​ര​വും ചേ​ർ​ന്ന അ​ർ​ബ​ൻ സം​സ്കാ​രം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വ്യാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​റ്റം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് വേ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട​ത്.


    2. മ​ഴ​വെ​ള്ളം, ജ​ലം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം വേ​ണം

    നി​മ്നോ​ന്ന​ത​മാ​യ ന​മ്മു​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ഭൂ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കു​ന്നു​ക​ളും താ​ഴ്വ​ര​ക​ളും നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളും നി​ര​ത്തി​യൊ​തു​ക്കി വ​ലി​യ റീ​റ്റെ​യ്‌​നി​ങ് വാ​ളു​ക​ൾ പ​ണി​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​വേ പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 41 ന​ദി​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​ന​വ​ധി ഉ​പ​ന​ദി​ക​ളു​മാ​ണ് പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല​വും ഉ​പ​രി​ത​ല​ജ​ല​വും കി​ഴ​ക്കു​നി​ന്ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ടാ​ണ് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഹൈ​വേ​ക​ൾ വ​ട​ക്ക്–​തെ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ലാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, പു​തി​യ ഹൈ​വേ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന അ​രു​വി​ക​ൾ, നീ​ർ​ചാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​നം എ​വി​ടെ ഒ​ക്കെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. പു​തു​താ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഡ്രെ​യി​നേ​ജു​ക​ൾ അ​തി​തീ​വ്ര മ​ഴ​ക്കും അ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ല​വെ​ള്ള​ത്തി​നും അ​നാ​യാ​സം ഒ​ഴു​കി പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യ​ണം.

    3. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ണ്ണി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ്

    പാ​റ പൊ​ടി​ഞ്ഞാ​ണു മ​ണ്ണു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്താ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ണ് ന​മ്മു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ജ​ല​നി​യ​ന്ത്ര​ണം മു​ത​ൽ സ​സ്യ​വ​ള​ർ​ച്ച വ​രെ​യാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​മ​ണ്ണ് ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ​പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​മേ​ൽ​മ​ണ്ണ് നാം ​ഇ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​മ​ണ്ണി​ന് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വെ​ള്ളം പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​മു​ണ്ട്. നി​റ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ച​ളി​മ​ണ്ണും ടോ​പ്പ്‌​സോ​യി​ലും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് റീ​റ്റെ​യ്‌​നി​ങ് വാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഭി​ത്തി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യു​ള്ള ടോ​പ്പ്‌​സോ​യി​ൽ വ​ള​രെ പ​രി​മി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ അ​നാ​വ​ശ്യ നാ​ശം പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ഭൂ​ജ​ല ല​ഭ്യ​ത​ക്കും പ്ര​തി​കൂ​ല​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ.

    4. പ​ച്ച​പ്പ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം

    ഹൈ​വേ​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​നും താ​പ​നി​ല കു​റ​യ്ക്കാ​നും ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടു​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന (Cassia fistula), പ​ഴ​വ​ർ​ഗ വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, മു​ള​ങ്കാ​ട് എ​ന്നി​വ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാം. വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ റോ​ഡി​ന്റെ കാ​ഴ്ച ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​വ​ണം. അ​വ​യു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കാ​ത്ത​തും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യം ആ​യി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. പ​ച്ച​പ്പു​ള്ള ഹൈ​വേ​ക​ൾ വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും.


    5. വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ശു​ചി​മു​റി​ക​ളും വേ​ണം

    ഹൈ​വേ​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത അ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം.

    6. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത ഹൈ​വേ വി​ക​സ​നം

    ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ജി​യോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളും വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ലെ ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദ​മാ​യ മാ​പ്പി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ശേ​ഷി​യും ല​ഭി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി റീ​റ്റെ​യ്‌​നി​ങ് വാ​ളു​ക​ൾ, മ​ണ്ണ് നി​റ​യ്ക്ക​ൽ, ഡ്രെ​യി​നേ​ജ്, ന​ദി മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സാ​ധ്യ​താ​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്-​പ്രാ​യോ​ഗി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഭാ​വി​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കും. അ​തു​പോ​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും അ​വ​രു​ടെ സ്ഥ​ല​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ഹൈ​വേ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്കി​ന് വ​ള​രെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    വി​ക​സ​ന​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​സ​മ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തി ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യും ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഹൈ​വേ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ക. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി​ക​ൾ ഇ​ടി​യു​ന്ന​തും ന​മ്മു​ടെ ഹൈ​വേ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം പ​തി​വാ​യി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ഗൗ​ര​വ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി മാ​റും.

    (കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ജി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ, Email: shajigeology@keralauniversity.ac.in)

