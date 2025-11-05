Begin typing your search above and press return to search.
    5 Nov 2025 6:00 AM IST
    5 Nov 2025 6:00 AM IST

    ഏക കിടപ്പാട സംരക്ഷണവും സേവനാവകാശവും

    ഏക കിടപ്പാട സംരക്ഷണവും സേവനാവകാശവും
    നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ല്ലും സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ബി​ല്ലും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ര​ണ്ടു ച​രി​ത്ര​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ര​ണ്ടു തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ വി​മു​ക്ത​മാ​ക്ക​ലും ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​വും.

    അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം ജ​പ്തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യോ​ടെ തെ​രു​വി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച ഏ​തൊ​രാ​ളെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ഫാ​സി നി​യ​മ​ത്തി​ന് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ഒ​രേ പോ​ലെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ബാ​ധ്യ​ത എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പെ​രു​വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​ര​ണം. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ​യ​ത്ത് സ​ർ​ഫാ​സി നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്കു​ക​ളെ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ യൂ​നി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​ർ​ഫാ​സി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​നം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും യൂ​നി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ യൂ​നി​യ​ൻ ലി​സ്റ്റി​ലാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​ത്. സ​ർ​ഫാ​സി നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​യൂ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് മ​ദ​ൻ ലൂ​ക്കൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. വീ​ടി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം പൗ​ര​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​റ്റൊ​രു കി​ട​പ്പാ​ട​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ര​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ആ​രും ത​ന്നെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഈ ​നി​യ​മം സ​ർ​ഫാ​സി നി​യ​മ​ത്തി​നു​ള്ള ഭേ​ദ​ഗ​തി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​നി​യ​മ​മാ​ണ്. ഇ​ര​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​സെ​ന്റും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പ​ത്തു സെ​ന്റും മാ​ത്രം സ്ഥ​ല​മു​ള്ള, അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വാ​യ്‌​പ​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യി ജ​പ്തി നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. ജി​ല്ല​ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജി​ല്ല ലീ​ഡ് ബാ​ങ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മ​റ്റ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മാ​താ​വ്, പി​താ​വ്, മ​ക​ൻ, മ​ക​ൾ, ഭാ​ര്യ, ഭ​ർ​ത്താ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം തി​രി​ച്ച​ട​വി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് (will full defaulter) ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. തി​രി​ച്ച​ട​വി​ന് മ​റ്റു സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ​ചെ​യ്യും. അ​വ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ബാ​ങ്കി​ന് കൈ​മാ​റി രേ​ഖ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വാ​ങ്ങും. ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ ഉ​ട​മ​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി കി​ട​പ്പാ​ടം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കും. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​യ്പ​ക​ൾ ഈ ​നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​കും. സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജ​പ്തി നേ​രി​ടു​ന്ന ജാ​മ്യ​ക്കാ​ര​നും ഇ​തേ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും. മ​ര​ണ​മോ മാ​ര​ക​രോ​ഗ​മോ വ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം ജ​പ്തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട് തെ​രു​വി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​ക സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ മാ​റു​ന്നു.

    അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം. ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഐ.​എം.​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം 83ൽ 65 ​ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​തി​ൽ 32 ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളും ഒ​ന്നി​നും പ​തി​നൊ​ന്നി​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ നി​യ​മ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന​ത് കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. സേ​വ​നം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് 500 മു​ത​ൽ 5000 രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കും ഇ​തു​വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​തും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​പ്പീ​ലി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഓ​രോ വ​കു​പ്പും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​വും വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​തി​നാ​യി​രം​വ​രെ പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കും. ഈ ​വി​ജ്ഞാ​പ​നം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ഓ​ഫി​സ് ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​കു​പ്പ്. പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​രു​തു​മെ​ന്ന് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് ന​ൽ​ക​ണം.

    പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​പ്പ​തു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ആ​യി​രം മു​ത​ൽ പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താം. ഒ​ന്നാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക്ക് ര​ണ്ടാ​യി​രം മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​യി​രം രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ചി​ല പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നു​വ​രാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ത​ല​ത്തി​ലോ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ ആ​യ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ. സേ​വ​നം സ​മ​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​നും ക​മീ​ഷ​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ മൂ​വാ​യി​രം മു​ത​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​യി​രം രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​മീ​ഷ​നു​ള്ള​ത്. അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം.

    (നി​യ​മ-​വ്യ​വ​സാ​യ-​ക​യ​ർ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രിയാണ് ലേഖകൻ)

