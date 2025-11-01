Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightനേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 6:00 AM IST

    നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും കേരളം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്നു മുതൽ ‘അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ മു​ക്ത സം​സ്ഥാ​നം’
    നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും കേരളം
    cancel

    കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യി​ട്ട് ഇ​ന്ന് 69 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ലോ​ക​മാ​കെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ളം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ സു​വ​ര്‍ണ ലി​പി​ക​ളാ​ല്‍ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ര്‍ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടി ഇ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം കൈ​വ​രി​ച്ച​തും, ഏ​തൊ​രു പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​മൂ​ഹ​വും സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​തു​മാ​യ ‘അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത സം​സ്ഥാ​നം’ എ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളം ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. 2021ല്‍ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ര്‍മാ​ര്‍ജ​നം. 1032 ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 64,006 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,03,099 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ഹാ​രം, ആ​രോ​ഗ്യം, വാ​സ​സ്ഥ​ലം, വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യെ ക്ലേ​ശ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ആ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ ​വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി നാം ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന ന​വ​കേ​ര​ള നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ര്‍മാ​ര്‍ജ​ന നേ​ട്ടം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഭ​വ​നം, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മി​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ല്‍ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ യ​ജ്ഞം വ​ഴി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ര്‍ത്തി. ആ​ര്‍ദ്രം പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ വ​രെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ മു​ഖേ​ന അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വീ​ടു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. 62 ല​ക്ഷം പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സം 1600 രൂ​പ വീ​തം ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​നു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്നു മു​ത​ല്‍ അ​ത് 2000 രൂ​പ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കു​പു​റ​മെ, ചി​ല പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക​യാ​ണ്. 35 മു​ത​ല്‍ 60 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള, നി​ല​വി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത, എ ​എ വൈ (​മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ര്‍ഡ്), പി ​എ​ച്ച് എ​ച്ച് (മു​ന്‍ഗ​ണ​ന വി​ഭാ​ഗം - പി​ങ്ക് കാ​ര്‍ഡ്) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട 31.34 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ വീ​തം ന​ല്‍കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ സ്റ്റൈ​പ്പ​ന്റ് അ​ഥ​വ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ണ​ക്ട് ടു ​വ​ര്‍ക്ക് സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 18 മു​ത​ല്‍ 30 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ വീ​തം ഇ​തു​വ​ഴി ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    2016ല്‍ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച 12 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്, ഇ​ന്ന് 17 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് സെ​ക്ട​റി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന 2016ല്‍ 9.8 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത് 14 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഈ​സ് ഓ​ഫ് ഡൂ​യി​ങ് ബി​സി​ന​സി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് കേ​ര​ള​മെ​ത്തു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യെ വ​ള​ര്‍ത്തി.

    സം​രം​ഭ​ക വ​ര്‍ഷം പ​ദ്ധ​തിയുടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 3,56,016 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 22,900 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും 7,56,508 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി കേ​ര​ളം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ മാ​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ 7200 ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​രു​ക​യും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യും വ​ലി​യ വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​മാ​ണി​ത്. 2016ല്‍ ​ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ര്‍ഷി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച നി​ര​ക്ക് ഇ​ന്ന് 4.64 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. 2016ല്‍ 1.7 ​ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​ണ് നെ​ല്‍കൃ​ഷി ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍, ഇ​ന്ന​ത് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ലേ​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഏ​ഴു ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 16 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍ക്കും പ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും താ​ങ്ങു​വി​ല ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യും ന​മ്മ​ള്‍ മാ​റി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി​യാ​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ ത​ന​തു നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 47,000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 81,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ആ​കെ ത​ന​തു വ​രു​മാ​ന​മാ​ക​ട്ടെ, 55,000 കോ​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 1,04,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ചെ​ല​വു​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യെ പാ​ടെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കി​ഫ്ബി മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ധാ​ര​ണ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ കി​ഫ്ബി വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. 90,000 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം കി​ഫ്ബി മു​ഖേ​ന മാ​ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി. സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ഹൈ​ടെ​ക് നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ചും കി​ഫ്ബി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. തീ​ര​ദേ​ശ, മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ന്‍കി​ട ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത ഭൂ​പ​ടം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​വ​ര​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ന​വ​കേ​ര​ളം എ​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ല​ക്ഷ്യം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ അ​ഞ്ച് സു​പ്ര​ധാ​ന ബി​ല്ലു​ക​ള്‍ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള പൊ​തു സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ബി​ല്‍, 2025 വ​ഴി പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ന്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ല്‍കാ​നും അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് കേ​ര​ള ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ല്‍. വീ​ടും പു​ര​യി​ട​വും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണം ഈ ​ബി​ല്‍ ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും എ​ന്നാ​ല്‍, രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​മാ​യ ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള അ​ധി​ക ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ന​ല്‍കി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ഭൂ​മി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള സ്വ​കാ​ര്യ കൈ​വ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധി​ക​ഭൂ​മി (ക്ര​മ​വ​ത്ക​ര​ണ) ബി​ല്‍. ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ ബി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് കേ​ര​ള വ​ന (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ല്‍. ജ​ന​പ​ക്ഷ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം.

    സ​മ​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി, മാ​നു​ഷി​ക വി​ക​സ​നം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ടി​യു​റ​ച്ച ന​വ​കേ​ര​ള​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ല്‍, ആ​രും വി​ശ​ക്കാ​ത്ത, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടാ​ത്ത, എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam EditorialKerala CMkeralapiraviPinarayi VijayanKerala
    News Summary - Kerala is once again at the peak of achievements
    Similar News
    Next Story
    X