Madhyamam
    Open Forum
    5 March 2026 3:19 PM IST
    5 March 2026 3:30 PM IST

    സി.പി.എം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതാകമ്പനങ്ങൾ

    സി.പി.എം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതാകമ്പനങ്ങൾ
    മാർക്​സിസ്​റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ ശക്തി​കേന്ദ്രങ്ങളായ നാലു ജില്ലകളിലാണ്​ 2026 ​ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പ്​ അപസ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നത്​. സിപിഎമ്മി​ന്റെ തലസ്ഥാനമെന്ന കരുതപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരിൽ വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉയർത്തിവിട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ്​, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തി​ന്റെ പേരിൽ പുതിയ പ്രശ്​നങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്​. സി.പി.എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന ജില്ലയായ ആലപ്പുഴയിലും ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാലക്കാട്​, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും അസ്വസ്ഥതയുടെ കേളികൊട്ട്​ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

    സി.പി.എമ്മിൽ പണ്ടില്ലാത്ത വിധം സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങളും സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളും കൂടിവരുന്നതി​ന്റെ ലക്ഷണമാണ്​, സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും നേതാക്കളെ തമസ്​കരിക്കുന്നതിലും പ്രകടമാകുന്നതെന്നാണ്​, പാർട്ടിയിലെ അസംതൃപ്​ത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ഉയരുന്ന ആരോപണം​.

    കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ശൈലജ, ശ്യാമള... കണ്ണൂരിൽ വിവാദം ഒടുങ്ങുന്നില്ല

    കണ്ണൂരിൽ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത്​ പയ്യന്നൂരിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ​. നടപ്പ്​ എം.എൽ.എയായ ടി​.ഐ. മധുസൂദനനെതിരെ രക്തസാക്ഷിഫണ്ട്​ പിരിവിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ്​ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉയർത്തിവിട്ടത്​. അതിനിടെ മധുസൂദനനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി ഒരുങ്ങിയാൽ വിമതനായി താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ്​, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നൽകുന്നത്​. മധുസൂദന​ന്റെ പേരിൽ പയ്യന്നൂരിലെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇടഞ്ഞുനിൽക്കു​മ്പോൾ വി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വിമതനായാൽ പാർട്ടിയുടെ ഉറച്ച സീറ്റിന്​ ആട്ടം തട്ടുമെന്ന ഭയം അണികൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ആശ്രിതരെ അണച്ചുനിർത്തും എന്ന സൂചനയാണ്​ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന്​ ഉയരുന്നത്.


    കണ്ണൂരിലെ മറ്റുസീറ്റുകളിലും വലിയ വിവാദങ്ങൾ ശക്തമാകുകയാണ്​. തളിപ്പറമ്പിൽ പി.കെ. ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്​, മറ്റൊന്ന്​. എം.വി. ഗോവിന്ദ​ന്റെ ഭാര്യയായ ശ്യാമളയെ രംഗത്തിറക്കുന്നത്​ പാർട്ടിയിൽ ഇനിയും പരിഗണനകൾ ഒന്നും കിട്ടാത്ത മുതിർന്ന നേതാവായ സുകന്യയെ തഴയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. ശ്യാമള, പാർട്ടിയിൽ പ്രമുഖയാണ്​. ജനാധിപത്യ മഹിളാസംഘം നേതാവാണ്​. ബദൽരേഖകാലത്ത്​ എം.വി. രാഘവനോടൊപ്പം ആടിനിന്ന എം.വി. ഗോവിന്ദനെ പാർട്ടിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ശ്യാമളയാണെന്ന്​ കരുതുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ സി.പി.എമ്മിലുണ്ട്​. ആ നിലക്ക്​ അല്ലെങ്കിലും ശ്യാമള സീറ്റിന്​ അർഹയാണ്​. എന്നാലവരെ മറ്റൊരു സീറ്റിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്​ സുകന്യയ്​ക്ക്​ തളിപ്പറമ്പ് നൽകുന്നത്​ മര്യാദയായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉണ്ട്​.

    അതിനിടെയാണ്​, കെ.കെ. ശൈലജ വിവാദം. ജനപ്രീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയനോളമോ അതിലേറെയോ ഉയരമുള്ള നേതാവാണ്​, ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൈലജ. ആ ഉയരം തരിമ്പുപോലും നിഷേധാത്മകമല്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയതുമാണ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന നിലക്ക്​ നിപ്പയുടെ കാലം മുതൽ കോവിഡ്​ നിയന്ത്രണംവരെ അവർ ത​ന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്​ നേടിയെടുത്ത യശസാണത്​. രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കാതെ അവരെ മൂലക്കിരുത്തിയത്​, അത്രക്ക്​ അങ്ങനെ ഉയർന്നുപോ​കേണ്ട എന്ന ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ പാർട്ടിയിലുണ്ട്​.

    അങ്ങനെയുള്ള അവരു​ടെ യശസ് പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇടിച്ചുകാട്ടാനാണ്​, ലോക്​സഭയിലേക്ക്​ വടകരയിൽ നിന്ന്​ ​ മത്സരിപ്പിച്ചു തോൽപിച്ചത്​ എന്നും​ ആരോപണമുണ്ട്​. എങ്കിലും സി.പി.എമ്മിൽ ഏറ്റവും തിളക്കും ശെശലജക്ക്​ തന്നെയെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവർ അറുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിനു ജയിച്ച മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ച്​ ജയസാധ്യത തീരെക്കുറഞ്ഞ പേരാവൂർ നൽകിയത്​, വീണ്ടും മൂലക്കിരുത്താനാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. ആ മണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എ ആയ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻറ്​ സണ്ണി ജോസഫിനെ പ്രചാരണ രംഗത്തിറക്കാ​തെ അവി​ടെ തന്നെ കുരുക്കിയിടാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ്​ പാർട്ടി യാതൊരു വിജയപ്രതീക്ഷയും അവിടെ പുലർത്തുന്നി​ല്ലെന്ന്​ ശെശലജയോട്​ ആഭിമുഖ്യമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു.

    മണിയാശാൻ ഇടഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയില്ല

    ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയുടെ ജീവാത്മാവാണ്​, എം.എം മണി. ഏറെക്കാലം എം.എൽ.എയും ഒരുതവണ മന്ത്രിയുമായ ആളാണ്​. പിണറായി വിജയൻ പ്രത്യേക താൽപര്യ​മെടുത്താണ്​ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കിയത്​. മണിയാശാൻ ഇടഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയില്ല, എന്നാണ്​ വായ്​മൊഴിവഴക്കം.


    ആ ജില്ലയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരായ പാർട്ടിക്കാർക്ക്​ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണ​പ്പെട്ട ദൈവം മണിയാശാൻ ആണെന്നാണ്​ വയ്​പ്​. അങ്ങനെയുള്ളയാൾക്ക്​ സീറ്റ്​ നിഷേധിച്ചത്​ ‘പിറപ്പുപണി’യായിപ്പോയെന്ന്​ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. മണിയെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നീക്കം, ജില്ലയിൽ കൈവിട്ട കളിയാണെന്ന്​ അറിയാത്തവരല്ല, പാർട്ടി നേതാക്കൾ.

    മനംനൊന്ത് സുധാകരൻ

    പാർട്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളിലൊന്നാണ്​ ആലപ്പുഴ ജില്ല. ആ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലാകെ പ്രതിഛായയുള്ള നേതാവാണ് ജി. സുധാകരൻ. പൊതുമരാമത്ത്​^ദേവസ്വം വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ യാതൊരു അപവാദങ്ങൾക്കും ഇട നൽകാത്ത, കാര്യശേഷിയിൽ മറ്റാരെക്കാൾ മികവുകാട്ടിയ യശസ്വിയാണ്​ സുധാകരൻ. എന്നാൽ, ജില്ലയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ അസൂയകൊണ്ടാണെന്നു പറയ​പ്പെടുന്നു, തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം പരിപാടികളിൽ നിന്നുപോലും തഴയപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന്​ ബ്രാഞ്ചുകമ്മിറ്റിയിലേക്ക്​ ഒതുക്കിയതിനു പുറമേ യാതൊരു പൊതുപരിപാടിയിലും പ​​ങ്കെടുപ്പിക്കില്ലെന്ന​ കുറച്ചുകാലമായുള്ള മനോഭാവം തന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ്​ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നത്​.


    ഏറെ പാരമ്പര്യമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ സുധാകരൻ സീറ്റുമോഹിയായി മാറിയെന്നു പരിഹസിക്കാനാണ്​, ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്​. തന്നോട്​ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിവരെ നടത്തിയ അപമാനശ്രമത്തിൽ മനംനൊന്തിട്ടാണ്​ പാർട്ടി അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്​ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സുധാകരനെ ഇഷ്ട​പ്പെടുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്​. അവരുടെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും വോ​ട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കില്ല.

    പാലക്കാട് പുകയുന്നു

    പാലക്കാട്​ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതാണ്​. വിവിധ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിമതരുടെ വിജയമുണ്ടായി. പാർട്ടി സ്ഥിരമായി ജയിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ എതിർ കക്ഷികൾ ജയിച്ചു. ഇതൊക്കെ നല്ല സൂചനകളല്ലെന്ന്​ ജില്ലയിലെ പല നേതാക്കളും കരുതുന്നു.


    സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഈ വക അതൃപ്തികളും അസ്വസ്ഥതകളും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്നു തന്നെയാണ്​, സൂചന.

    X