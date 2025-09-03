Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightജ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 6:00 AM IST

    ജ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഐ​തി​ഹാ​സി​ക യാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ട എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്നു

    ലോ​ക്​​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര പ​ര്യ​വ​സാ​നം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി തു​ട​ങ്ങി പ​തി​നാ​ല് ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 1300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് അ​ത് ബി​ഹാ​റി​​ലെ എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ‘‘വോ​ട്ട് ചോ​ർ ഗ​ഡ്ഡീ ഛോഡ്’’ (​വോ​ട്ടു​ക​ള്ളാ, സിം​ഹാ​സ​നം വി​ട്ടൊ​ഴി​യൂ) എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ബി​ഹാ​റി​ലെ മു​ക്കു​മൂ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രു യാ​ത്ര​യു​ടെ​യും വി​ജ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​ത് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ എ​ത്ര​ക​ണ്ട് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി എ​ന്ന​തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ​ല്ലോ. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സ​ക​ല പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​തും അ​ത് വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തും. ജാ​ഥ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​ത്ര​മാ​ത്രം സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചു, അ​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ എ​ത്ര​ക​ണ്ട് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം കേ​ട്ടാ​ല​റി​യാം.

    ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച ചു​വ​ടു​ക​ൾ

    വ​ർ​ഗീ​യ-​വി​ദ്വേ​ഷ​ശ​ക്തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​നെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഭാ​ര​ത് ജോ​ഡോ യാ​ത്ര​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. ആ ​യാ​ത്ര കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. വെ​റു​പ്പി​ന്റെ ച​ന്ത​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ട തു​റ​ക്കാം എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ ഭാ​ര​ത് ജോ​ഡോ ന്യാ​യ് യാ​ത്ര സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ത്. ക​ലാ​പ​ശേ​ഷം നാ​ളി​തു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലാ​ത്ത ക​ത്തി​യെ​രി​ഞ്ഞ മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ മു​റി​വേ​റ്റ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ച​തും ആ ​യാ​ത്ര​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഹ​രി​യാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ലം മ​റി​ച്ചാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ​യോ എ​ന്തോ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യി. അ​ത് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കെ വ​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം കൂ​ടി​യാ​​യ​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഷു​വ​ർ സീ​റ്റാ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സീ​റ്റി​ലെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തോ​ൽ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ലു​മാ​സ​ത്തെ ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​ര​ഹി​ത​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ളാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്

    ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം സുതാര്യതക്കു വേണ്ടി

    ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യോ​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത ഏ​റെ​ക്കു​റെ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യി എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ​ർ​ഥം. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ വി​ധി​ന്യാ​യം ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്കും മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും നി​രാ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ പോ​ളി​ങ്ങി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കൃ​ത്രി​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ത​കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​ത് 45 ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു. അ​തി​നെ​ല്ലാ​മി​ട​യി​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞ​ത്.


    ബി​ഹാ​റു​പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 65 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നൊ​രു​മ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കേ​​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ല്ലാം ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ലി​യ പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ അ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ച്ച​തു​പോ​ലു​മി​ല്ല. ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​നെ​ല്ലാ​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ര യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി​ഹാ​ർ ജ​ന​ത​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​രു ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം​പോ​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​മ​ല്ലേ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

    പി​ണ​റാ​യി മി​ണ്ടാ​ത്ത​തെ​ന്തേ?

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശം പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്, വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഹേമന്ദ് സോ​റ​നും മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു, എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രേ​യൊ​രു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​വ്വി​ധം നി​ശ​ബ്ദ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KC VenugopalCongressPinarayi VijayanRahul GandhiLatest NewsVoter Adhikar Yatra
    News Summary - KC Venugopal in Voter Adhikar Yatra
    Similar News
    Next Story
    X