Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    5 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 6:49 AM IST

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്നി​ല്ല

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്നി​ല്ല
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ന്നും മു​ൻ​തൂ​ക്കം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്. 2010ൽ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ അ​തി​നൊ​രു ചെ​റി​യ മാ​റ്റം വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​തി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്ത​​പ്പെ​ടും. അ​ത്ര​യ​ധി​കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. വ​ള​രെ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും നാം ​ക​ണ്ടു. ഇ​ക്കു​റി അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം അ​വ​രും പി​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കും.

    ഇ​ക്കു​റി കു​റ​വ്​ റെ​ബ​ൽ ശ​ല്യ​മു​ള്ള​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലാ​ണ്, അ​ത്​ പ​തി​വി​ന്​ വി​പ​രീ​ത​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ട​തി​ലാ​ണ്​ റെ​ബ​ൽ ശ​ല്യം കൂ​ടു​ത​ലെ​ന്നും കാ​ണാം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ല്ല മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലും താ​ഴേ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ യോ​ജി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മൊ​ക്കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്തു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഫ​ല​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള, രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ടത്തിലിന്റെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കും?

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​മാ​ണോ അ​തോ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​മാ​ണോ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്? ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്​ ഒ​രു തീ​വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ള്ള​യ​ല്ലേ. അ​തി​നെ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ആ​ക്ഷേ​പം​കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വി​ഡ്​​ഢി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്താ​ണ്. ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ത​ക​ർ​ച്ച​യെ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​​ക്കു​ഴ​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​ണോ. ആ​ൾ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ കൊ​ള്ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്, അ​തി​നു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​വും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ്​​ക്രി​പ്​​റ്റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ടം വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. രാ​ഹു​ൽ ചെ​യ്ത​തി​ലെ ശ​രി​തെ​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, അ​തൊ​ക്കെ ഭാ​വി​യി​ൽ തെ​ളി​യ​ട്ടെ. പ​​ക്ഷേ, ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ഇ​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു പ്ലാ​ൻ ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്​ എ​ന്ന്​ ആ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​കും.

    മു​ന്ന​ണി മാ​റി​വ​ന്നി​ട്ട്​ ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​മാ​യി, പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ തൃ​പ്ത​രാ​ണോ?

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു വീ​തം​വെ​പ്പ്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട്​ മു​ന്ന​ണി മാ​റി​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ​ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​പോ​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​​പി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ താ​ര​ത​മേ​ന്യ ഭേ​ദ​മാ​ണ്, നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ, യോ​ജി​പ്പോ​ടെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്താ​നാ​യി.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​പി എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി വ​ള​രെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ, നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റ്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത​ട​ക്കം കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു?

    പാ​ർ​ട്ടി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ര​ണ്ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ക്കാ​റ്റ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ അ​നു​കു​ല​മാ​യ​പ്പോ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, ഒ​ര​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ൾ​ക്കാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു ഇ​ടി​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​തു​വെ ഇ​ന്ന്​ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ത്​ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ച​കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​രി​ട്ട ദാ​​രി​ദ്ര്യം മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ ബേ​സ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ടി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഴ​യ പ്ര​താ​പം ഇ​ല്ല എ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​രാ​ജ​യം​കൊ​ണ്ട്​ ആ​രും പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    കൊ​ല്ല​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ലീ​ഗി​​നെ​ക്കാ​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന്​​ ലീ​ഗി​ന്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്​?

    അ​തി​ന്​ ഞാ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ശ​ക്തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ​ല്ലോ, പി​ന്നെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​വു​മാ​ണ​ല്ലോ പ്ര​ധാ​നം. ആ​ർ.​എ​സ്.​പി കൊ​ല്ലം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു സീ​റ്റും ചോ​ദി​ച്ചു​മി​ല്ല. കി​ട്ടി​യു​മി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​വൈ​ക​ല്യ​മാ​ണ്​ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി അ​ട​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്, അ​തി​ൽ അ​ധി​ക​കാ​ല​വും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി​യും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നോ?

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ 33 വ​ർ​ഷം ഇ​ട​ത്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്.​പി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടം ത​വി​ടു​പൊ​ടി​യാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടെ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​പി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, സി.​പി.​എം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​യി. കൊ​ല്ലം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും അ​താ​ണ്​ സ്ഥി​തി. ഒ​രു ജൂ​നി​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​നു​സ​രി​​ച്ചു​മാ​ണോ അ​വ​ർ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​ട​തി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രു തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക്, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചി​ന്ത ഉ​ണ്ടോ, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളെ​ങ്കി​ലും അ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ? എ​ന്തി​ന്​ തി​രി​ച്ചു​പോ​ക​ണം, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചി​ന്ത ഈ ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ആ​ർ​ക്കു​മി​ല്ല, അ​തൊ​ക്കെ അ​ഭ്യൂ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    TAGS:Local Body Electionshibu baby johninterviewLDF
    News Summary - Interview with Shibu baby john on the topic local body election
