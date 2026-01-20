ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്ലൂ-കോളർ വിപ്ലവം

ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്ലൂ-കോളർ വിപ്ലവംtext_fields
ലോകം ഇന്ന് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളായി സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർമാരുടെയും ഐ.ടി വിദഗ്ധരുടെയും കയറ്റുമതിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ, ഇപ്പോൾ ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയിലെ ‘സ്കിൽഡ് വർക്ക്ഫോഴ്സ്’ ഹബ് ആയി മാറുകയാണ്. പ്ലംബർമാർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാർ, നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ, മെക്കാനിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ‘ബ്ലൂ-കോളർ’ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു.
വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം
യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും ജനസംഖ്യയിലെ വാർധക്യം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ (Goldman Sachs) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഊർജ മേഖലയിൽ മാത്രം 2030-ഓടെ അമേരിക്കയിൽ 5,10,000 പുതിയ തൊഴിലാളികളെയും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനിൽ 2,50,000 പുതിയ തൊഴിലാളികളെയും ആവശ്യമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഹൗസിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓരോ വർഷവും 7,23,000 പുതിയ നിർമാണ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ ജിം ഫാർലി വ്യക്തമാക്കിയത്, 1.2 ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ) ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും 5,000 മെക്കാനിക് തസ്തികകൾ നികത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) വൈറ്റ് കോളർ ജോലികളെ ബാധിക്കുമ്പോഴും, ശാരീരിക അധ്വാനവും സാങ്കേതിക നൈപുണ്യവും ആവശ്യമുള്ള ഈ ജോലികളെ പൂർണമായ തോതിൽ എ.ഐ ബാധിക്കില്ല എന്നതും ഇതിന്റെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ തേടി ലോകം
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഒപ്പിടുന്ന പുതിയ കരാറുകൾ ഈ മേഖലയിലെ വൻ കുതിപ്പിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു:
ജർമനി: ഐ.ടി മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ, ബ്ലൂ-കോളർ ജോലികളിലും ജർമനി ഇന്ത്യയെ പ്രധാന പങ്കാളിയായി കാണുന്നു. ജർമനിയിലെ ശരാശരി ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി ഒരു ശരാശരി ജർമൻ പൗരനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവിടത്തെ പുതിയ 'ഓപർച്യുണിറ്റി കാർഡ്' (Opportunity Card) ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
ജപ്പാൻ: അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50,000 വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് എത്തിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ മാനവശേഷിയും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവിക പൊരുത്തമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ.
ഇസ്രായേൽ: 2023 നവംബർ മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 20,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇതിൽ നിർമാണ തൊഴിലാളികളും പരിചരണ മേഖലയിലുള്ളവരും (Caregivers) ഉൾപ്പെടുന്നു.
റഷ്യ: അർധ-വിദഗ്ധരായ 5 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെയാണ് റഷ്യക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ കുടിയേറ്റത്തിനായി ഇന്ത്യയും റഷ്യയും പ്രത്യേക കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യവും സാമ്പത്തിക ലാഭവും
ഇന്ത്യയിൽതന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വർക്ക്ഇന്ത്യയുടെ (WorkIndia) 2025-ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലൂ-കോളർ, ഗ്രേ-കോളർ ശമ്പളത്തിൽ 23 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി. ഇതിൽ ഐ.ടി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ 31 ശതമാനവും ഡേറ്റ എൻട്രി വിഭാഗത്തിൽ 45 ശതമാനവുമാണ് വർധന.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ കുടിയേറുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യശേഖരത്തിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. നിലവിൽ 100 ബില്യൺ ഡോളറായ റെമിറ്റൻസ് 300 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൺവർജൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ (The Convergence Foundation) സി.ഇ.ഒ ആശിഷ് ധവാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഈ അവസരങ്ങൾക്കിടയിലും വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്നു. തട്ടിപ്പ് ഏജന്റുമാരുടെ കെണിയിൽപ്പെടാതെയിരിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പലരും തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ അഭാവവും ഭാഷാപരമായ തടസ്സങ്ങളും കാരണം മടങ്ങിവരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 220-ഓളം പേർ മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു. മികച്ച തൊഴിലവസരം സ്വപ്നം കണ്ട് റഷ്യയിലേക്ക് പോയ മലയാളികളുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾ യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൂലിപ്പടയാളികളായി, ചിലർക്ക് ജീവൻതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപവത്കരിച്ച GATI ഫൗണ്ടേഷൻ (Global Access to Talent from India) ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാനും സുരക്ഷിതമായ കുടിയേറ്റം ഉറപ്പാക്കാനും സഹായകമാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ യുവശക്തി ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേവലം ഡിഗ്രികൾക്കപ്പുറം, കൈത്തൊഴിലുകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് ഭാവി. ശരിയായ പരിശീലനവും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളും ലഭിച്ചാൽ, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നെടുംതൂണായി മാറാൻ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പുതിയ വളർച്ച ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.
