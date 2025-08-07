Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:00 AM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ: പാവങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന തീരുവ സമ്മർദം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടു​ക, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​മേ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം (TRIPS PLUS), വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    PM Modi with Donald Trump
    cancel
    camera_alt

    യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

    വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ (FTA) രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ന​ല്ല വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ ക​ടു​ത്ത തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭീ​ഷ​ണി ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ്. അ​തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി വ്യാ​പാ​ര​ക​രാ​റി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാം ​വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് ത​യാ​റാ​യാ​ൽ അ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​ക്കു​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​വി​ല്ല, മൂ​ന്നാം ലോ​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും.

    WTO യു​ടെ TRIPS ക​രാ​റി​ലെ (ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പേ​റ്റ​ന്റു​ക​ൾ, പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ) വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ- യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​വ​കാ​ശ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വ്യാ​പാ​ര​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്തു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    കു​റ​ഞ്ഞ തീ​രു​വ​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി (തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​ടി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ) സാ​ധ്യ​മാ​ക്ക​ലും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കാ​ർ​ഷി​ക, ഔ​ഷ​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലു​മാ​ണ് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ന്ന​മി​ടു​ന്ന​ത്

    യു.​എ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടു​ക, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​മേ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം (TRIPS PLUS), വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​രാ​വു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ (Intellectual Property Rights)മാ​ണ്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​രു​ന്ന് പേ​റ്റ​ന്റു​ക​ൾ. പാ​ശ്ചാ​ത്യ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ല​യെ​ക്കാ​ൾ തീ​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ, ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​ന​റി​ക് ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സാ​യം ‘വി​ക​സ്വ​ര ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഔ​ഷ​ധ​ശാ​ല’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ത് വ്യാ​പാ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളു​പ​രി​യാ​യി ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    TRIPS വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല, ല​ഭ്യ​ത, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​ത​യു​ള്ള പേ​റ്റ​ന്റ് നി​യ​മ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ആ​വ​ശ്യം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ലു​ള്ള മ​രു​ന്ന് ല​ഭ്യ​ത​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. WTO അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 2001ലെ TRIPS​ന്റെ ദോ​ഹ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​കി​ട ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ പേ​റ്റ​ന്റ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വി​ല​നി​ർ​ണ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ട്ടം വ​ൻ​കി​ട മ​രു​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്

    നി​ല​വി​ൽ പേ​റ്റ​ന്റ് ഉ​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ​പോ​ലും പു​തി​യ പേ​റ്റ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പേ​റ്റ​ന്റ് യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ (Patent Evergreening); പേ​റ്റ​ന്റ് കാ​ലാ​വ​ധി 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ക്ക​ൽ; പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ; ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ട്ര​യ​ൽ ഡാ​റ്റ​യു​ടെ ഡാ​റ്റ എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി, ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം; പേ​റ്റ​ന്റ് ലി​ങ്കേ​ജ്, മ​രു​ന്ന് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തെ പേ​റ്റ​ന്റ് സ്റ്റാ​റ്റ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ; അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വും.

    ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പേ​റ്റ​ന്റ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റാ​നും പേ​റ്റ​ന്റ് കാ​ലാ​വ​ധി 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​പ്പു​റം നീ​ട്ടാ​നും നി​ത്യ​ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു (Patent Evergreening)മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. Patent Evergreenin ഒ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്മേ​ൽ പേ​റ്റ​ന്റ് പ​രി​ര​ക്ഷ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള കു​ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഔ​ഷ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​രു​ന്നി​ന്റെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യോ പു​തി​യ പേ​റ്റ​ന്റു​ക​ൾ തേ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ത​ന്ത്രം വ​ഴി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ലെ ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ലു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത (Affordable access to medicine) ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, നൊ​വാ​ർ​ട്ടി​സി​ന് പേ​റ്റ​ന്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ, അ​ർ​ബു​ദ മ​രു​ന്നാ​യ ഇ​മാ​റ്റി​നി​ബി​ന് ഒ​രു രോ​ഗി പ്ര​തി​മാ​സം 1.2 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. പേ​റ്റ​ന്റ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യാ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​തേ മ​രു​ന്നി​ന്റെ പു​തു വ​ക​ഭേ​ദ​ത്തി​ന് പേ​റ്റ​ന്റി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പേ​റ്റ​ൻ​റ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 3 (ഡി) ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ത് ത​ള്ളി. ത​ദ്ഫ​ല​മാ​യി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 8,000 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​വാ​നും തു​ട​ങ്ങി. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ൽ, പ​ഴ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും പേ​റ്റ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ നാം ​നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കും. ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​വ് തു​ട​ർ​ന്നും പേ​റ്റ​ന്റ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക.

    നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് (compulsory licensing, Patent Act of India-Section 84, 92) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മാ​യി പേ​റ്റ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ അ​വ​ശ്യ​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഈ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പേ​റ്റ​ന്റ് ഉ​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​റ്റ​ന്റ് നേ​ടി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​വാ​നും കു​ത്ത​ക ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​തീ​വ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം

    ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ന​വീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​വും, പു​തി​യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സ‌്ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​രു കാ​ല​യ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ, വി​ക​സ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നെ​ല്ലാം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഡാ​റ്റ എ​ക്സ‌്ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മ​രു​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ, ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​രേ മ​രു​ന്നി​ന്റെ ജ​ന​റി​ക് പ​തി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​മ്പ​നി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​രു​ന്നി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഡാ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഡാ​റ്റ എ​ക്സ‌്ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഒ​രു മ​രു​ന്നി​ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച തീ​യ​തി​മു​ത​ൽ നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് (5 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 8 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ) ആ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ലു​ള്ള 20 വ​ർ​ഷം എ​ന്ന പേ​റ്റ​ന്റ് കാ​ലാ​വ​ധി​യെ 25 മു​ത​ൽ 28 വ​ർ​ഷ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ലു​ള്ള ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​റി​ക് പ​തി​പ്പ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ത​ട​യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വും. ഡാ​റ്റ എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി ബ​യോ​സി​മി​ല​റു​ക​ളു​ടെ (വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​റി​ക് പ​തി​പ്പു​ക​ൾ) ല​ഭ്യ​ത​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും മ​രു​ന്നു​വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഡാ​റ്റ എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വി​റ്റി​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​മി​ല്ല എ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധു​വാ​യ പേ​റ്റ​ന്റ് നി​ല​വി​ലി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ഡാ​റ്റ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നാം ​നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കും.

    ഒ​രു ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നാം ​ഏ​റെ ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ന​മ്മെ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ൽ മ​റ്റ് വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ളി​ലെ TRIPS-Plus വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മ​രു​ന്നു​വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്കും അ​വ​ശ്യ​മ​രു​ന്ന് ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യും മെ​ഡെ​സി​ൻ​സ് സാ​ൻ​സ് ഫ്രോ​ണ്ടി​യേ​ഴ്‌​സും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ന​മ്മു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യും നി​ക്ഷേ​പ​വും വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​ന​വും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഏ​താ​നും ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര മി​ച്ച​ത്തി​നാ​യി ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം പൗ​ര ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പേ​റ്റ​ന്റ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ WTO TRIPS ക​രാ​റി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ന​മ്മു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു ന​യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം നാം ​സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. TRIPS-Plus വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫാ​ർ​മ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മാ​ണ്.

    (കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ LLM, Ph.D നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ലേ​ഖി​ക)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tariffopen forumindia us trade dealLatest News
    News Summary - India US trade deal: Tariff pressure taking the lives of the poor
    Similar News
    Next Story
    X