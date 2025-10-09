Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightക​രൂ​രി​ൽ കാ​ലി​ട​റി...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:00 AM IST

    ക​രൂ​രി​ൽ കാ​ലി​ട​റി ‘ഇ​ള​യ ദ​ള​പ​തി’

    text_fields
    bookmark_border
    vijay rally stampede
    cancel
    camera_alt

    അവശരായി വീണ അണിക​ളുമായി ആംബുലൻസ് നീങ്ങവെ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ഗൗരവമറിയാതെ പ്രസംഗം തുടരുന്ന വിജയ്

    പൊ​ടു​ന്ന​നെ ട്വി​സ്റ്റ് വ​ന്ന ഒ​രു ത​മി​ഴ് സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ലേ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് ത​മി​ഴ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. സി​നി​മ സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​തി​മാ​നു​ഷ പ​രി​വേ​ഷ​വും സമ്പത്തും മൂ​ല​ധ​ന​മാ​ക്കി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ്യം പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ‘ഇ​ള​യ ദ​ള​പ​തി’ വി​ജ​യ് വെ​ച്ച ആ​ദ്യ ചു​വ​ട് ത​ന്നെ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ വെ​ള്ളം​കു​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​ക​രൂ​ർ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി അ​ത്യാ​ഹി​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം തെ​റ്റി. അ​ന്ന​വി​ടെ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും 41 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​യും തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ വീ​ണ് ച​വി​ട്ടേ​റ്റ് വാ​രി​യെ​ല്ല് ത​ക​ർ​ന്നും ആ​ന്ത​രാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​മാ​ണ് പ​ല​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ വൈ​കി യോ​ഗ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ താ​രം പ​ര്യ​ട​ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സം​ഗി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്.

    ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ നാ​യ​ക​ൻ, സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത മു​ഖ്യ​ൻ

    സ്ക്രീ​നി​ലും സ്റ്റേ​ജി​ലും അ​ടി​ച്ചു​മി​ന്നി​ച്ച ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ പൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന​തും ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ണ്ടി​ട്ടും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​തെ വി​ജ​യ് തി​രു​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു. ടി.​വി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബുസ്സി ആ​ന​ന്ദ്, ആ​ദ​വ് അ​ർ​ജു​ന, നി​ർ​മ​ൽ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ടി​യൊ​ളി​ച്ചു.

    വി​ജ​യ് ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​മ്പോ​ൾ ഡി.​എം.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രൂ​രി​ലെ​ത്തി. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും അ​യ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ​യും റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യും പൊ​തു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച്, റോ​ഡ് ഷോ​ക​ളും പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും സംബന്ധിച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.


    ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന് 68 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി വി​ജ​യ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. താ​നൊ​രു തെ​റ്റും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ജ​യ്, സ്റ്റാ​ലി​നോ​ട് ‘‘മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​ർ, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ഞാ​ൻ വീ​ട്ടി​ലോ ഓ​ഫി​സി​ലോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മേ​ൽ കൈ​വെ​ക്ക​രു​ത്’’ എ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വി​ജ​യ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ക​രൂ​രി​ലെ ടി.​വി.​കെ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ വി​ജ​യ് ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​രൂ​രി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത ദു​ര​ന്ത​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച കോ​ട​തി അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ത്ത ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​യു​ട​നെ വി​ജ​യ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ടി​പ്പോ​യ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​ജ​യ്ക്ക് നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്തു​ത​രം പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണി​ത് എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​നാ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ലം

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ടി.​വി.​കെ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സെ​ന്തി​ൽ ബാ​ലാ​ജി​യു​ടെ ത​ട്ട​ക​മാ​ണ് ക​രൂ​ർ. സെ​ന്തി​ൽ ബാ​ലാ​ജി​ക്കെ​തി​രെ വി​ജ​യ് പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ല്ലേ​റും ചെ​രി​പ്പേ​റു​മാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​വീ​ശു​ക​യും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും ടി.​വി.​കെ. വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കേ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ടി.​വി.​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി.


    അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യും വി​ജ​യ് അ​ല്ല, ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ് എ​ന്ന് ദു​സ്സൂ​ച​ന​യോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യും ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​മേ​ൽ ചാ​ർ​ത്താ​നും വി​ജ​യ് ഫാ​ൻ​സി​നെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​നും കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി എം.​പി ഹേ​മ​മാ​ലി​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​രൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഇ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു അ​പ​ക​ട​മ​ല്ലെ​ന്നും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​പ്രീം കോ​ട​തി സി​റ്റി​ങ് ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സം​ഘാം​ഗ​മാ​യ അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കു​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​നും ക​രൂ​രി​ലെ​ത്തി.

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​വി​ജ​യ്‌​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കേ​സ് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ടി.​വി.​കെ പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദ​വ് അ​ർ​ജു​ന കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളെ കാ​ണാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി. സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​പ​ക്ഷം അ​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വി​ജ​യ്‌​യെ ചൊ​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ണ്ട്. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ജ​യ്‌​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം, ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​തി​വാ​യി ഹാ​ജ​രാ​വാ​റു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. പെ​രി​യ ദ​ള​പ​തി ര​ജ​നി​കാ​ന്തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലി​റ​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് ശ്ര​മി​ച്ച ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് താ​ത്ത്വി​കാ​ചാ​ര്യ​നും ‘തു​ഗ്ല​ക്’ വാ​രി​ക എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ എ​സ്. ഗു​രു​മൂ​ർ​ത്തി ത​ന്നെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ടി.​വി.​കെ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ പാ​ല​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ന​യാ​വു​ന്ന അ​മി​താ​വേ​ശം

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ഓ​രോ താ​ര​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വി​നെ​യും ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ആ ​സ്നേ​ഹം ഒ​രു​ത​രം ആ​രാ​ധ​ന​യാ​യി വ​ള​രു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​വൃ​ന്ദം സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള വി​ജ​യ്‌​യു​ടെ ഓ​രോ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​വേ​ശ​ക്കൂ​ട്ടം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഈ ​ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഡി.​എം.​കെ​യെ​യും മ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും ശ​രി​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു.


    വീ​രാ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ താ​ര​ത്തെ​ക്കാ​ണാ​ൻ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക​ളി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​തി​ലു​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും വ​ലി​ഞ്ഞു​ക​യ​റും. ഇ​തു​മൂ​ലം പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ച്ചു. മ​ധു​ര, തി​രു​ച്ചി, പെ​ര​മ്പ​ലൂ​ർ, നാ​ഗ​പ​ട്ട​ണം, തി​രു​വാ​രൂ​ർ, നാ​മ​ക്ക​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ആ​വേ​ശം മൂ​ത്ത ആ​രാ​ധ​ക​ർ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, മീ​ഡി​യ​നു​ക​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ, പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. വി​ജ​യ് വ​രു​ന്ന​തും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം നി​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന​തും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​വു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​രെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ച്ച​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ണി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് ത​റ​പ്പി​ച്ച് പ​റ​യാ​നാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karur accidentIlaya ThalapathyVijay Rally Stampede
    News Summary - Ilayathalapathy in Karur
    Similar News
    Next Story
    X