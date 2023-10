cancel camera_alt ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഫലസ്തീനി

Photo: Mohammed Zaanoun







link 'ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 500 കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 2014ൽ ​ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം 2251 പേ​രെ കൊ​ന്ന ക​ണ​ക്കും ക​ട​ന്ന്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​പാ​യ​നി​ര​ക്ക്​ നീ​ണ്ടാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​പ്പ​ലാ​യ​നം എന്ന ദുരന്ത (ന​ക്​​ബ)​ത്തി​ന്​ അ​ത്​ ഇ​ട​വ​രു​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്​ ര​ണ്ടു ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ അ​ക​ത്ത്​ 1948 ലെ ​ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ജൂ​ത​രും ത​മ്മി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടാം. ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യു​മാ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​റാ​നു​മാ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തി​നും അ​തി​ട​യാ​ക്കാം.' ദ ​ഗാ​ഡി​യ​ന്റെ മു​ൻ വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ വി​ദ​ഗ്ധ​നും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഐ ​എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഡേ​വി​ഡ് ഹേ​സ്റ്റ് എ​ഴു​തു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ വി​ശ​ക​ല​നം ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ ആ​ദ്യ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​നം ഏ​താ​ണ്ട്​ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ഴു​തി​പ്പോ​യി. ദ​ക്ഷി​ണ അ​തി​ർ​ത്തി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​യ​ർ​മാ​രോ​ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ‘പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ മാ​റ്റും’ എ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തേ​കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ടു​ങ്ങി​നി​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു: ‘‘ശ​ത്രു​ക്ക​ളോ​ട്​ വ​രും​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാം ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ത​ല​മു​റ​ക​ളോ​ളം മാ​റ്റൊ​ലി​കൊ​ള്ളു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കും’’. എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ? ഇ​റാ​ന്‍റെ ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൂ​തി​യു​മാ​യി ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. 2013ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം സി.​ബി.​എ​സ്​ ടെ​ലി​വി​ഷ​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ വൈ​കി​പ്പോ​യ ആ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്ക്​ ഇ​നി​യും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്. ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യെ​യും ഹ​മാ​സി​നെ​യും നി​ർ​മൂ​ല​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു​മു​ണ്ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ​അ​ദ്ദേ​ഹം എ​​​ന്നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ അ​വ​ർ ഇ​റാ​ന്‍റെ വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പോ​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​തു മു​ത​ൽ, മു​മ്പ്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ർ​ജ്​ ഡ​ബ്ല്യു. ബു​ഷ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​ന്നു സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്ന ​വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡി​ക്​ ചെ​നി, അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​റ​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ വ​മ്പി​ച്ചൊ​രു ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴേ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന​ന്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ, 2001ൽ ​ബു​ഷ്​ ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ, അ​തി​ലും വ​ലി​യൊ​ന്നി​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മോ? ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ ബെ​ന്നി ഗാ​ന്‍റ്​​സും വ​ലി​യൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു: ഞ​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ക്കും, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​വും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ വ​സ്തു​സ്ഥി​തി​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വും’’. ര​ണ്ടാം ന​ക്​​ബ ഗ​സ്സ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി, ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്ത​തു കൊ​ണ്ട് ഈ ​മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല. അ​തി​ന്​ 3,60,000 വ​രു​ന്ന പ​ട​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ര വ​ലി​യൊ​രു റി​സ​ർ​വ്​ സേ​ന​യെ ത​യാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഹ​മാ​സി​ന്​ പ​ര​മാ​വ​ധി 60,000 പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്​ എ​ന്നാ​ണ്​ എ​ന്‍റെ വി​വ​രം. മ​റ്റ്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്താ​ൽ അ​തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നു കൂ​ടി വ​രും. മ​ധ്യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​സ്ര​ായേ​ൽ സേ​ന കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

Photo: Mohammed Zaanoun ഇ​തു ചി​ല​പ്പോ​ൾ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ സ്ഥി​രം വീ​ര​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​​​​ലൊ​ന്നാ​വാ​നും മ​തി. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ മാ​റ്റു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​നം മു​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ലു​ക​ൾ കൂ​ട​ക്കൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ല്ലാം ഒ​ടു​വി​ൽ​ പൊ​ള്ള​യാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​സ്​​ലോ ക​രാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കും എ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ മു​ൻ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷി​മോ​ൺ പെ​ര​സ്​ ഒ​രു പു​സ്ത​കം ത​ന്നെ എ​ഴു​തി. മു​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ണ്ട​ലീ​സ റൈ​സും ‘ഒ​രു വ്യ​ത്യ​സ്ത മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി’​ലേ​ക്ക്​ വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. 2006ൽ ​ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യു​ടെ ബോം​ബി​ങ്ങി​ന്‍റെ പ​തി​നൊ​ന്നാം നാ​ൾ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു റൈ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ എ​ന്ത്​ വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്? എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും അ​ത്​ വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക? മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ഴു​ക്കെ എ​ന്തൊ​ക്കെ സ​ന്നി​ഗ്​​ധ​ത​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ അ​തു വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക? പ്ര​ഥ​മ​വും പ്ര​ക​ട​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം ര​ണ്ടാം ന​ക്​​ബ എ​ന്നാ​ണ്. അ​ഥ​വാ ഗ​സ്സ​യി​ലെ 2.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തെ കൂ​ട്ട​മാ​യി പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക. എ​ല്ലാ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​ന​ക​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ ജ​ന​സം​ഖ്യ ടൈം ​ബോം​ബി​നെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യ​താ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ്​ ഹെ​ച്​ വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​ലേ​ഖ​ക​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ​ജി​പ്തി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന തെ​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ്​ വ​ഴി ‘പു​റ​ത്തു ക​ട​ക്ക​ണം’ എ​ന്നാ​ണ്. ആ ​അ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു ബോ​ധ്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സ്​ പി​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഈ​ജി​പ്ത്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം, 1948ലെ​യും 1967 ലെ​യും അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്ത്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​തു​പോ​ലെ. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​ൽ അ​സ്​​ഹ​ർ, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളോ​ട്​ എ​ന്തു​വി​ല കൊ​ടു​ത്തും അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ള്ളാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഇ​തു മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​വാം. മ​റ​ക്കു​പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ട പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലി​ന്‍റെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ന്ത്​? ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ത്തു​ല​ക്ഷം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ സി​നാ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്​ സീ​സി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​നീ​ണ്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യിൽ നിൽക്കുന്ന ഈജിപ്തിനെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ഈ​ജി​പ്തു​കാ​ർ ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വി​താ​യോ​ധ​ന​ത്തി​ന് യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ ലോ​ഞ്ച്​ ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​അ​പ​ക​ടം സീ​സി​ക്ക്​ അ​റി​യാം. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​സ്​​ഹ​റി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ‘മ​നു​ഷ്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ’ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി നീ​ണ്ട അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ഈ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ലു​ള്ള​വ​രും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളും ത​മ്മി​ലെ ബ​ല​സ​ന്തു​ല​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്തു മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു ര​ണ്ടാം ന​ക്​​ബ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ര​ണ്ടു അ​റ​ബി​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​സ്തി​ത്വ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ര​ണ്ടു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യം കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള കെ​ൽ​പി​​ന്​ അ​ത്​ ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൂ​ട്ട പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി യോ​വ്​ ഗാ​ല​ന്‍റ്​ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ‘മ​നു​ഷ്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​മാ​സ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്തു എ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ന്മേ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​ഫ​ർ ആ​സ​യി​ലെ ദു​ര​ന്തം കാ​ണാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി​ല്ല. അ​ന്നേ ദി​വ​സം, നെ​സ​റ്റ്​ അം​ഗം റെ​വി​റ്റ​ൽ ഗോ​ത്​​ലി​വ്​ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ണു​ബോം​ബി​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘‘മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​നെ പി​ടി​ച്ചു​കു​ലു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ്​​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ യ​ശ​സ്സും ക​രു​ത്തും സു​ര​ക്ഷ​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ആ ​അ​ന്ത്യ​വി​ധി​യെ പു​ൽ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി’’- അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി. ഒ​രു മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഗി​യോ​റ എ​യ്​​ലാ​ൻ​ഡ്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ‘അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു മാ​നു​ഷി​ക​ദു​ര​ന്തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു’​മെ​ന്നാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു ന​ക്​​ബ​യു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യും എ​യ്​​ല​ൻ​ഡ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി: ‘‘പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ലാ​യ​ന​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​വി​ളി​യും ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​വും ചെ​യ്യു​ക. ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന്‍റെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​’’. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലി​രി​പ്പി​ൽ ചി​ല സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി. ഉ​ത്ത​ര ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളോ​ട്​ സ്ഥ​ലം വി​ടാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തു വ​രെ’ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നും വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴി​യാ​നും’ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ടാം ന​ക്​​ബ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു ബു​ധ​നാ​ഴ്ച, ഒ​രു ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​നി​ക ഓ​ഫി​സ​ർ ചാ​ന​ൽ 13 നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഗ​സ്സ​യെ നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കി, അ​വി​ടം ഞ​ങ്ങ​ൾ ‘ത​മ്പു​ക​ളു​ടെ ന​ഗ​രം’ ആ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ്. ഹ​മാ​സ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ അ​താ​ണ​ല്ലോ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാത്രിയിലെ​​ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ എ​ല്ലാ രാ​ത്രി​യി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ന​ട​ക്കു​ന്നു. സൂ​ക്ഷ്മ​ബോം​ബി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ മു​ച്ചൂ​ടും നി​ർ​മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​ക്കാ​രോ​ട്​ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ്​ ബോം​ബി​ന്‍റെ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടാ​നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ട​ത്ത്​ ഒ​രു ബോം​ബി​ട്ടു​പോ​കു​ക​യ​ല്ല, വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി അ​വി​ടം നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​​മ്പൊ​ക്കെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​ള്ള രി​മാ​ൽ കോ​ള​നി​യി​ലേ​ക്കു പോ​കും. സ​മ്പ​ന്ന മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ​ത്. മു​​മ്പ്​ അ​തൊ​രു സു​ര​ക്ഷ ഇ​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ടാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത്​ ത​ക​ർ​ത്ത്​ നി​ര​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി​യി​ലെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ ഹ​മാ​സ്​ ​തെ​ക്ക​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്ത​തി​ന്​ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി അ​ച്ച​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​ത്​ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത​താ​ണ്. വൈ​ദ്യു​തി​യും വെ​ള്ള​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മു​ട​ക്കി, ര​ണ്ടു ദ​ശ​ല​ക്ഷം പേ​രെ രാ​ത്രി ബോം​ബി​ങ്ങി​നി​ര​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​വ​ർ ഗ​സ്സ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഓ​ടി സ്ഥ​ലം​വി​ടാ​നാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രി​ടം ഗ​സ്സ​യി​ലി​ല്ല. 14 വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ടു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 500 കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 2014ൽ ​ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം 2251 പേ​രെ കൊ​ന്ന ക​ണ​ക്കും ക​ട​ന്ന്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​പാ​യ​നി​ര​ക്ക്​ നീ​ണ്ടാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​പ്പ​ലാ​യ​ന ദുരന്ത (ന​ക്​​ബ)​ത്തി​ന്​ അ​ത്​ ഇ​ട​വ​രു​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്​ ര​ണ്ടു ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ അ​ക​ത്ത്​ 1948 ലെ ​ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ജൂ​ത​രും ത​മ്മി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടാം. ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യു​മാ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​റാ​നു​മാ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തി​നും അ​തി​ട​യാ​ക്കാം. ഇ​ത്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ത​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​വും വീ​ഴു​ക. ഹ​മാ​സി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്​ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ മാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ എ​ന്തും ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യെ​യും ഇ​റാ​നെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​നം. 1967 ലെ ​ആ​റു​നാ​ൾ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ അ​റ​ബ്​ സേ​ന​ക​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ അ​ജ​യ്യ​ത​യെ​യാ​ണ്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ഒ​രു പു​ല​ർ​കാ​ല ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 1973ലെ ​യു​ദ്ധം പോ​ലും ഹ​മാ​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ന​ടു​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്​ നി​ല​നി​ൽ​പി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യം പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. അ​വ​ർ നി​യ​മം കൈ​യി​​ലെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​ർ പു​തി​യ പാ​ർ​പ്പു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും വ​ല​തു തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി ആ​യു​ധ​മെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ക​യും അ​ത്ര​യും പ​ത​ഞ്ഞു​പൊ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന​ക​ത്തെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഏതുനിമിഷവും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാം. ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്​​മോ​ർ​തി​ച്ച്, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​മ​ന്ത്രി ഇ​ത​മാ​ർ ബെ​ൻ​ഗി​വി​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​പ്പോ​ലു​ള്ള വ​ല​തു മ​ത​തീ​വ്ര ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​തി​ന്​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ അ​ധി​നി​​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ പാ​ർ​പ്പു​കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഗാ​ന്‍റ്​​സ്​ സ്​​മോ​ർ​തി​ച്ചി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ന​ക്​​ബ​ക്ക്​ അ​ത്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തേ ഗാ​ന്‍റ്​​സും സ്​​മോ​ർ​തി​ച്ചും ഒ​രേ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ഒ​പ്പ​മി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​ല​തു മ​ത ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത​യെ എ​ത്ര​വേ​ഗം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു​വോ അ​ത്ര​യും ന​ല്ല​ത്. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​ർ​ക്ക്​ ജൂ​ത ദേ​ശീ​യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ല​ഭി​ച്ച ‘മ​ന്നാ’​യാ​ണ്. അ​വ​ർ കാ​ത്തി​രു​ന്ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ അ​തി​രു​ക​ളി​ൽ ഗ​സ്സ ഒ​രു മേ​ഖ​ല യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്താ​വു​ന്ന അ​ധി​ക സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. അ​റ​ബ്​ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വൈ​കാ​രി​ക​ത മു​റ്റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ആ​യു​ധ​സ​ജ്ജ​വും പ​രി​ശീ​ലി​ത​രു​മാ​യ ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​യു​ടെ കൈ ​കാ​ഞ്ചി​യി​ലാ​ണ്. അ​വ​ർ പ​ട​യൊ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഇ​തി​ന​കം പ​ല​ത​വ​ണ ല​ബ​നാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ജി​ഹാ​ദു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ മൂ​ന്നു സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ഹി​സ്ബു​ല്ല സൈ​നി​ക​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു ക​ര​യു​ദ്ധം ഉ​ട​നു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ക​ഥ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു​​വ​രെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന്​ ഹി​സ്​​ബു​ല്ല അ​വ​രു​ടെ പി​റ​കെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹ​മാ​സു​മാ​യും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​വ​ർ മു​ന്ന​ണി ചേ​രാം. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്​ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച, ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി ഹു​സൈ​ൻ ആ​മി​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഹി​യാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നി​ച്ചു നീ​ങ്ങി​​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന നി​ല വ​രു​മെ​ന്ന്​ ഹി​സ്​​ബു​ല്ല ചി​ന്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല. അ​താ​വ​ട്ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. യു.​എ​സി​നാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത പ്ര​ശ്നം. ഇ​റാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹൂ​തി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും ഇ​റ​ങ്ങി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മേ​ഖ​ല യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​ജോ ​ബൈ​ഡ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​മോ? അ​തും യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം കു​ള​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​? മ​തി​ഭ്ര​മം ബാ​ധി​ച്ച ഒ​രു സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ യു​ദ്ധ​ത്തെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ യു.​എ​സ്​ തു​നി​യു​മോ? എ​നി​ക്ക്​ അ​ങ്ങ​നെ തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ബൈ​ഡ​ന്‍ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്​ സ​ർ​വ പി​ന്തു​ണ​യും പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ച്​ യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. മു​ന്നി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ല​ബ​നാ​ൻ തീ​ര​ത്ത്​ ഒ​രു പാ​ശ്ചാ​ത്യ യു​ദ്ധ​സ​ന്നാ​ഹം ഹി​സ്​​ബു​ല്ല​ക്കു പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ല്ല​തും ചെ​യ്യും മു​മ്പ്, 40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ബെ​യ്റൂ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്​ അ​വ​ർ ഓ​ർ​ക്കാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല. നി​റ​യെ സ്​​ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു ട്ര​ക്ക്​ യു.​എ​സ്​ മ​റീ​നു​ക​ളു​ടെ ബാ​ര​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. മി​നി​റ്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​തു​പോ​ലൊ​ന്ന്​ ഫ്ര​ഞ്ച്​ സൈ​നി​ക​രു​ടെ താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും. 300 സൈ​നി​ക​രാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ന്ന്​ യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​റൊ​ണാ​ൾ​ഡ്​ റീ​ഗ​നും ഫ്ര​ഞ്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫ്രാ​​​​​ങ്കോ മി​ത്ത​റാ​ന്തും വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ വ​ട്ടം​കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ ഒ​രു വ്യോ​മ​താ​വ​ള ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. തു​ട​ങ്ങു​ന്ന യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രി​ക്കെ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന ബ​റാ​ക്​ ഒ​ബാ​മ​യെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്​ ബൈ​ഡ​ൻ. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ സ്വ​ന്തം വാ​ക്കു​ക​ൾ കാ​തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​വും. യു.​എ​സ്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ന്റ​ണി ബ്ലി​ങ്ക​നും പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലോ​യ്​​ഡ്​ ഓ​സ്റ്റി​നും രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടേ​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യി​ട്ട്​ അ​വ​രി​പ്പോ​ൾ സ്​​ഫോ​ട​നം അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബു​ഷും മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ല​യ​റും 2003ൽ ​അ​ധി​നി​വേ​ശം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ളും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ന്​ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ. സി​റി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ​യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, ലി​ബി​യ എ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ചു​കി​ട​പ്പാ​ണ്. ഈ​ജി​പ്തും ജോ​ർ​ഡ​നും തു​നീ​ഷ്യ​യും പാ​പ്പ​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​സ്ഥി​ര​ത മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ തു​ർ​ക്കി​യ പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ പി​റ​കോ​ട്ട​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ല​യി​ൽ പോ​യാ​ൽ ല​ബ​നാ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്​ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളൊ​ക്കെ സാ​യു​ധ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​ല​യാ​വും വ​ന്നു​ചേ​രു​ക. ന​ന്നേ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ ഏ​റ്റ​വും നീ​ണ്ട അ​തി​രു പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ജോ​ർ​ഡ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ശാ​ന്ത​ത പോ​ലും കെ​ട്ടു​പോ​കും. നെ​ത​ന്യാ​ഹു എ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ല​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ​ക്കും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഈ ​​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്​ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്​ ബ്ലാ​ങ്ക്​​ചെ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​തും ആ​ർ​ക്കും പി​ടി​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഗ​സ്സ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കും. അ​ധി​കം വൈ​കും മു​മ്പ്​ അ​ത്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക ത​ന്നെ വേ​ണം. If Nakba is the plan Israel will be hit back